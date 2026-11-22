La destrucción de dos laboratorios representó una afectación estimada de $4.950 millones y permitió incautar 800 kilos de cocaína. - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

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El presidente Abelardo de la Espriella informó sobre cuatro operaciones de la Fuerza Pública contra estructuras criminales en Guapi (Cauca), Dosquebradas (Risaralda), Sardinata y San Cayetano (Norte de Santander). Según el balance publicado en sus redes sociales, los procedimientos permitieron incautar 800 kilos de clorhidrato de cocaína y afectar las finanzas de organizaciones ilegales en aproximadamente 4.950 millones de pesos.

Los resultados también incluyeron la destrucción de dos laboratorios para el procesamiento de cocaína, la captura de dos presuntos integrantes de la organización Cordillera y el sometimiento voluntario a la justicia de dos miembros de la estructura 30 de las disidencias de las FARC. Además, fue recuperado un menor de edad.

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El mandatario presentó los cuatro resultados operacionales y destacó la participación del Ejército Nacional y los demás integrantes de la Fuerza Pública en las intervenciones.

Dos integrantes de la estructura 30 se sometieron voluntariamente a la justicia en Guapi, Cauca, donde también fue recuperado un menor de edad. - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Dos integrantes de las disidencias de las FARC se sometieron a la justicia en Cauca

El primer procedimiento reportado se desarrolló en Guapi, donde dos integrantes de la estructura 30, conocida como ‘Jhonier Toro Arenas’, de las disidencias de las FARC, se sometieron voluntariamente a la justicia.

De acuerdo con la información divulgada por De la Espriella, durante esta operación también fue recuperado un menor de edad. Asimismo, fueron entregados tres fusiles, una ametralladora, una pistola y municiones de diferentes calibres.

Al referirse a este resultado, el presidente advirtió a los integrantes de las organizaciones armadas ilegales: “O se entregan o los damos de baja, están advertidos”.

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Alias ‘Mao’ y alias ‘Lulú’, presuntos integrantes de Cordillera fueron capturados durante la operación Minerva en Dosquebradas, Risaralda. - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Capturaron a alias ‘Mao’ y alias ‘Lulú’ en Dosquebradas

En Dosquebradas, Risaralda, las autoridades adelantaron la operación Minerva contra la organización criminal Cordillera, señalada de dedicarse al tráfico de estupefacientes.

Durante el procedimiento fueron capturados dos presuntos integrantes de esta estructura, identificados con los alias de ‘Mao’ y ‘Lulú’. Las autoridades también incautaron dos pistolas, municiones y elementos utilizados para el procesamiento de drogas sintéticas.

Entre las sustancias encontradas se reportaron 200 unidades de LSD y 200 pastillas de éxtasis.

Según las estimaciones incluidas en la publicación presidencial, Cordillera tendría ingresos criminales cercanos a 40 millones de pesos semanales por la comercialización de estupefacientes. Esta actividad se realizaría mediante entregas a domicilio y plataformas digitales.

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El Ejército destruyó dos instalaciones de procesamiento de cocaína en Sardinata y San Cayetano, Norte de Santander. - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Ejército destruyó dos laboratorios de cocaína en Norte de Santander

Otros dos resultados se registraron en Norte de Santander, donde el Ejército destruyó instalaciones utilizadas para el procesamiento de cocaína en Sardinata y San Cayetano.

En el primer municipio fue intervenido un laboratorio que, según el reporte del presidente, pertenecía al ELN, específicamente al frente ‘Juan Fernando Porras Martínez’.

En el lugar fueron encontrados 600 kilos de cocaína, 180 kilos de pasta base de coca y 660 galones de cocaína en suspensión. También se hallaron miles de galones de insumos químicos utilizados en el procesamiento de esta sustancia.

De acuerdo con las cifras entregadas por De la Espriella, la destrucción de esta instalación representó una afectación estimada de 3.450 millones de pesos a las finanzas de esa estructura.

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El segundo operativo se llevó a cabo en San Cayetano, donde las tropas destruyeron otro laboratorio de procesamiento de cocaína. En este sitio fueron encontrados 200 kilos de cocaína y grandes cantidades de insumos químicos.

La afectación económica estimada para esta operación fue de 1.500 millones de pesos, según el balance presidencial.

Abelardo de la Espriella presentó los resultados de cuatro operaciones de la Fuerza Pública contra estructuras criminales en tres departamentos. - Crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Operaciones dejaron una afectación de $4.950 millones a las economías criminales

Al consolidar los resultados de las intervenciones en Sardinata y San Cayetano, el presidente señaló que los dos laboratorios destruidos representaban una afectación estimada de 4.950 millones de pesos a las economías criminales.

A esta cifra se suma la incautación de los 800 kilos de clorhidrato de cocaína encontrados en las dos instalaciones.

En su pronunciamiento, el mandatario aseguró que las operaciones contra las organizaciones ilegales continuarán y expresó su reconocimiento a los soldados, marinos, policías y demás integrantes de la Fuerza Pública.

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“Cada laboratorio destruido, cada arma incautada, cada criminal capturado y cada peso que les arrebatamos a sus economías ilegales representa un paso más hacia la recuperación de nuestra Patria”, manifestó.

La publicación presidencial no precisó las fechas de ejecución de los cuatro operativos ni entregó detalles sobre las actuaciones judiciales posteriores a las capturas y los sometimientos a la justicia.