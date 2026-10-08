Colombia

Hombre se defendió de un sujeto que le iba a quitar sus pertenencias en el norte de Bogotá: hasta al piso lo tiró

El implicado forcejeó con el sospechoso y logró derribarlo antes de que comerciantes del sector se acercaran al lugar

Comerciantes intervinieron tras forcejeo entre una víctima y un hombre armado en Suba - crédito @PasaenBogota/X
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Un presunto intento de atraco en el barrio Spring, en la localidad de Suba, terminó con un hombre armado reducido por la víctima, según la información entregada sobre el caso, ocurrido durante la mañana del lunes 6 de octubre en el norte de Bogotá.

El hecho compartido por la cuenta en X Pasa en Bogotá, habría comenzado cuando el sospechoso abordó a un ciudadano con la intención de despojarlo de sus pertenencias.

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La víctima reaccionó, forcejeó con el hombre y consiguió derribarlo hasta tirarlo al piso. Comerciantes del sector, que en un primer momento no intervinieron, se acercaron después del altercado.

La versión aportada señala que varias personas rodearon al presunto delincuente una vez que cayó al suelo y le dieron pata y lo golpearon con varios pelos.

En redes sociales, algunos usuarios describieron ese momento con expresiones que aluden a una agresión física colectiva, aunque no se informó el alcance de las lesiones ni se conoció un parte oficial sobre la atención médica del retenido.

Víctima redujo a un hombre armado durante un presunto intento de robo en Suba - crédito @PasaenBogota/X
Víctima redujo a un hombre armado durante un presunto intento de robo en Suba - crédito @PasaenBogota/X

Usuarios señalaron la posible presencia de cómplices en motocicleta

Las reacciones en redes sociales se enfocaron en la presunta participación de dos motociclistas. Un usuario sostuvo que la moto en la que habría llegado el hombre regresó al lugar y quedó estacionada frente al sitio donde permanecía reducido.

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Otro comentario planteó que los ocupantes de las motocicletas podrían haber sido cómplices y cuestionó que nadie los hubiera identificado en ese momento.

Varios mensajes también incluyeron llamados a castigar físicamente a quienes cometen robos. Uno de ellos pidió “romper huesitos”, mientras que otros propusieron atacar a los supuestos acompañantes y sus vehículos.

“A las ratas hay que darles sus buenos consejos en la cabeza, huevas y rodillas”, señaló un usuario en X.

El caso deja interrogantes sobre la identificación del sospechoso, la posible existencia de una red de apoyo y la respuesta institucional posterior al episodio en Suba. Hasta el momento, la información disponible no precisa si hubo denuncias formales, capturas o investigaciones abiertas.

Un presunto ladrón fue derribado por su víctima en el barrio Spring de Bogotá - crédito @PasaenBogota/X
Un presunto ladrón fue derribado por su víctima en el barrio Spring de Bogotá - crédito @PasaenBogota/X

Dos hombres murieron tras presunto intento de robo a un policía en Puente Aranda

Dos hombres murieron y un tercero quedó herido después de un intercambio de disparos ocurrido la noche del martes 6 de octubre de 2026 en el barrio La Francia, en la localidad de Puente Aranda, en Bogotá. El hecho se produjo durante un presunto intento de hurto contra la camioneta de un integrante de la Policía Metropolitana de Bogotá.

De acuerdo con la institución, el uniformado llegaba a su vivienda cuando varios hombres armados lo interceptaron. La situación derivó en un enfrentamiento cerca de las 10:30 p. m., luego de que el agente accionara su arma de dotación.

La Policía sostuvo que el funcionario actuó ante una amenaza directa. “Hizo uso de su arma de dotación”, indicó la entidad al explicar la reacción del policía.

En el lugar murió uno de los tres hombres alcanzados por los disparos, según el reporte oficial. Los otros dos abandonaron el sector en el vehículo en el que se movilizaban y buscaron atención médica minutos después.

Uno de ellos falleció posteriormente en el hospital, mientras que el tercero permaneció bajo atención. La identidad de las personas involucradas no fue divulgada por las autoridades.

Dos presuntos delincuentes perdieron la vida y otro más está internado en un centro médico - crédito @PasaenBogota/X
Dos presuntos delincuentes perdieron la vida y otro más está internado en un centro médico - crédito @PasaenBogota/X

La secuencia generó alerta entre residentes de La Francia, quienes reportaron detonaciones a la línea de emergencias. El movimiento policial se concentró en el área donde ocurrió el presunto robo y, más tarde, en el centro médico al que llegaron los lesionados.

La información conocida indica que los sospechosos se desplazaban en un automóvil negro, que habría sido utilizado para interceptar al policía. El vehículo llegó con varios impactos de bala a las inmediaciones del Hospital de Méderi.

Según informó Citytv, uno de los hombres fue encontrado sin vida dentro de ese automóvil.

La Policía Metropolitana de Bogotá confirmó que el automotor fue ubicado tras la huida de los ocupantes. Las autoridades no precisaron si encontraron armas, elementos relacionados con el hurto u otras pruebas dentro del vehículo.

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