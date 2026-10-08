Colombia

Yina Calderón lamentó que se hayan revelado los videos íntimos de El Agropecuario: “Me da mucha tristeza”

La empresaria contó que le envió un audio a Juan David Tejada antes de referirse públicamente a los filmes que se volvieron tendencia en redes sociales y pide que recapacite, así como ayuda de los cercanos del creador de contenido

La creadora de contenido se mostró sorprendida por los videos que circularon del creador de contenido y expareja de Aida Victoria Merlano - crédito @yinacalderontv/IG

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Yina Calderón se sumó a la ola de reacciones que generó el debut en el contenido para adultos de Juan David Tejada, conocido como El Agropecuario, junto a la modelo colombiana María Gelvis.

A diferencia de la mayoría de comentarios que circularon en redes, la empresaria de fajas optó por un tono distinto: no se burló, sino que se mostró preocupada.

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“Me da mucha tristeza”, dijo Yina Calderón sobre la decisión del creador de contenido, de origen antioqueño. La influenciadora planteó una duda que resume buena parte de su mensaje: no sabe si Tejada “está mal orientado” o de qué tipo de personas “se está rodeando”.

El audio privado que le envió antes de hablar en público

Yina Calderón le pidió a El Agropecuario que no repita su retiro de Stream Fighters 4 y complete su combate ante Daren - crédito @yinacalderontv y @elreydelosagropecuarios/Instagram
Yina Calderón le pidió a El Agropecuario que recapacite en su intento de hacerse viral con contenido para adultos - crédito @yinacalderontv y @elreydelosagropecuarios/Instagram

Antes de pronunciarse frente a cámaras, Calderón reveló que tuvo un acercamiento directo con Tejada. Le envió un audio con una reflexión personal.

“Juan, a mí me parece un buen tipo, siento que puedes hacer una cosa diferente a lo que estás haciendo”, le dijo en ese mensaje privado, según contó ella misma en sus publicaciones en redes.

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La producción para adultos de El Agropecuario comenzó a circular el 5 de octubre en plataformas como X. Los fragmentos mostraban a Tejada junto a Gelvis, conocida en redes como La Favorita, y generaron miles de reacciones, memes y comentarios entre los usuarios.

El material no fue publicado originalmente para circular de forma masiva, sino que corresponde a una producción pensada para un servicio de pago.

Su propia historia como argumento

El Agropecuario incursionó en contenido para adultos junto a María Galvis - crédito @elreydelosagropecuarios_/ Instagram
El Agropecuario incursionó en contenido para adultos junto a María Galvis - crédito @elreydelosagropecuarios_/ Instagram

Calderón no se limitó a opinar sobre la vida de Tejada. Usó su propia trayectoria como contraste para dejar un mensaje a quienes la siguen.

“Yo hoy estoy en Telemundo y he logrado muchas cosas producto a mi trabajo”, afirmó la empresaria, en referencia a su presencia reciente en la cadena en la que formará parte de un programa de villanos junto a otras celebridades.

A partir de ahí construyó una especie de consejo general. “Siempre trabajar de una manera honesta, de una manera honrada, una manera que no pases por encima de tus principios, de tu autoestima, es la correcta”, sostuvo Calderón.

Fue clara al señalar que no comparte el camino elegido por Tejada. “De ninguna manera siento que lo que está haciendo está bien”, dijo sin rodeos.

La frontera entre la crítica y el respeto a la vida privada

Juan David Tejada compartió en sus redes sociales adelantos de su nueva faceta digital, que generó reacciones entre sus seguidores - crédito @tc575175/ X

Pese a la distancia que marcó con la decisión de Tejada, Calderón evitó caer en el juicio moral que predominó en buena parte de las reacciones en redes. Trazó una línea entre su opinión personal y el derecho del creador a disponer de su vida privada.

“Es su vida privada y uno con la vida privada de uno hace lo que le da la gana”, reconoció la empresaria de fajas.

Ese equilibrio entre la crítica y el respeto quedó resumido en una frase que cerró su intervención. “Independientemente de cualquier cosa, a mí Juan me cae bien y me parece que es un tipo que está cogiendo un camino incorrecto”, aseguró.

La reacción de Yina Calderón se distingue del resto de voces que se pronunciaron sobre el tema. Mientras el streamer Westcol comentó los videos en vivo con sorpresa y la periodista Yaya Muñoz consideró que la decisión “le bajó el perfil” al creador de contenido, Calderón apostó por un llamado a la reflexión.

Yaya Muñoz competirá por equipos junto a Beba frente a Alexa Torrex y Karola Alcendra - crédito @dahianlorena/ Instagram
Yaya Muñoz también dio su opinión respecto a la polémica creación de videos para adultos de El Agropecuario - crédito @dahianlorena/ Instagram

“Así que si puede recapacitar, si lo hicieran recapacitar la gente que en verdad lo quiere”, concluyó, en un mensaje dirigido tanto a Tejada como a su entorno cercano.

Por ahora, Tejada no ha confirmado si continuará con este tipo de producciones ni si planea abrir un perfil propio en alguna plataforma para adultos, de acuerdo con la información disponible hasta el momento.

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