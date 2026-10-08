Así se jugará la fecha 14 de la Liga BetPlay II-2026: América de Cali puede clasificar a los cuadrangulares semifinales

La Liga BetPlay Dimayor II-2026 se acerca al final de la fase todos contra todos. El jueves 8 de octubre se dará inicio a la decimocuarta jornada con el partido entre Fortaleza FC y Millonarios en el estadio Metropolitano de Techo de Bogotá, un partido importante en el proceso de Alberto Gamero tras quedar por fuera de la Copa Colombia a manos de Barranquilla FC e ir perdiendo posiciones en la tabla a medida que se disputan los partidos aplazados.
El partido más destacado de la jornada será entre América de Cali vs. Independiente Medellín, programado para el domingo 11 de octubre a las 8:15 p. m. El partido será en el estadio Pascual Guerrero de Cali y mientras un triunfo de los Diablos Rojos los deja clasificados a falta de cinco jornadas a los cuadrangulares semifinales, el Poderoso de la Montaña está obligado a sumar de a tres tras sumar dos derrotas y un empate en las tres últimas jornadas.
PUBLICIDAD
La jornada tendrá dos partidos que se jugarán a finales de octubre, Atlético Nacional vs. Deportivo Pasto fue reprogramado por el concierto de música electrónica que tiene como escenario la Unidad Deportiva Atanasio Girardot en Medellín. El otro es el partido entre Santa Fe vs. Atlético Bucaramanga que fue postergado por los trabajos de recuperación de gramilla en el estadio El Campín tras las dos fechas de concierto de BTS.
Hora y dónde ver los partidos de la fecha 14 de la Liga BetPlay II-2026
Jueves 8 de octubre
Fortaleza vs. Millonarios
- Hora: 8:10 p. m.
- TV: Win + Fútbol y Win Play
- Estadio: Metropolitano de Techo - Bogotá
Viernes 9 de octubre
Alianza Valledupar FC vs. Águilas Doradas
- Hora: 6:00 p. m.
- TV: Win + Fútbol, Win Sports y Win Play
- Estadio: Armando Maestre Pavajeau - Valledupar
Once Caldas vs. Llaneros FC
- Hora: 8:10 p. m.
- TV: Win + Fútbol, Win Sports y Win Play
- Estadio: Palogrande - Manizales
Sábado 10 de octubre
Deportivo Pereira vs. Deportivo Cali
- Hora: 3:30 p. m.
- TV: Win + Fútbol y Win Play
- Estadio: Santiago de las Atalayas - Yopal
Junior FC vs. Internacional de Bogotá
- Hora: 6:10 p. m.
- TV: Win + Fútbol, Win Sports y Win Play
- Estadio: Romelio Martínez - Barranquilla
Domingo 11 de octubre
Jaguares FC vs. Deportes Tolima
- Hora: 4:05 p. m.
- TV: Win + Fútbol y Win Play
- Estadio: Jaraguay - Montería
Boyacá Chicó vs. Cúcuta Deportivo
- Hora: 6:10 p. m.
- TV: Win + Fútbol, Win Sports y Win Play
- Estadio: La Independencia - Tunja
América de Cali vs. Independiente Medellín
- Hora: 8:15 p. m.
- TV: Win + Fútbol y Win Play
- Estadio: Pascual Guerrero - Cali
Jueves 22 de octubre
Atlético Nacional vs. Deportivo Pasto
- Hora: 8:00 p. m.
- TV: por definir
- Estadio: Atanasio Girardot - Medellín
Lunes 26 de octubre
Independiente Santa Fe vs. Atlético Bucaramanga
- Hora: 8:05 p. m.
- TV: Win + Fútbol, Win Sports y Win Play
- Estadio: Nemesio Camacho El Campín - Bogotá
Así va la tabla de posiciones en la Liga BetPlay Dimayor II-2026
- América de Cali: 27 puntos / +17 diferencia de gol / 12 partidos jugados.
- Deportivo Cali: 24 puntos / +11 diferencia de gol / 12 partidos jugados.
- Atlético Bucaramanga: 23 puntos / +10 diferencia de gol / 11 partidos jugados.
- Atlético Nacional: 22 puntos / +11 diferencia de gol / 10 partidos jugados.
- Millonarios: 21 puntos / +7 diferencia de gol / 13 partidos jugados.
- Independiente Medellín: 11 puntos / +4 diferencia de gol / 20 partidos jugados.
- Independiente Santa Fe: 19 puntos / +6 diferencia de gol / 11 partidos jugados.
- Deportes Tolima: 19 puntos / +2 diferencia de gol / 12 partidos jugados.
- Cúcuta Deportivo: 15 puntos / -4 diferencia de gol / 12 partidos jugados.
- Llaneros FC: 14 puntos / -1 diferencia de gol / 12 partidos jugados.
- Águilas Doradas: 14 puntos / -1 diferencia de gol / 11 partidos jugados.
- Once Caldas: 13 puntos / -1 diferencia de gol / 12 partidos jugados.
- Internacional de Bogotá: 13 puntos / -4 diferencia de gol / 13 partidos jugados.
- Boyacá Chicó: 11 puntos / -8 diferencia de gol / 12 partidos jugados.
- Alianza FC: 11 puntos / -12 diferencia de gol / 12 partidos jugados.
- Fortaleza FC: 10 puntos / -5 diferencia de gol / 12 partidos jugados.
- Junior FC: 9 puntos / -4 diferencia de gol / 11 partidos jugados.
- Deportivo Pasto: 9 puntos / -9 diferencia de gol / 12 partidos jugados.
- Deportivo Pereira: 8 puntos / -10 diferencia de gol / 11 partidos jugados.
- Jaguares FC: 7 puntos / -9 diferencia de gol / 11 partidos jugados.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD