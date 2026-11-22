Pedro Flórez negó haber intervenido en las negociaciones para reactivar el contrato de Green Summer con Coolechera. - crédito @pedrohflorez/X

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Una serie de audios conocidos por Cambio revela las presuntas conversaciones que sostuvo Rodolfo Bossa, familiar del senador Pedro Flórez y cuñado del empresario Euclides Torres, con representantes de Green Summer Corporation para intentar reactivar un contrato relacionado con la operación de Coolechera, la cooperativa lechera intervenida durante el Gobierno de Gustavo Petro.

En las grabaciones, realizadas en agosto de 2025, Bossa menciona al congresista y a María José Navarro, quien para entonces se desempeñaba como superintendente de Economía Solidaria. También habla de una supuesta “comisión de éxito” de $8.000 millones y de una reunión en el apartamento del senador para avanzar en las negociaciones.

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El caso se remonta a julio de 2025, cuando Navarro ordenó terminar el contrato que entregaba a Green Summer la operación de Coolechera durante 20 años, a cambio de una inversión de $27.632 millones y el 70 % de los resultados económicos pactados.

Audios revelan gestiones para recuperar el contrato de Coolechera

Según la investigación del medio, el primer encuentro entre Bossa y dos representantes de Green Summer se realizó el 26 de agosto de 2025. Durante la conversación, el empresario manifestó su interés en retomar las negociaciones y encontrar una salida a los desacuerdos que habían llevado a terminar el contrato.

“Yo soy, como te había anunciado por teléfono, portador de un mensaje de interés en tratar de retomar las cosas, en sentar las partes para mirar de qué manera podemos superar los impases que hubo y podemos llegar a algunos acuerdos para que se puedan adelantar las inversiones”, expresó Bossa.

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Cuando los representantes de la compañía le preguntaron quiénes participarían en una eventual negociación, mencionó a la cabeza de la entidad y a un senador de la República, en referencia a María José Navarro y Pedro Flórez.

Consultado sobre la relación del congresista con la entonces superintendente, respondió: “Es su padrino político”.

Bossa también aseguró que había recurrido a su vínculo familiar con Flórez para conseguir el nombramiento de Alfonso Gómez Bautista como primer agente especial de Coolechera.

“Yo acudo a él para que nos ayude a ver cómo no dejamos que se muera. Y a través de él es que yo logro poner el nombre de Alfonso. Alfonso Gómez ahí”, afirmó.

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En la misma conversación, el intermediario sostuvo que Navarro estaba enterada de sus acercamientos con Green Summer. Cuando uno de los empresarios le preguntó si la funcionaria conocía la reunión, respondió: “Claro, claro, claro”. Luego agregó: “Yo no he dado este paso sin que ella lo sepa”.

Bossa también relató que había consultado con Flórez si podía contactar nuevamente a los inversionistas. Según su versión, el senador le respondió: ”La señora sigue interesada”.

Green Summer buscaba retomar el acuerdo que contemplaba una inversión de $27.632 millones para la cooperativa. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae y Coolechera

La conversación sobre la comisión de $8.000 millones

En una segunda reunión, realizada el 27 de agosto de 2025, Bossa preguntó a los representantes de Green Summer por el monto de la supuesta comisión de éxito que les habían solicitado para sacar adelante el negocio.

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Uno de los empresarios respondió que la propuesta había sido de cuatro millones de dólares. Sin embargo, Bossa manifestó que tenía conocimiento de otra cifra, relacionada con una conversación que habría sostenido con Alfonso Gómez Bautista.

“Alfonso nos habló a nosotros de una cantidad que cuando te la manifesté ayer, ¿te acuerdas que te dije eso es algo similar al proceso 8.000? Te hablé del número ocho”, señaló.

Ante la pregunta de uno de los representantes sobre si se refería a $8.000 millones, Bossa insistió en conocer cuánto habían aprobado los inversionistas. El empresario aclaró que esa había sido una solicitud, pero que no la habían aceptado ni rechazado.

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Durante el encuentro, Bossa también aseguró que Gómez Bautista había planteado distribuir una eventual comisión entre tres personas: el propio agente especial, la entonces superintendente y el senador Pedro Flórez.

“Tuvo el coraje, la desfachatez de decirle a Pedro en un momento dado que la distribución era entre tres: él, la súper y el senador”, afirmó.

Las conversaciones también mencionaron a Ganadería Pekín, otra compañía interesada en aportar recursos a Coolechera. Bossa manifestó su preocupación por esos acercamientos y aseguró que le había pedido a Flórez intervenir para que se aplazara esa posibilidad mientras se exploraba nuevamente el acuerdo con Green Summer.

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“Le pedí a Pedro que le manifestara que aguantara el tema de Pekín. Que no se adentrara en eso”, relató.

En una de las reuniones, Bossa preguntó por una supuesta comisión de éxito de $8.000 millones. - crédito REUTERS/Luisa González

Reunión en el apartamento de Pedro Flórez

En las grabaciones también se escucha a Bossa proponer un encuentro directo entre los representantes de Green Summer y las personas que, según él, podían tomar decisiones sobre el contrato.

