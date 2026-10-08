Colombia

Sebastián Vega volvió a ‘MasterChef Celebrity’: este es el plato con el que ganó de nuevo su puesto en el ‘reality’

Tras quedar eliminado semanas atrás, el artista regresó al programa de cocina y afirmó que buscará disfrutar cada reto que enfrente en su nueva etapa

Sebastián Vega celebró su regreso a 'MasterChef Celebrity': “Es una nueva oportunidad” - crédito cortesía Canal RCN
Sebastián Vega celebró su regreso a 'MasterChef Celebrity': “Es una nueva oportunidad” - crédito cortesía Canal RCN
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Sebastián Vega regresó a MasterChef Celebrity Colombia tras ganar el segundo reto de reingreso, una prueba en la que los participantes eliminados debían presentar una versión propia del calentado.

El actor recibió la mayor calificación de los chefs y recuperó un lugar en la competencia, donde buscará mantenerse hasta las etapas finales.

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Vega se impuso ante Milena López, Diana Mina, Luisa Vergara ‘Lui’, Tavo Bernate e Iván Marín, quienes también aceptaron la convocatoria para disputar el último cupo disponible del repechaje. Los concursantes tuvieron 60 minutos y acceso libre a la despensa para elaborar una propuesta a partir de uno de los platos habituales de la cocina colombiana.

El actor presentó un calentado con un cremoso de plátano y referencias a sabores orientales. Aunque el jurado señaló que la preparación tenía varios elementos y que el componente de plátano resultaba dulce, destacó el sabor y la apuesta por alejarse de una versión convencional del plato.

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La decisión le dio a Vega el segundo y último lugar del repechaje. En el episodio anterior, Virginia Lizcano había conseguido el primer cupo después de recibir la mayor puntuación de sus compañeros con un puré de yuca acompañado de chicharrón. Su plato obtuvo 7,97 puntos y se impuso a las propuestas de Tavo Bernate e Iván Marín, que también quedaron entre las tres mejor valoradas.

Al escuchar su nombre como ganador de la prueba, Sebastián Vega no pudo contener el llanto. El actor abrazó a los chefs y agradeció la oportunidad de volver a la cocina del programa. Más tarde, compartió un mensaje en sus redes sociales para expresar lo que significó para él recuperar su delantal.

“Gracias a Dios y a la vida por esta nueva oportunidad de volver a una cocina que me ha dado tanto”, escribió en un mensaje en su cuenta de Instagram. El participante describió su regreso como una posibilidad de retomar una experiencia que considera importante en su proceso personal y profesional.

Vega señaló que su participación en el programa trasciende la competencia televisiva. “Para muchos MasterChef es un reality, un juego o un concurso; para mí es una oportunidad enorme de aprender, crecer y vivir momentos que atesoro de una forma difícil de explicar”, manifestó en su publicación.

El actor también se refirió a la incertidumbre que enfrentaron los eliminados antes de conocer que habría una oportunidad de reingreso. Según contó, la decisión de participar no fue sencilla, debido a que permanecieron fuera de la competencia sin conocer si volverían a tener una opción para regresar.

“Aunque no lo crean, no fue fácil. Esto es incertidumbre y una decisión: si la oportunidad aparecía, había que tomarla”, expresó. Vega añadió que aceptó el reto con respeto hacia los concursantes que seguían en la cocina y enfrentaban las pruebas diarias.

La reincorporación del actor modifica nuevamente el grupo de participantes activos de MasterChef Celebrity Colombia. Vega tendrá que competir con quienes permanecieron en el programa durante su ausencia, además de demostrar que su regreso puede sostenerse en los retos posteriores.

En su mensaje, el artista anticipó que enfrenta esta etapa con una perspectiva distinta. “Ahora viene un reto aún mayor: permanecer en esta cocina. Pero no quiero que la presión me quite la alegría de estar aquí”, afirmó.

El participante definió su retorno como el inicio de una nueva fase dentro del formato. “Empieza mi segunda temporada en MasterChef Celebrity Colombia. No sé cuánto durará, pero sí sé que voy a disfrutar, aprender y atesorar cada momento, como lo hacía antes de salir”, señaló.

Vega cerró su publicación con una reflexión sobre las oportunidades y su disposición a aprovechar el regreso a la competencia. “Las oportunidades no siempre llegan cuando las esperamos. Cuando llegan, hay que tener el valor de tomarlas”, escribió.

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