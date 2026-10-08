Colombia

Camilo Cifuentes confesó cómo conoció y se enamoró de ‘La Mijita’, la mujer que señalan de meterse en su relación: “Ella también tenía pareja”

El creador de contenido le reveló a Westcol y a Blessd en qué momento empezó a sentir cosas especiales por la influencer española y aseguró que a ella también le mintió

La creadora española señalada en medio de la ruptura de Camilo Cifuentes - crédito @camilocifuentes962 @lamiijita/ Instagram
La historia de Camilo Cifuentes y ‘La Mijita’ antes del escándalo con su expareja - crédito @camilocifuentes962 @lamiijita/ Instagram
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Camilo Cifuentes habló por primera vez sobre la controversia que rodea su vida sentimental durante una transmisión en vivo realizada la noche del 7 de octubre junto al streamer Westcol, en la que también participó el cantante Blessd.

El creador de contenido se refirió a las acusaciones de infidelidad y a los mensajes que difundió su expareja, María Camila Sepúlveda, quien espera un hijo suyo.

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La polémica surgió después de que Sepúlveda compartiera capturas de conversaciones que, según su versión, evidenciaban que Cifuentes aún hablaba sobre la posibilidad de formar un hogar con ella. Al mismo tiempo, el influencer fue relacionado con Anthía López, conocida en redes sociales como ‘La Mijita’, lo que abrió cuestionamientos sobre el momento en que inició el vínculo entre ambos.

Durante el espacio emitido en el canal de Westcol, Cifuentes reconoció que mantuvo comunicación con las dos mujeres en ese período y explicó su postura frente a las críticas que recibió en redes sociales.

Sin embargo, más allá de la infidelidad, la confesión de Cifuentes subió de tono al revelar cómo conoció y se enamoró de La Mijita en un corto tiempo, aun cuando mantenía planes de un hogar con su pareja embarazada.

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Según el relato de Camilo, a la mujer la conoció cuando ella ayudó a los afectados por el terremoto en Colombia el 10 de agosto del 2026, momento en que, según el creador de contenido, por la labor de La Mijita, le empezó a llamar la atención. “Ella y yo teníamos una amistad, yo la admiraba a ella por todo lo que hizo en el terremoto y ella a mí porque me acompañó a Buenaventura a repartir mercados (...) Yo nunca había conocido a una mujer tan trabajadora como La Mijita, ella es demasiado”, reveló.

Después, Cifuentes contó cómo fue que se enamoró de la española y aseguró que su labor social tuvo que ver con lo que empezó a sentir.

“A mí me empezó a gustar ella porque tiene las cosas que yo admiro de una mujer, ella tiene las cosas que yo busco de una mujer, una mujer trabajadora, una mujer de admirar, una mujer que tiene sueños, una mujer que ha logrado muchas cosas solas, por eso es que me empieza a gustar y empiezo yo a decirle cosas, como a tirarle los perros”, confesó.

Camilo después reveló que en el momento en que empezaron los coqueteos, varias situaciones se complicaron, no solo que él tenía a su pareja embarazada, sino que ella también tenía novio. “Con el tiempo no empezamos a encariñar, pero es que ella también tenía pareja, en ese momento, pero ella siempre fue una dama, siempre respetuosa, siempre que viajábamos fue respetuosa, porque ella tenía pareja, pero lo de ella se acabó por cosas que tiene el destino (...) Ella siempre fue muy sincera, yo fui el que no fui sincero”, dijo Camilo en el stream junto a Westcol y Blessd.

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