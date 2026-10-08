Festival Estéreo Picnic 2027: Travis Scott, Charli XCX, David Guetta y más artistas hacen parte del cartel oficial

El cartel del Estéreo Picnic 2027 ya se conoce, así será la venta de entradas - crédito @festereopicnic/ Instagram

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El Festival Estéreo Picnic 2027 reveló su cartel para las tres jornadas que se realizarán el 19, 20 y 21 de marzo en el Parque Simón Bolívar de Bogotá. La edición número 16 del evento reunirá a Travis Scott, Charli XCX, David Guetta, quienes encabezarán el festival, además de una programación que incluye artistas de diferentes países y géneros musicales.

La edición número 16 del evento volverá a ocupar el Parque Simón Bolívar durante tres jornadas consecutivas. El encuentro tendrá lugar el viernes 19, sábado 20 y domingo 21 de marzo de 2027.

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Cartel completo FEP 2027

Travis Scott, Charli XCX, David Guetta, Arcángel, Avenged Sevenfold, The Neighbourhood, Rawayana, The Prodigy, Milo J y Sombr.

Fontaines D.C., Amelie Lens, Marlon Hoffstadt, Khruangbin, The War on Drugs y Malcolm Todd. Raye, Cage the Elephant, Lola Young, Kasabian, Four Tet, Tomora, Slayyyter, Amine De Pétrin y XXX. Nina Kraviz, Leon Bridges, Bicep, The Avalanches, Adéla, El Mató a un Policía Motorizado, Sammy Virji, Mita y Tigo. Topboy, Boys Noize, Lola Índigo, Boy Harsher, La Ramona, Depresión Sonora, Snow Strippers, Nicola Cruz y Chuwi.

El Festival Estéreo Picnic 2027 reunirá a más de 70 artistas entre el 19 y el 21 de marzo en el Parque Simón Bolívar de Bogotá - crédito @festereopicnic/ Instagram

Verraco, Lechuga Zafiro, Midnight Generation, Amaia, Die Spitz, Violet Grohl, Ninajirachi, Vienna Renders y Young Cister. Mind Enterprises, Austin TV, Emily Russ, Anne, Vice, Cal, Asm, Estamos Perdidos, Annasofia, Ila Sky, Nohaaddana y Gotshell. Zuco OMG, Siete Pecore, Ela Conem, Amanda Musi, Keke Minowa, Noco, 2ATX, Nissi, Pepo Encarga, Lady Aris, Conjunto Media Luna y Entrañas. Jack Vargas, DeGlorian, B44love, Selva Volcán, María Manuela y Luz Nesterilla.

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El anuncio del cartel llega después de la primera etapa de venta, denominada Creyentes, que permitió a los asistentes asegurar su ingreso sin conocer previamente a los artistas invitados. Con la revelación de la programación, la organización habilitará una nueva fase de compra para el público.

La preventa exclusiva para clientes de los Bancos Aval y la billetera digital Dale! estará disponible desde el jueves 8 de octubre a las 10:00. Esta etapa aplicará para los usuarios de Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco Popular y Banco AV Villas, además de Dale!.

La venta general se habilitará el sábado 10 de octubre a las 10:00, con todos los medios de pago disponibles. Las entradas podrán adquirirse a través de la plataforma TicketMaster.

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Localidades, precios y beneficios

La boletería del Festival Estéreo Picnic 2027 contempla cuatro localidades para los tres días de programación: General, General +, VIP y Futuro Picnic, esta última destinada a menores de edad.

La localidad General tendrá un aforo total de 8.200 personas y permitirá el acceso a más de cinco escenarios y clubes, donde se presentarán más de 70 artistas. Los asistentes contarán con barras que ofrecerán bebidas con y sin alcohol, zonas de descanso, baños, espacios de comidas y restaurantes, experiencias de marcas, ferias, puntos de mercancía oficial del festival y de los artistas, además de estaciones de recarga cashless.

El combo Creyentes de tres días para General tendrá dos etapas. La primera contará con 3.700 entradas y costará $ 999.000, valor que incluye una boleta de $ 830.000 y un cargo por servicio de $ 169.000. La segunda etapa tendrá 4.500 entradas disponibles, con un precio total de $ 1.139.000, tras sumar $ 947.000 de la entrada y $ 192.000 por servicio.

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La localidad General + incluirá todos los beneficios de la zona General, junto con baños exclusivos y una fila preferencial para el ingreso al festival. Esta categoría contará con un aforo de 1.000 personas. El combo Creyentes para las tres jornadas tendrá un valor total de $ 1.329.000, compuesto por $ 1.105.000 de la boleta y $ 224.000 por el servicio.

Para quienes elijan la localidad VIP, el festival dispondrá de un aforo de 800 personas. Además del acceso a los beneficios de General, esta entrada permitirá ingresar por una fila exclusiva, acceder a ubicaciones VIP frente a los escenarios principales y utilizar zonas de descanso en dos escenarios con vista preferencial hacia las tarimas.

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La zona VIP también incluirá barras con productos y bebidas exclusivas, baños, punto de recarga cashless y mercancía exclusiva. La primera etapa pondrá a disposición 550 combos de tres días por $ 2.899.000, valor que incluye $ 2.411.000 de la boleta y $ 488.000 de servicio. Para la segunda etapa habrá 250 entradas, con un precio total de $ 2.999.000, correspondientes a $ 2.494.000 por la boleta y $ 505.000 por el cargo de servicio.

La cuarta localidad será Futuro Picnic, que corresponde a la zona de menores. Tendrá capacidad para 100 asistentes y estará delimitada y señalizada para personas desde los siete años y sus acompañantes. El acceso permitirá ver a los artistas principales desde los dos escenarios más grandes del festival, pero no dará ingreso a las demás zonas del evento.

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Futuro Picnic contará con baños exclusivos, restaurantes y áreas de experiencia, descanso y juegos. La venta y el consumo de alcohol estarán prohibidos en esta localidad. Además, cada menor deberá estar acompañado por al menos un adulto responsable, quien también deberá tener una entrada para esta zona. El combo Creyentes de tres días costará $ 979.000, suma de $ 814.000 por la boleta y $ 165.000 por servicio.