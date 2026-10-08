Radamel Falcao jugará partido de leyendas del Manchester United contra leyendas del Arsenal en Asia: Thierry Henry lidera al equipo rival

El colombiano hace parte de una nómina de estrellas y firmó varios autógrafos a su llegada a Yakarta - crédito Falcao/Instagram

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Thierry Henry y Ryan Giggs liderarán el 10 de octubre de 2026 a las leyendas del Arsenal y del Manchester United, respectivamente, en Yakarta. El encuentro, anunciado como el primer partido en Indonesia entre exfiguras de los dos clubes ingleses, se jugará en el Estadio Glora Bon Karno (Sugbk) dentro de la serie Global Champions Impact.

El partido, titulado “Jakarta Champion Impact: 2026 Revenge”, comenzará a las 6:00 a. m. (hora de Colombia) del sábado 10 de octubre. El encuentro forma parte de Global Champions Impact, una serie impulsada por Allive Creative Indonesia para reunir a exjugadores de grandes clubes. La escala anterior, Seoul Champions Influence 2026, se realizó en junio en el Estadio de la Copa Mundial de Seúl y reunió a leyendas del FC Barcelona con exfiguras de Liverpool.

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Radamel Falcao integra la nómina de los exjugadores del Manchester United, club en el que militó entre 2014 y 2015. El Tigre había llegado cedido por 7,6 millones de euros. Marcó su primer gol con el equipo el 5 de octubre, en el triunfo 2-1 ante el Everton, y después anotó en el empate 1-1 contra el Aston Villa, asistió a Wayne Rooney frente al Newcastle United e igualó ante el Stoke City el 1 de enero de 2015.

El colombiano jugará con varios exfutbolistas del Manchester United y el Arsenal - crédito Falcao

El delantero colombiano terminó su primera temporada con 26 partidos, 1.286 minutos, cuatro goles y cuatro asistencias. Su permanencia en el equipo sub-21 después de quedar en el banquillo durante la eliminación de la FA Cup ante el Arsenal fue criticada por los exfutbolistas Dietmar Hamann y Willem van Hanegem, quienes calificaron la decisión de Louis van Gaal como “una falta de respeto” y “vergonzoso”.

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El Manchester United confirmó en marzo de 2015 que no ejercería la opción de compra por Radamel Falcao, cedido por el Mónaco para jugar en la Premier League inglesa. El paso por los Red Devils fue posterior a su delicada lesión de ligamento cruzado anterior que lo dejó afuera de la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014.

La formación del Manchester United reunirá a Edwin van der Sar, Carlos Tevez, Rio Ferdinand, Nemanja Vidic y Dimitar Berbatov, futbolistas que tuvieron papeles relevantes durante sus etapas en el club inglés. Giggs será una de las figuras centrales de ese equipo.

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Por el lado del Norte de Londres, el plantel incluirá a Robert Pires, Santi Cazorla, Kanu, Alex Song y Łukasz Fabiański, todos con pasado en Arsenal. Henry, exdelantero del conjunto londinense, será uno de los principales protagonistas del duelo.

Las entradas para el día del partido se venderán a través de TipTip, socio oficial de comercialización, con precios desde 499.999 rupias indonesias (16 millones de pesos colombianos, aproximadamente). Los organizadores también ofrecerán paquetes Skybox, acceso a salón VIP, clínica para entrenadores, encuentros con personalidades y cenas.

Afiche de promoción del partido del Club América vs. Atlético Madrid en España - crédito redes sociales

Radamel Falcao García también volverá a vestir la camiseta del Atlético de Madrid el domingo 15 de noviembre, cuando integre el equipo de leyendas que enfrentará al Club América en Puebla, México, en un amistoso con aval oficial de ambas instituciones.

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El máximo goleador de la selección Colombia tuvo a Millonarios como su último club profesional durante el primer semestre de 2026 y todavía no ha anunciado su retiro.

Estos son los jugadores que conforman la nómina del United (Manchester United)

Radamel Falcao jugó entre 2014 y 2015 en el Manchester United, luego de la lesión de ligamento cruzado que lo dejó por fuera del Mundial de Brasil 2014 - crédito Champions Impact

Edwin Van Der Sar

Paul Rachubka

Rio Ferdinand

Nemanja Vidić

Ashley Young

Wes Brown

Mikael Silvestre

Antonio Valencia

John O’shea

Ryan Giggs

Eric Djemba-Djemba

Anderson

Darron Gibson

Dimitar Berbatov

Carlos Tevez

Dwight Yorke

Louis Saha

Radamel Falcao

Estos son los jugadores que conforman la nómina del North London (Arsenal FC)

Petr Čech

Łukasz Fabianski

Emmanuel Eboué

Bacary Sagna

Pascal Cygan

Lauren

Philippe Senderos

William Gallas

Ashley Cole

Patrick Vieira

Robert Pires

Gilberto Silva

Santi Cazorla

Jermaine Pennant

Alex Song

Thierry Henry

Nwankwo Kanu

Adebayor