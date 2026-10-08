Ministerio de Agricultura pide flexibilizar créditos para los arroceros de Casanare afectados por inundaciones

El Ministerio de Agricultura solicitó a Asobancaria flexibilizar los créditos de los arroceros de Casanare ante una deuda de $538.510 millones - crédito Ministerio de Agricultura

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El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural pidió a Asobancaria flexibilizar las condiciones de crédito para los arroceros de Casanare, afectados por inundaciones, así como bajos precios, con el objetivo de preservar su capital de trabajo y asegurar las siembras de 2027. La cartera vinculada al arroz en el departamento suma $538.510 millones.

La solicitud fue enviada por el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Indalecio Dangond, a los presidentes de Asobancaria, Induarroz y la Cámara de Procultivos de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia. El Gobierno busca evitar que los productores pierdan activos, enfrenten embargos o queden excluidos de la financiación para el próximo ciclo agrícola.

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