El intermediario planteó que la entonces superintendente participara en la reunión para establecer qué condiciones podían negociarse.

“Se acabó el cuento de los intermediarios [...] lo que quiero es que esté la misma María José diciendo: esto lo podemos hacer, esto no lo podemos hacer”, manifestó.

Al preguntarle dónde se realizaría el encuentro, respondió: “En la de Pedro”, en referencia al apartamento del senador.

El medio reconstruyó, con fuentes conocedoras de las negociaciones, que la reunión tuvo lugar el 29 de agosto de 2025, en la residencia de Flórez, en el norte de Bogotá. Según esos testimonios, asistieron Bossa, María José Navarro y un representante de Green Summer. El congresista habría participado al comienzo y luego se retiró para asistir a la celebración del cumpleaños del entonces ministro del Interior, Armando Benedetti.

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Las gestiones continuaron después de la salida de Gómez Bautista y el nombramiento de Richard Díaz como nuevo agente especial de Coolechera.

La revista también conoció el registro de un encuentro posterior entre Díaz, Bossa y un representante de Green Summer, en el que discutieron las condiciones de un eventual nuevo contrato. Entre los asuntos abordados estuvieron las garantías que solicitaban los inversionistas y la posibilidad de comprometer la marca de la cooperativa como respaldo.

Díaz advirtió sobre los cuestionamientos que podría generar esa alternativa por su relación con los estatutos de Coolechera. Este registro contradice su versión posterior al medio, en la que reconoció reuniones con Bossa y representantes de Green Summer, pero aseguró que se habían realizado por separado.

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Las conversaciones se prolongaron hasta octubre de 2025. Según la reconstrucción, Green Summer no aceptó pagar la comisión solicitada y Ganadería Pekín terminó obteniendo un contrato con la cooperativa.

María José Navarro conocer las gestiones de Bossa y haber participado en las negociaciones con Green Summer. - crédito @supersolidaria/Instagram

¿Qué respondieron Pedro Flórez y los demás involucrados?

Consultados por Cambio, los protagonistas de las conversaciones rechazaron haber participado en el supuesto cobro de comisiones o en gestiones irregulares para favorecer el contrato.

Pedro Flórez negó haber intervenido en las negociaciones para reactivar el acuerdo con Green Summer y rechazó haber gestionado el nombramiento de Alfonso Gómez Bautista. También negó ser el padrino político de Navarro.

Sobre la supuesta comisión de $8.000 millones, afirmó: “Nunca he solicitado ninguna comisión ni he autorizado a nadie a hacerlo”.

El senador agregó que desconocía que Bossa estuviera utilizando su nombre para adelantar esas gestiones. Frente a la reunión que habría tenido lugar en su apartamento, reconoció que su familiar se había hospedado allí y que lo había visto reunirse con otras personas, pero negó haber participado en esos encuentros.

“El señor Bossa por ser mi familiar se ha hospedado en el apto y lo he visto reunirse con diferentes personas, pero nunca he participado de sus reuniones de trabajo o personales”, respondió.

Por su parte, María José Navarro defendió la terminación del contrato con Green Summer. Explicó que el acuerdo desconocía los estatutos de Coolechera, no contaba con autorización de la asamblea y entregaba la administración de la cooperativa a una empresa privada.

La exsuperintendente negó haber conocido o autorizado las gestiones de Bossa y aseguró que Flórez nunca le habló del contrato. Sobre la supuesta intermediación, manifestó: “Yo no tengo intermediarios de ningún tipo”.

También se preguntó por la reunión del 29 de agosto en el apartamento del senador. Navarro respondió: “No, no lo recuerdo”. Cuando la periodista insistió para establecer si había asistido, reiteró la misma respuesta.

Rodolfo Bossa negó haberse reunido con representantes de Green Summer, haber actuado como intermediario político y haber participado en gestiones para recuperar el contrato. También rechazó haber asistido al encuentro en el apartamento de Flórez y aseguró que los $8.000 millones eran un rumor.

“Jamás he tenido ni he estado involucrado en ningún tema de esta naturaleza”, sostuvo.

Entretanto, Alfonso Gómez Bautista negó haber llegado al cargo por recomendación política y aseguró que desconocía cualquier propuesta de comisiones. Defendió el acuerdo con Green Summer y reconoció que Bossa lo había buscado en Coolechera, aunque dijo que fue por su condición de asociado de la cooperativa.

Richard Andrés Díaz, quien reemplazó a Gómez Bautista, afirmó que el contrato se terminó por falta de autorizaciones legales. Reconoció que posteriormente se reunió con representantes de Green Summer para explorar un nuevo acuerdo, pero aseguró que las negociaciones no prosperaron porque la empresa no entregó la documentación requerida. También admitió encuentros con Bossa, aunque sostuvo que fueron por separado.