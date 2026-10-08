Lluvias en Bogotá han generado retrasos en la instalación de la grama de El Campín: Sencia se refirió a la probabilidad de lesiones en los jugadores

La firma Equiver lidera los trabajos de descompactación, aireación profunda y fertilización del suelo con acompañamiento de expertos agronómicos - crédito Contraloría de Bogotá

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Las fuertes lluvias que se presentaron en Bogotá han retrasado la instalación de la nueva gramilla del estadio El Campín después de los conciertos de BTS, según explicó Edgar Cardona, gerente de operaciones de Sencia, en una entrevista con Caracol Radio.

El directivo sostuvo que la demora no impedirá que el escenario esté apto para los partidos programados desde el 13 de octubre.

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Cardona afirmó que el proceso de reposición avanzaba luego de los espectáculos de la banda surcoreana y de un tratamiento previo sobre el césped. En ese momento, calculó que más del 60% de la superficie ya estaba instalada.

El gerente previó que la cobertura alcanzaría entre el 85% y el 90% durante la jornada de trabajo del jueves 8 de octubre. Su proyección era completar la instalación al día siguiente para iniciar las tareas agronómicas antes del calendario de fútbol.

El directivo reconoció que la lluvia modificó los tiempos previstos para extender los rollos de césped. Sencia esperaba tener la cancha cubierta por completo antes, pero las precipitaciones obligaron a suspender parte de las labores.

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“Por la lluvia, lo que se hace es que se para el movimiento de lo que estamos haciendo”, explicó Cardona sobre las dificultades que enfrenta el equipo encargado del terreno de juego.

La empresa mantuvo actividades durante la noche anterior para trasladar los rollos desde los lotes de reserva. La instalación sobre el campo, sin embargo, depende de que el clima permita manipular el material vegetal en condiciones adecuadas.

Cardona indicó que el trabajo puede continuar después de que pase la lluvia. Aun así, aclaró que las precipitaciones afectan la condición en la que los rollos llegan al terreno y el momento en que pueden ser ubicados.

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“Durante la lluvia, la condición ideal sería no tener lluvia para poder que los rollos de grama estén en las condiciones más óptimas, más duras, que uno quisiera a la hora de la instalación”, afirmó. El gerente descartó que el clima haga imposible cumplir con la entrega del escenario: “No nos representa un no poder llegar”.