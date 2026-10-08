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Luis Suárez no sería titular en su regreso con el Sporting de Lisboa tras disputar la fecha FIFA con Colombia, informó la prensa de Portugal

El delantero samario viene de jugar los tres partidos de la “Tricolor” ante México, Paraguay y Perú en las jornadas de preparación posterior al Mundial de Norteamérica 2026

-crédito Federación Colombiana de Fútbol
Luis Javier Suárez regresará al Sporting Lisboa con la preocupación de su equipo por la forma física con la que llega, situación que podría influir en su rendimiento deportivo-crédito Federación Colombiana de Fútbol
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La fecha FIFA terminó y el fútbol europeo volverá a la normalidad con la reanudación de sus competencias a nivel local y continental.

Por este motivo, el delantero colombiano Luis Javier Suárez es esperado por parte del Sporting de Lisboa para volver a seguir destacándose tanto en la Champions League como en la Primeira Liga de Portugal.

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Sin embargo, previo al comienzo de la seguidilla de amistosos, el cuadro de los “Leones” de Lisboa (apodo del Sporting) le había solicitado a la selección Colombia regular los minutos del delantero samario y hacer lo posible para que llegara de un vuelo chárter para el duelo ante el Braga, el 9 de octubre de 2026.

El delantero no haría parte del duelo ante Braga debido a la acumulación de minutos que tuvo con la selección Colombia-crédito Record Portugal
El delantero no haría parte del duelo ante Braga debido a la acumulación de minutos que tuvo con la selección Colombia-crédito Record Portugal

No obstante, la prensa portuguesa y el mismo Rui Borges (director técnico del Sporting) informaron que Suárez no sería titular para el duelo ante los “Arzobispos” (sobrenombre al Sporting Clube Braga por su relación con la religión a lo largo de la historia en Portugal), el 9 de octubre de 2026 a las 2:15 p. m. (hora de Colombia) en el estadio municipal de dicha ciudad:

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“Obligado a trabajar de forma condicional en las últimas semanas ante el éxodo de 17 de sus jugadores internacionales, Rui Borges tendrá que tener especial cuidado en la gestión de la plantilla y sólo estará seguro el 8 de octubre de 2026 de la convocatoria en función de la condición física en la que se presenta el delantero de 28 años”.

Rui Borges explicó la posibilidad de regular las cargas físicas para Luis Javier Suárez-crédito Rodrigo Antunes/REUTERS
Rui Borges explicó la posibilidad de regular las cargas físicas para Luis Javier Suárez-crédito Rodrigo Antunes/REUTERS

Ante esta situación, el técnico Rui Borges explicó en rueda de prensa sobre la posibilidad de usar al delantero griego Fotis Ioaniddis en lugar de Suárez, y allí dejó claro que podría ser una posibilidad ya que por el tema del trabajo físico con el colombiano, lo que le abrió una posibilidad de usar otra alternativa:

“Todo tiene peso. Ahora hay mucho más peso en la gestión del esfuerzo y cuál es el exceso de carga que puede tener algún jugador y Luis es uno de ellos, por supuesto. Será un día de juego muy importante darse cuenta de cuáles serán los mejores para el once y responder ante un Sporting Braga que cuenta con mucha intensidad y calidad”.

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