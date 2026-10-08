William Tesillo elogió a James Rodríguez y se refirió al impacto de su llegada a Atlético Nacional: “Es un ejemplo a seguir”

William Tesillo explicó cómo aportó, según él, James Rodríguez a Atlético Nacional - crédito @tesillowilliam-@jamesrodriguez10/Instagram

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El defensor William Tesillo se refirió a la llegada de James Rodríguez a Atlético Nacional durante una entrevista con el canal deportivo Win Sports, el miércoles 7 de octubre de 2026.

“Es un gran referente futbolísticamente, nada que hablar, todos saben ya lo que es él y como persona es diez puntos. La verdad, ha llegado al grupo a sumar, a seguir creciendo. Cuando nos enteramos que venía, pues obviamente todos nos alegramos porque es una persona de mucha experiencia, que nos va a ayudar a crecer, como en el último partido con Junior, como lo hizo, con esa calidad que tiene”, dijo Tesillo.

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La experiencia de James Rodríguez en el grupo

El defensor de Atlético Nacional insistió en que la experiencia de James Rodríguez no se limita a lo que puede ofrecer durante los partidos. Para Tesillo, el recorrido del mediocampista también representa una referencia cotidiana para los jóvenes que ascendieron al plantel profesional.

“Al principio dije que los jóvenes que han subido acá a la profesional han aprendido mucho y con él creo que es un ejemplo a seguir por lo que es su carrera, lo que sigue siendo, las ganas que él tiene igual de seguir ganando cosas con todo lo que ha ganado. Creo que eso habla muy bien de él”, afirmó.

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Durante la entrevista, Tesillo también se refirió a la importancia de aceptar las críticas y revisar los partidos para corregir errores. “Creo que siempre se puede mejorar y seguir creciendo. La verdad, sí acepto las críticas siempre. Soy una persona que acepta cuando juega bien, cuando no. Yo intento mirar los partidos después que terminan y mirar qué puedo corregir”, explicó.

Esta fue la distancia desde la que James Rodríguez le hizo la asistencia a Andrés Felipe Román para el gol de Atlético Nacional - crédito Win Sports

Este es el momento en el que Andrés Felipe Román recibe el balón de James Rodríguez para hacer su gol ante Junior de Barranquilla - crédito Win Sports TV

Los primeros partidos de James Rodríguez con la camiseta de Atlético Nacional

En sus primeros cuatro partidos con Atlético Nacional, James Rodríguez acumuló 180 minutos en cancha y registró dos asistencias. Sus primeros minutos con el equipo fueron como suplente: ante Internacional de Bogotá ingresó a los 59 minutos, participó en el triunfo 3-2 y asistió a Juan Manuel Zapata. En ese encuentro completó 19 de 25 pases, con un 76% de precisión, además de dos remates, uno al arco, y dos pases clave.

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Luego, el mediocampista tuvo apariciones frente a Llaneros y Millonarios antes de su primera titularidad ante Junior de Barranquilla, el 30 de septiembre de 2026. En ese partido, Atlético Nacional ganó 3-1 y James disputó alrededor de 70 minutos. Entregó una asistencia para Andrés Felipe Román, acertó 39 de 40 pases, dio cuatro pases clave y completó ocho entregas en el último tercio.

La actuación ante Junior también fue la primera de James como titular y capitán de Atlético Nacional. De acuerdo al registro de Sofascore, alcanzó un 98% de precisión en los pases y participó en la jugada del primer gol tras un tiro de esquina.

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Royer Caicedo fue formado como futbolista profesional en Atlético Nacional y recibió su primera convocatoria a la selección Colombia en la fecha FIFA de septiembre y octubre del 2026 - crédito FCF

El valor de los jóvenes y la competencia interna

Además de hablar sobre James Rodríguez, Tesillo destacó a jóvenes defensores que, según expresó en ese mismo diálogo Win Sports, han mostrado condiciones para crecer. En particular, se refirió a Roger Caicedo, quien recibió su primera convocatoria a la selección Colombia en la fecha FIFA de septiembre y octubre del 2026.

“Es físicamente un central muy imponente, alto, técnicamente, la verdad, muy bien dotado, zurdo, y es un pelado. Yo he mencionado muchas veces acá que es un pelado muy humilde y muy receptivo”, señaló el defensor.

Tesillo añadió que ha compartido experiencias con jugadores de su posición y que procura transmitirles lo aprendido durante su carrera. También recordó que escribió a Roger cuando fue convocado a la selección, porque consideró que esa citación reconocía el trabajo que venía realizando. “Esta vez no le tocó jugar en la selección, pero estar ahí es un premio a lo que viene haciendo él”, concluyó Tesillo.

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