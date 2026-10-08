Camilo Cifuentes le confesó a Westcol y Blessd que no fue sincero con la madre de su hijo ni con ‘La Mijita’: “Yo le dije que nos habíamos dejado”

La confesión de Camilo Cifuentes a Westcol y a Blessd tras la polémica con su expareja embarazada - crédito @westclips / YouTube

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Camilo Cifuentes habló públicamente sobre la controversia que rodea su vida sentimental y reconoció que no fue transparente con María Camila Sepúlveda, madre de su hijo, ni con Anthía López, conocida en redes sociales como ‘La Mijita’.

El creador de contenido participó en una transmisión junto a Westcol y Blessd, espacio en el que explicó su versión después de que se difundieran conversaciones privadas y crecieran los cuestionamientos por el inicio de su vínculo con la influencer española.

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Durante la charla, Cifuentes aceptó que mantuvo contacto simultáneo con ambas mujeres. Según contó, mientras avanzaba su acercamiento con López, todavía conversaba con Sepúlveda sobre la posibilidad de construir un hogar y continuar como pareja.

“La cagué. Yo no fui sincero al hacer las cosas”, expresó el influencer. “Yo no le fui sincero a La Mijita. Ella no sabía que yo hablaba con la mamá de mi hijo. Yo le dije a ella que nos habíamos dejado, pero yo hablaba con la mamá de mi hijo diciéndole que yo quería formar un hogar con ella”, reveló.

La situación creció en redes sociales después de que Sepúlveda, quien espera un hijo de Cifuentes, publicara capturas de conversaciones que, según su versión, mostraban que ambos aún intercambiaban mensajes sobre una posible convivencia y la formación de una familia. Al mismo tiempo, el creador de contenido comenzó a ser relacionado con Anthía López, lo que abrió interrogantes sobre el momento en el que iniciaron los contactos entre ellos.

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Cifuentes sostuvo que no mantenía una relación estable con Sepúlveda y afirmó que el vínculo entre ambos fue breve. También indicó que el embarazo ocurrió poco tiempo después de que se conocieron. Sin embargo, admitió que sus decisiones generaron daño porque no expuso con claridad el contexto a ninguna de las dos.

“Yo soy Camilo Cifuentes y yo la cagué. No puedo hacer nada más”, señaló durante la transmisión. El influencer también afirmó que fue egoísta y que la situación terminó afectando a las personas cercanas a él, además de provocar consecuencias en su propia vida.

En el mismo espacio, explicó que conoció a La Mijita durante jornadas de ayuda a comunidades afectadas por un terremoto en Colombia. Cifuentes ha construido buena parte de su presencia digital alrededor de contenidos de asistencia social, entregas de ayudas y visitas a sectores vulnerables. De acuerdo con su relato, el primer contacto con López se produjo en medio de esas actividades y luego comenzaron a hablar con mayor frecuencia.

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Además, aseguró que se hace responsable por los comentarios negativos que ha recibido la española. “Anthía ha comido mierda por mi culpa, porque ella y yo teníamos una amistad porque yo la admiraba mucho por lo que hizo en el terremoto (...) Me duele mucho eso, ¿por qué las mujeres se tienen tanta envidia entre ellas? Uno, como hombre, soluciona las cosas en un par de días, una mujer puede clavarse una guerra toda la vida", añadió Cifuentes.

Cifuentes agregó que esa percepción le generaba temor de cometer errores o expresar opiniones. “Me estaba enloqueciendo, no me atrevía a opinar nada por ese miedo a cagarla”, afirmó. Aunque reconoció su responsabilidad, consideró que la dimensión de la polémica excedió lo que, a su juicio, había ocurrido.

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El influencer también pidió que los usuarios no atacaran a Sepúlveda ni a López. Aseguró que ambas son personas importantes para él y que ninguna conocía por completo la situación. “Yo no quería hacerle daño a ninguna de las dos”, fue una de las ideas que expresó al explicar el conflicto.

Antes de reaparecer en la transmisión, Cifuentes había publicado un mensaje de disculpas que generó inquietud entre sus seguidores. “Gracias a todos por todo, perdón por todo el daño que cometí, a todas las personas que lastimé. Soy merecedor de todo lo que me está sucediendo, son las consecuencias de mis actos”, escribió entonces.

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En el directo, aclaró que continuará con sus actividades y que asumirá su rol como padre. “Mi mayor sueño es tener un hijo que creciera en un hogar, pero, si no lo podemos formalizar, ser el mejor papá del mundo”, dijo. También sostuvo que trabajará por su hijo, su familia y las personas que participan de las iniciativas sociales que ha impulsado.