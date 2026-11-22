María Alejandra López presentó el traje típico de Colombia en la edición 75 de Miss Universo en Puerto Rico, inspirado en las esmeraldas (@malopezp/Instagram)

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María Alejandra López, Miss Universe Colombia, caminó por la pasarela este sábado 21 de noviembre en el tradicional desfile de traje típico de Miss Universo, celebrado este año en Puerto Rico.

La candidata pereirana de 32 años presentó al jurado y al público puertorriqueño su traje bautizado como “La reina de las esmeraldas: Colombia, corazón verde del mundo”. El atuendo fue creado por el diseñador Randy Severiche y combina formas cristalinas, destellos dorados y una capa de gran tamaño inspirada en la piedra preciosa más asociada al país.

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La presentación tuvo lugar en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan, durante la competencia de trajes nacionales de la edición número 75 del certamen.

En su cuenta de Instagram, donde publicó el video de su paso por la pasarela, describió la pieza como un símbolo que trasciende lo estético: “Más que una esmeralda hecha mujer, es el símbolo de la esperanza, la unión y los sueños de todo un país que brilla con luz propia”, escribió.

El diseñador Randy Severiche concibió el atuendo denominado "La reina de las esmeraldas: Colombia, corazón verde del mundo" (@malopezp/Instagram)

El diseño busca representar la riqueza natural del país

El vestuario de López se estructura en dos piezas principales: un top asimétrico con hombreras de aplicaciones facetadas que imitan el corte de la esmeralda en bruto, y una falda amplia de cola larga con un estampado geométrico que combina triángulos en distintos tonos de verde, bordes dorados y destellos de pedrería. El efecto buscado remite al interior cristalino de la piedra, con una textura que mezcla transparencias y relieves tridimensionales en los hombros y la cintura.

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El vestuario combina un top asimétrico con hombreras facetadas, una falda con cola, guantes con pedrería y una corona (@missuniversecolombiaoficial /Instagram)

El conjunto se completa con una corona a juego con el mismo lenguaje geométrico, guantes largos con apliques de cristal que recorren el brazo hasta el hombro, y medias de red con brillos que acompañan el movimiento de la falda al caminar. La paleta, con predominio del verde esmeralda combinado con acentos dorados y toques de negro en la parte superior del vestido, remite de forma directa a la piedra preciosa que da nombre al traje, uno de los productos minerales más reconocidos de Colombia en el mercado internacional.

Según la propia candidata había adelantado antes del desfile, el concepto original contemplaba también una referencia al Eje Cafetero y un juego de luces y sombras, aunque la pieza final firmada por Severiche se centró en la figura de la esmeralda como eje narrativo.

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Cabe recordar que la competencia de traje nacional no otorga puntaje directo para la clasificación final del certamen, pero define el premio a Mejor Traje Nacional, que decide un comité de cinco mujeres integrado, entre otras, por la danesa Victoria Kjær Theilvig, Miss Universo 2024.

Las candidatas se preparan para las instancias decisivas del certamen

La representante colombiana registra experiencia previa en certámenes como Reina Hispanoamericana 2013 y Miss Grand International 2023 (Alfredo Rolon/The Grosby Group)

Tras la competencia de trajes típicos, las delegadas afrontan la competencia preliminar, prevista para el domingo 22 de noviembre, antes de la gala final programada para el martes 24 de noviembre en el mismo coliseo de San Juan.

López llega a esta instancia con un historial competitivo extenso: fue Reina Hispanoamericana en 2013, Miss Mundo Colombia en 2015 y segunda finalista de Miss Grand International en 2023, antecedentes que la ubican entre las candidatas con mayor trayectoria de la edición.

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La gala final de la edición 75 de Miss Universo se celebrará el próximo martes 24 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan. Al final de la noche, la actual reina, Fátima Bosch, coronará a su sucesora con la nueva joya oficial titulada “El Resplandor de un Legado Eterno”. La representación colombiana buscará superar el resultado de 2025, cuando Vanessa Pulgarín llegó al top 12. La mejor participación en lo corrido de la década la dieron Valeria Ayos en 2021 y Camila Avella en 2023, terminando ambas en la cuarta ubicación.