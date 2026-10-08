Deportes

Lluvias en Bogotá han generado retrasos en la instalación de la grama de El Campín: Sencia se refirió a la probabilidad de lesiones en los jugadores

El consorcio que administra el escenario deportivo aseguró que Millonarios y Santa Fe podrán utilizar el escenario deportivo sin ningún problema a partir del 13 de octubre

La firma Equiver lidera los trabajos de descompactación, aireación profunda y fertilización del suelo con acompañamiento de expertos agronómicos - crédito Contraloría de Bogotá
La firma Equiver lidera los trabajos de descompactación, aireación profunda y fertilización del suelo con acompañamiento de expertos agronómicos - crédito Contraloría de Bogotá
Guardar

Las fuertes lluvias que se presentaron en Bogotá han retrasado la instalación de la nueva gramilla del estadio El Campín después de los conciertos de BTS, según explicó Edgar Cardona, gerente de operaciones de Sencia, en una entrevista con Caracol Radio.

El directivo sostuvo que la demora no impedirá que el escenario esté apto para los partidos programados desde el 13 de octubre.

PUBLICIDAD

Cardona afirmó que el proceso de reposición avanzaba luego de los espectáculos de la banda surcoreana y de un tratamiento previo sobre el césped. En ese momento, calculó que más del 60% de la superficie ya estaba instalada.

El gerente previó que la cobertura alcanzaría entre el 85% y el 90% durante la jornada de trabajo del jueves 8 de octubre. Su proyección era completar la instalación al día siguiente para iniciar las tareas agronómicas antes del calendario de fútbol.

El directivo reconoció que la lluvia modificó los tiempos previstos para extender los rollos de césped. Sencia esperaba tener la cancha cubierta por completo antes, pero las precipitaciones obligaron a suspender parte de las labores.

PUBLICIDAD

“Por la lluvia, lo que se hace es que se para el movimiento de lo que estamos haciendo”, explicó Cardona sobre las dificultades que enfrenta el equipo encargado del terreno de juego.

La empresa mantuvo actividades durante la noche anterior para trasladar los rollos desde los lotes de reserva. La instalación sobre el campo, sin embargo, depende de que el clima permita manipular el material vegetal en condiciones adecuadas.

Cardona indicó que el trabajo puede continuar después de que pase la lluvia. Aun así, aclaró que las precipitaciones afectan la condición en la que los rollos llegan al terreno y el momento en que pueden ser ubicados.

“Durante la lluvia, la condición ideal sería no tener lluvia para poder que los rollos de grama estén en las condiciones más óptimas, más duras, que uno quisiera a la hora de la instalación”, afirmó. El gerente descartó que el clima haga imposible cumplir con la entrega del escenario: “No nos representa un no poder llegar”.

Temas Relacionados

Estadio El CampínSenciaMillonariosSanta FeColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Técnico de Santa Fe se refirió al momento del fútbol femenino en Colombia previo a su debut su debut en la Copa Libertadores: “Valoro mucho”

Omar Ramírez explicó que hay buen material en términos de talento, logística e infraestructura para realizar la Liga Femenina

Técnico de Santa Fe se refirió al momento del fútbol femenino en Colombia previo a su debut su debut en la Copa Libertadores: “Valoro mucho”

Figura del América de Cali se refirió a las llegadas de James Rodríguez y Juan Guillermo Cuadrado a la Liga BetPlay: “Le da un plus”

El delantero Jhon Murillo habló sobre las llegadas de los referentes de la selección Colombia al fútbol nacional y explicó las claves de la buena temporada del cuadro “Rojo” en lo que va de la temporada

Figura del América de Cali se refirió a las llegadas de James Rodríguez y Juan Guillermo Cuadrado a la Liga BetPlay: “Le da un plus”

Bayern Múnich evalúa competencia para Luis Díaz, aunque sin apuros para el 2027: “Atentos a las oportunidades”

Después del parón internacional de la fecha FIFA, el “Gigante de Baviera” volverá a la competencia frente el Augsburgo por la Bundesliga

Bayern Múnich evalúa competencia para Luis Díaz, aunque sin apuros para el 2027: “Atentos a las oportunidades”

Atlético Nacional vs. Deportes Tolima - en vivo HOY: James Rodríguez y los jugadores de selección Colombia convocados en el Verdolaga

En el estadio departamental del municipio de Itaguí se jugará el partido correspondiente a la fecha 9 de la Liga BetPlay

Atlético Nacional vs. Deportes Tolima - en vivo HOY: James Rodríguez y los jugadores de selección Colombia convocados en el Verdolaga

Egan Bernal aclaró los rumores de su posible retiro como profesional: “Con el ritmo de la competición, se va perdiendo”

El colombiano cerrará el año como el mejor ciclista nacional de la temporada, pero confirmó charlas con su entorno para evaluar su rendimiento deportivo

Egan Bernal aclaró los rumores de su posible retiro como profesional: “Con el ritmo de la competición, se va perdiendo”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Disidencias de ‘Calarcá’ le habría declarado la guerra a los distribuidores de cerveza y aguardiente en ocho municipios de Antioquia: “Objetivo militar”

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Alias Pinocho estaría escondido en lo alto de la Sierra Nevada: habría sido herido durante el operativo contra Los Pachenca en que se dio de baja a “Cholo”

ENTRETENIMIENTO

⁠BTS sacó los prohibidos y bailaron al ritmo de ‘Bby Wow’ de Karol G: así fue el momento que se hizo viral

⁠BTS sacó los prohibidos y bailaron al ritmo de ‘Bby Wow’ de Karol G: así fue el momento que se hizo viral

A La Liendra casi lo arrestan en un aeropuerto europeo: tenía talco derramado en su maleta

Festival Estéreo Picnic 2027: Travis Scott, Charli XCX, David Guetta y más artistas hacen parte del cartel oficial

Camilo Cifuentes confesó cómo conoció y se interesó en ‘La Mijita’, la mujer que señalan de meterse en su relación: “Ella también tenía pareja”

Sebastián Vega volvió a ‘MasterChef Celebrity’: este es el plato con el que ganó de nuevo su puesto en el ‘reality’

Deportes

Figura del América de Cali se refirió a las llegadas de James Rodríguez y Juan Guillermo Cuadrado a la Liga BetPlay: “Le da un plus”

Figura del América de Cali se refirió a las llegadas de James Rodríguez y Juan Guillermo Cuadrado a la Liga BetPlay: “Le da un plus”

Bayern Múnich evalúa competencia para Luis Díaz, aunque sin apuros para el 2027: “Atentos a las oportunidades”

Atlético Nacional vs. Deportes Tolima - en vivo HOY: James Rodríguez y los jugadores de selección Colombia convocados en el Verdolaga

Egan Bernal aclaró los rumores de su posible retiro como profesional: “Con el ritmo de la competición, se va perdiendo”

Radamel Falcao jugará partido de leyendas del Manchester United contra leyendas del Arsenal en Asia: Thierry Henry lidera al equipo rival