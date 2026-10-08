Colombia

Estos son los alimentos de la canasta familiar que más subieron y que generaron presión sobre la inflación, según experto

La papa subió 67,70% en lo corrido del año, mientras la res y las frutas frescas también elevaron la canasta de los hogares

Estos son los alimentos que subirían de precio por cierre de la vía al Llano. Colprensa
La papa acumuló un incremento anual del 78,24% en Colombia y presionó el costo de vida de los hogares - crédito Colprensa
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En Colombia, la papa acumuló un aumento anual de 78,24%, mientras la carne de res y las frutas frescas también encarecieron la canasta de los hogares. Los servicios relacionados con la copropiedad subieron 17,14% en el mismo período, según Noticias Caracol.

El tubérculo mantiene una de las mayores presiones sobre el costo de vida: en lo corrido del año, su precio avanzó 67,70%. En sentido contrario, bajaron la zanahoria, con 39,68%; la carne de cerdo, con 6,17%; las legumbres secas, con 11,56%; y el arroz, con 2,83%.

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Las hortalizas y legumbres frescas registraron un incremento mensual de 9,10%. El tomate aumentó 10,47%, la papa 7,29%, los huevos 2,29% y la carne de res 0,74% frente a agosto.

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