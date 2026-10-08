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Teófilo Gutiérrez despidió a Lionel Messi de la selección Argentina con un video, una historia en Instagram y recuerdos de sus cruces con Colombia

Usuarios de redes sociales revivieron una declaración en la que el jugador de Junior de Barranquilla aseguró que es amigo del astro de la albiceleste

En el año 2021, Teófilo Gutiérrez fue anunciado como nuevo jugador del Deportivo Cali y en su presentación dejó esta anécdota con Lionel Messi - crédito Deportivo Cali
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Teófilo Gutiérrez, capitán del Junior de Barranquilla y con pasado en la selección Colombia, le envió un mensaje a Lionel Messi a propósito de su despedida de la selección Argentina, el martes 6 de octubre del 2026.

Hola, Leo. Te quiero mandar este saludo muy especial para ti. Muchas gracias por todo lo que hiciste por el fútbol, por hacer sonreír la pelota y estamos agradecidos. Que Dios te bendiga en tu nueva etapa. Un abrazo grande”, mencionó Teo en el video publicado por Dsports en la tarde del miércoles 7 de octubre del 2026.

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La historia de Instagram de Teófilo Gutiérrez

Y es que no fue el único saludo de Teo para Messi sobre su retiro de la selección argentina, pues el atacante también compartió una historia en su cuenta de Instagram con la frase The Last Dance, que traduce a “El último baile”, y simboliza la última presentación, en este caso, del futbolista con ese equipo.

La publicación mostró a Teófilo Gutiérrez con la camiseta de Junior mientras abrazaba a Messi, vestido con la camiseta de la selección de Argentina. La imagen, sin embargo, no correspondió a una fotografía real tomada durante un partido, un entrenamiento o un encuentro entre ambos.

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La historia que publicó Teófilo Gutiérrez en su cuenta de Instagram a propósito del retiro de Lionel Messi - crédito @teogutierrez_/Instagram
La historia que publicó Teófilo Gutiérrez en su cuenta de Instagram a propósito del retiro de Lionel Messi - crédito @teogutierrez_/Instagram

Se trató de un montaje que reunió las dos figuras con las camisetas de sus respectivos equipos: Junior de Barranquilla, en el caso del colombiano, y la selección Argentina, en el del capitán argentino.

No solamente simbolizó el último baile de Messi con Argentina, también el de Teo con Junior, teniendo en cuenta que el jugador anunció de forma oficial que 2026 será su última etapa como futbolista profesional y se retirará en el equipo Tiburón.

La declaración de Teo Gutiérrez sobre su relación con Lio Messi

La publicación también reactivó entre los usuarios recuerdos de anteriores comentarios de Gutiérrez sobre su vínculo con Messi. En redes volvieron a circular unas declaraciones del delantero colombiano en las que sostuvo que había intercambiado mensajes con el futbolista argentino y lo definió como su amigo dentro del ambiente del fútbol.

Así le dejó el mensaje Teófilo Gutiérrez a Lionel Messi - crédito @DSports/X
Así le dejó el mensaje Teófilo Gutiérrez a Lionel Messi - crédito @DSports/X

Tuve un mensaje con Leo, que es amigo mío, por fútbol, y, ahorita, hace una hora, nos mandamos un mensaje y decíamos que estábamos los dos. Pero bueno, gracias a Dios, el Deportivo Cali me abrió las puertas y es un gran club. Eh, su directivo es muy serio, tienen un proyecto muy grande, con jugadores jóvenes y de experiencia”, dijo Gutiérrez en su presentación como nuevo jugador del Deportivo Cali el viernes 6 de agosto del 2021.

Teo, según el registro de Sofascore, que es una plataforma de análisis de rendimiento del fútbol profesional, registró 71 partidos jugados, 11 goles y quedó campeón de liga en el segundo semestre del año 2021, con el elenco azucarero.

Teófilo Gutiérrez, futbolista con pasado en la selección Colombia, le envió un mensaje a Lio Messi a propósito de su retiro de la selección Argentina - crédito @teogutierrez_/Instagram
Teófilo Gutiérrez, futbolista con pasado en la selección Colombia, le envió un mensaje a Lio Messi a propósito de su retiro de la selección Argentina - crédito @teogutierrez_/Instagram

Cruces entre Teófilo Gutiérrez y Lionel Messi

Teófilo Gutiérrez y Lionel Messi se enfrentaron cuatro veces con las selecciones mayores de Colombia y Argentina. El balance para el colombiano fue de tres empates y una derrota; uno de esos empates terminó con eliminación de Colombia por penales.

  • 6 de julio de 2011: Selección Argentina 0-0 Colombia, por la fase de grupos de la Copa América en Santa Fe.
  • 15 de noviembre de 2011: Colombia 1-2 Argentina, por las Eliminatorias al Mundial de Brasil 2014. Messi anotó el empate argentino.
  • 7 de junio de 2013: Argentina 0-0 Colombia, por las Eliminatorias al Mundial de Brasil 2014, en Buenos Aires.
  • 26 de junio de 2015: Argentina 0-0 Colombia, por los cuartos de final de la Copa América de Chile. Argentina avanzó 5-4 en la definición por penales. Teófilo fue reemplazado por Edwin Cardona y Messi disputó el partido completo.

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