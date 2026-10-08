La selección Colombia Femenina disputará su segundo amistoso ante Australia rumbo al Mundial de Brasil 2027: fecha y hora del encuentro

El primer juego se realizará en el GIO Stadium de Canberra y el segundo en el GMHBA de Victoria-crédito Federación Colombiana de Fútbol

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El fútbol femenino tendrá su principal atención en lo que será la Copa Mundial de la FIFA de Brasil 2027 y la selección Colombia ya piensa en mejorar lo que fue su participación en la edición de Australia - Nueva Zelanda 2023.

Por este motivo, el 7 de octubre de 2026 se conoció la confirmación del segundo partido amistoso que tendrá la “Tricolor” ante Australia, recordando que la Federación ya había confirmado el primer juego para finales de noviembre de 2026.

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La Tricolor se prepara para lo que será el Mundial de Brasil en 2027-crédito Federación Colombiana de Fútbol

El segundo amistoso de la Tricolor se dará el 2 de diciembre de 2026 a las 3:35 a. m. (hora de Colombia) en el estadio GMHBA de Geelong, Victoria.

Es importante recordar que el rimer partido de la gira será el sábado 28 de noviembre de 2026, a las 3:40 a. m. (hora de Colombia), en el GIO Stadium de Canberra. El encuentro será transmitido por los canales internacionales Network 10 y Paramount+, mientras que la preventa de entradas comenzó el 31 de agosto de 2026 y la venta general para asistir al juego se habilitó el 3 de septiembre de 2026.

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A nivel nacional se espera que el encuentro sea transmitido por el Gol Caracol y Deportes RCN.

Así fue el último partido de Colombia ante Australia por la She Believes Cup

La delantera Wendy Bonilla adelantó a la Tricolor ante Australia en la She Believes Cup, encuentro que jugaron en 2025-crédito Federación Colombiana de Fútbol

El 26 de febrero de 2025, la Selección Colombia femenina venció a Australia 2-1 en el estadio Snapdragon de San Diego, California, y cerró su participación en la She Believes Cup 2025 en el tercer lugar. El equipo dirigido por Ángelo Marsiglia terminó por detrás de Japón y Estados Unidos.

El combinado nacional sumó 3 puntos tras una victoria y dos derrotas. Antes del triunfo ante las australianas, perdió 2-0 frente a Estados Unidos y 4-1 contra Japón, partido en el que Linda Caicedo marcó el único gol colombiano.

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Wendy Bonilla abrió el marcador a los 15 minutos con un remate cruzado tras avanzar por la banda derecha. Colombia controló gran parte del primer tiempo con Linda Caicedo, Mayra Ramírez y Leicy Santos, y llegó al descanso con la ventaja.

Australia igualó en el minuto 69 mediante Hayley Raso, quien aprovechó una jugada individual y un desvío que dejó sin opciones a la arquera Natalia Giraldo. Catalina Usme selló la victoria con un remate desde fuera del área que también sufrió un desvío antes de terminar en el fondo de la red.

La selección Colombia jugará ante Venezuela y tendrá la baja de Ilana Izquierdo: ella será su reemplazo

Ilana Izquierdo será una de las duras bajas para la selección Colombia Femenina ante Venezuela -crédito @ilanaizquierdo6/Instagram

La mediocampista Ilana Izquierdo quedó fuera de la convocatoria de la Selección Colombia para los amistosos ante Venezuela, programados para el 10 y el 13 de octubre, debido a una molestia física. La jugadora de Tigres Femenil será reemplazada por Sara Sofía Martínez, de Atlético Nacional, informó la Federación Colombiana de Fútbol a través de sus canales oficiales.

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Colombia ya tiene asegurada su clasificación a la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027, que se jugará entre el 24 de junio y el 25 de julio con 32 selecciones y ocho ciudades anfitrionas. Argentina obtuvo el otro cupo directo de la Confederación Sudamericana de Fútbol, mientras que Brasil accederá como organizador.

La mediocampista del cuadro "Verdolaga" reemplazará a la figura del Tigres Femenil de la Liga MX-crédito @atlnacionalfem/Instagram

La delegación colombiana viajó el 5 de octubre de 2026 a Venezuela para iniciar la preparación. Una parte del grupo llegó a Caracas y posteriormente se trasladó al Centro Nacional de Alto Rendimiento de la Federación Venezolana de Fútbol, ubicado en Isla de Margarita.

El plantel dirigido por Angelo Marsiglia tiene previsto entrenarse el martes 6 de octubre a las 9:00. Aunque las fechas de los dos partidos ante la Vinotinto ya fueron confirmadas, todavía no se informaron los horarios ni los estadios de los encuentros.

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Martínez llega desde Atlético Nacional, equipo que alcanzó las semifinales de la Liga BetPlay Femenina 2026. Su convocatoria cubre la ausencia de Izquierdo en una concentración que forma parte de la preparación colombiana para sus próximos compromisos internacionales.

El concepto de Australia sobre la selección Colombia

Las "Matildas" jugarán ante Colombia-crédito Thilo Schmuelgen/REUTERS

Tras confirmarse el amistoso entre Colombia y Australia, la Directora Ejecutiva de la Federación Australiana de Fútbol, Heather Garriock, elogió el nivel de la “Tricolor”:

“Es un equipo que siempre genera emoción y energía allá donde juega. Sumado al gran apoyo que reciben en Australia, esperamos un partido memorable”.

Además en la reseña confirmando el segundo amistoso, la Federación Australiana de Fútbol calificó como una potencia en el mundo del fútbol femenino a las dirigidas por Ángelo Marsiglia:

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Las Matildas elogiaron a la selección Colombia tras confirmarse el segundo amistoso de la fecha FIFA-crédito Federación Australiana de Fútbol

“Colombia se ha consolidado como una potencia en el panorama internacional y sigue atrayendo a un público apasionado en todo el mundo. Con una sólida comunidad colombiana en Australia, se espera que el partido ofrezca un ambiente vibrante, a la altura de uno de los encuentros más esperados del calendario de las Matildas de CommBank 2026″.