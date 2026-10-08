Egan Bernal aclaró los rumores de su posible retiro como profesional: “Después de tantos años”

Egan Bernal tiene contrato hasta el 2029 - crédito Stephanie Lecocq/REUTERS

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Egan Bernal seguirá en el ciclismo al menos al inicio de la próxima temporada. El campeón colombiano del Tour de Francia 2019 y el Giro de Italia 2021 descartó un retiro inmediato, en un comunicado publicado el jueves 8 de octubre en Instagram, después de las versiones que pusieron en duda su continuidad profesional.

El ciclista afirmó que tiene vínculo con su equipo hasta finales de 2029 y que su plan, por ahora, es iniciar la próxima campaña. No obstante, evitó anticipar qué decisión tomará en los años siguientes.

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Bernal abrió su mensaje con una precisión sobre su futuro deportivo. “Tengo contrato con el equipo hasta finales de 2029 y, por ahora, mi intención es comenzar la próxima temporada”.

El pronunciamiento llegó luego de que circularan reportes sobre una posible salida del ciclismo profesional al cierre de 2026. El periodista británico Daniel Benson fue el que aseguró que el corredor evaluaba retirarse pese a tener acordada una renovación.

El colombiano no detalló el calendario que planea disputar en 2027 ni fijó un horizonte para su permanencia en el pelotón. Sí dejó claro que no considera que su continuidad deba darse por sentada solo por el contrato que mantiene con su estructura.

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