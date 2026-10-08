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Así se jugará la fecha 14 de la Liga BetPlay II-2026: América de Cali puede clasificar a los cuadrangulares semifinales

La fecha inicia el jueves 8 de octubre con el partido entre Fortaleza vs. Millonarios y se terminará el 26 de octubre cuando Santa Fe reciba en El Campín a Atlético Bucaramanga

-crédito Cristian Bayona/Colprensa
Independiente Santa Fe cerrará la fecha 14 enfentando a Atlético Bucaramanga - crédito Cristian Bayona/Colprensa
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La Liga BetPlay Dimayor II-2026 se acerca al final de la fase todos contra todos. El jueves 8 de octubre se dará inicio a la decimocuarta jornada con el partido entre Fortaleza FC y Millonarios en el estadio Metropolitano de Techo de Bogotá, un partido importante en el proceso de Alberto Gamero tras quedar por fuera de la Copa Colombia a manos de Barranquilla FC e ir perdiendo posiciones en la tabla a medida que se disputan los partidos aplazados.

El partido más destacado de la jornada será entre América de Cali vs. Independiente Medellín, programado para el domingo 11 de octubre a las 8:15 p. m. El partido será en el estadio Pascual Guerrero de Cali y mientras un triunfo de los Diablos Rojos los deja clasificados a falta de cinco jornadas a los cuadrangulares semifinales, el Poderoso de la Montaña está obligado a sumar de a tres tras sumar dos derrotas y un empate en las tres últimas jornadas.

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La jornada tendrá dos partidos que se jugarán a finales de octubre, Atlético Nacional vs. Deportivo Pasto fue reprogramado por el concierto de música electrónica que tiene como escenario la Unidad Deportiva Atanasio Girardot en Medellín. El otro es el partido entre Santa Fe vs. Atlético Bucaramanga que fue postergado por los trabajos de recuperación de gramilla en el estadio El Campín tras las dos fechas de concierto de BTS.

Hora y dónde ver los partidos de la fecha 14 de la Liga BetPlay II-2026

Trofeo de la Liga BetPlay entregado al campeón - crédito Dimayor
La Liga BetPlay 2026 en su segundo semestre se terminaría en la segunda semana de diciembre - crédito Dimayor

Jueves 8 de octubre

Fortaleza vs. Millonarios

  • Hora: 8:10 p. m.
  • TV: Win + Fútbol y Win Play
  • Estadio: Metropolitano de Techo - Bogotá

Viernes 9 de octubre

Alianza Valledupar FC vs. Águilas Doradas

  • Hora: 6:00 p. m.
  • TV: Win + Fútbol, Win Sports y Win Play
  • Estadio: Armando Maestre Pavajeau - Valledupar

Once Caldas vs. Llaneros FC

  • Hora: 8:10 p. m.
  • TV: Win + Fútbol, Win Sports y Win Play
  • Estadio: Palogrande - Manizales

Sábado 10 de octubre

Deportivo Pereira vs. Deportivo Cali

  • Hora: 3:30 p. m.
  • TV: Win + Fútbol y Win Play
  • Estadio: Santiago de las Atalayas - Yopal

Junior FC vs. Internacional de Bogotá

  • Hora: 6:10 p. m.
  • TV: Win + Fútbol, Win Sports y Win Play
  • Estadio: Romelio Martínez - Barranquilla

Domingo 11 de octubre

Jaguares FC vs. Deportes Tolima

  • Hora: 4:05 p. m.
  • TV: Win + Fútbol y Win Play
  • Estadio: Jaraguay - Montería

Boyacá Chicó vs. Cúcuta Deportivo

  • Hora: 6:10 p. m.
  • TV: Win + Fútbol, Win Sports y Win Play
  • Estadio: La Independencia - Tunja

América de Cali vs. Independiente Medellín

  • Hora: 8:15 p. m.
  • TV: Win + Fútbol y Win Play
  • Estadio: Pascual Guerrero - Cali

Jueves 22 de octubre

Atlético Nacional vs. Deportivo Pasto

  • Hora: 8:00 p. m.
  • TV: por definir
  • Estadio: Atanasio Girardot - Medellín

Lunes 26 de octubre

Independiente Santa Fe vs. Atlético Bucaramanga

  • Hora: 8:05 p. m.
  • TV: Win + Fútbol, Win Sports y Win Play
  • Estadio: Nemesio Camacho El Campín - Bogotá

Así va la tabla de posiciones en la Liga BetPlay Dimayor II-2026

Con gol de Yeison "Peinadito" Guzmán, el rojo del Valle del Cauca venció a Águilas en el Pascual Guerrero-crédito @AmericadeCali/X
Yeison Guzmán del América de Cali es líder de la tabla de goleadores con ocho goles - crédito @AmericadeCali/X
  1. América de Cali: 27 puntos / +17 diferencia de gol / 12 partidos jugados.
  2. Deportivo Cali: 24 puntos / +11 diferencia de gol / 12 partidos jugados.
  3. Atlético Bucaramanga: 23 puntos / +10 diferencia de gol / 11 partidos jugados.
  4. Atlético Nacional: 22 puntos / +11 diferencia de gol / 10 partidos jugados.
  5. Millonarios: 21 puntos / +7 diferencia de gol / 13 partidos jugados.
  6. Independiente Medellín: 11 puntos / +4 diferencia de gol / 20 partidos jugados.
  7. Independiente Santa Fe: 19 puntos / +6 diferencia de gol / 11 partidos jugados.
  8. Deportes Tolima: 19 puntos / +2 diferencia de gol / 12 partidos jugados.
  9. Cúcuta Deportivo: 15 puntos / -4 diferencia de gol / 12 partidos jugados.
  10. Llaneros FC: 14 puntos / -1 diferencia de gol / 12 partidos jugados.
  11. Águilas Doradas: 14 puntos / -1 diferencia de gol / 11 partidos jugados.
  12. Once Caldas: 13 puntos / -1 diferencia de gol / 12 partidos jugados.
  13. Internacional de Bogotá: 13 puntos / -4 diferencia de gol / 13 partidos jugados.
  14. Boyacá Chicó: 11 puntos / -8 diferencia de gol / 12 partidos jugados.
  15. Alianza FC: 11 puntos / -12 diferencia de gol / 12 partidos jugados.
  16. Fortaleza FC: 10 puntos / -5 diferencia de gol / 12 partidos jugados.
  17. Junior FC: 9 puntos / -4 diferencia de gol / 11 partidos jugados.
  18. Deportivo Pasto: 9 puntos / -9 diferencia de gol / 12 partidos jugados.
  19. Deportivo Pereira: 8 puntos / -10 diferencia de gol / 11 partidos jugados.
  20. Jaguares FC: 7 puntos / -9 diferencia de gol / 11 partidos jugados.

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