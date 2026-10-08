Nairo Quintana reveló el momento más peligroso que vivió durante su carrera profesional: “Uno no es consciente”

Nairo Quintana concluyó su carrera en el ciclismo profesional a los 36 años tras competir durante 17 temporadas-crédito Ricardo Maldonado Rozo/EFE

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El colombiano Nairo Quintana cerró a los 36 años sus 17 temporadas como ciclista profesional tras el Giro de Emilia, una despedida que había planificado dos años antes para terminar su contrato con Movistar Team en “muy buena condición”.

El ganador del Giro de Italia de 2014 y de la Vuelta a España de 2016, puso fin a una carrera en la que devolvió protagonismo internacional al ciclismo colombiano.

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En charla con el periodista Ricardo Maldonado de la agencia EFE, el exciclista del Movistar Team habló sobre el momento en el cual decidió retirarse, la experiencia más complicada que vivió en su carrera y lo que será su futuro tras colgar las ruedas a nivel personal.

Nairo Quintana en uno de los podios que consiguió del Giro de Italia-crédito Colprensa

En la charla, el pedalista boyacense contó el momento más peligroso que vivió: ocurrió durante la etapa 16 del Giro de Italia que ganó, el 27 de mayo de 2014 en el ascenso a la cima Coppi en el Passo dello Stelvio.

Quintana recordó que dicha jornada se disputó bajo una nevada y ganó ese día tras un descenso bajo la lluvia, una situación que identificó como uno de los mayores riesgos que enfrentó sobre la bicicleta.

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“Cuando gané bajando el Stelvio bajo la lluvia, bajo la nieve, claramente arriesga uno la vida y en ese momento no es consciente porque finalmente la adrenalina te lleva a aprovechar esos momentos, pero sí es uno de los momentos más peligrosos que he podido vivir”, declaró Quintana al medio internacional.

Al referirse sobre sus triunfos recientes, destacó la Vuelta a Asturias del 2026 porque le permitió volver a ganar después de más de cuatro años sin subir a lo más alto de un podio. El resultado le devolvió una sensación que consideraba ausente desde hacía tiempo.

“Ha habido victorias bonitas, pero la última carrera que gané también fue muy especial para mí. El volver a levantar los brazos después de un tiempo que no lo has hecho, es nuevamente sentirte vivo, renovado, emocionado, muy motivado, con muchísimas ganas”.

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Nairo Quintana también relató que la decisión de retirarse del ciclismo profesional

Nairo Quintana durante el pasillo de honor que le hizo el pelotón general antes de correr el Giro de Emilia, el 3 de octubre de 2026-crédito Filippo Rubin/EFE/EPA

La decisión fue acordada con su esposa y su familia cuando firmó su último vínculo con el equipo español.

“Ha sido una decisión tomada con tiempo, una decisión tomada dos años atrás cuando decidí con la familia, con mi mujer, hacer el último contrato y culminarlo en muy buena condición. Poderlo planificar de esa manera ha sido bonito”, afirmó.

El retiro se formalizó con un homenaje del pelotón antes de la largada del Giro de Emilia. Los corredores formaron una calle de honor para despedir a un ciclista con quien muchos habían compartido carreras durante más de una década.

“Me lo hicieron y fue muy bonito porque había muchos amigos, muchísimos corredores con los que había compartido muchísimo. Fue algo muy lindo, pero claramente después de que pasas esa calle de honor no te puedes volver a colocar un dorsal de competición”, expresó.

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El regreso al equipo con el que conquistó sus grandes vueltas

Nairo Quintana agradeció a Eusebio Unzue sobre por permitirle regresar al Movistar Team-crédito Rodrigo Jiménez/EFE

Quintana terminó su trayectoria en Movistar Team, la estructura a la que regresó en 2024 luego de haber competido allí entre 2012 y 2019 bajo la dirección del español Eusebio Unzué. Su desembarco en Europa había llegado después de destacar en Colombia con Boyacá es para Vivirla, donde debutó como profesional en 2009, y con Colombia es Pasión, equipo con el que obtuvo el Tour del Porvenir en 2010.

En la formación española construyó los mayores éxitos de su carrera: el Giro de Italia de 2014 y la Vuelta a España de 2016, además de dos títulos en la Tirreno-Adriático, una Volta a Cataluña, la Vuelta al País Vasco y el Tour de Romandía.

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El Tour de Francia fue la única de las tres grandes vueltas que no logró ganar. Quintana fue subcampeón en 2013 y 2015, y terminó tercero en 2018.

El corredor recordó que en Movistar encontró un vínculo que trascendió lo deportivo.

“Desde que comencé mi carrera en Movistar, este fue un equipo que me acogió, me sentí muy cercano a ellos, siempre como en familia (...) Quería terminar mi carrera deportiva aquí en Movistar y gracias a Dios así lo cumplimos”.

También destacó el papel de Unzué, a quien atribuyó la oportunidad de competir, ganar y liderar durante esos años. Consideró que ese recorrido tuvo un valor especial para los aficionados colombianos y latinoamericanos que lo acompañaron.

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“Poder culminar en Movistar, donde comencé (...) ha sido maravilloso”.