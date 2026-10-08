Estos son los alimentos de la canasta familiar que más subieron y que generaron presión sobre la inflación, según experto

La papa acumuló un incremento anual del 78,24% en Colombia y presionó el costo de vida de los hogares - crédito Colprensa

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En Colombia, la papa acumuló un aumento anual de 78,24%, mientras la carne de res y las frutas frescas también encarecieron la canasta de los hogares. Los servicios relacionados con la copropiedad subieron 17,14% en el mismo período, según Noticias Caracol.

El tubérculo mantiene una de las mayores presiones sobre el costo de vida: en lo corrido del año, su precio avanzó 67,70%. En sentido contrario, bajaron la zanahoria, con 39,68%; la carne de cerdo, con 6,17%; las legumbres secas, con 11,56%; y el arroz, con 2,83%.

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Las hortalizas y legumbres frescas registraron un incremento mensual de 9,10%. El tomate aumentó 10,47%, la papa 7,29%, los huevos 2,29% y la carne de res 0,74% frente a agosto.