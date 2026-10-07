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Santa Fe se reforzó con cuatro jugadoras para la Copa Libertadores Femenina, tras perder la final de la Liga ante Deportivo Cali

Las leonas sueñan con ganar el trofeo en Ecuador y presentaron a sus refuerzos ante los aficionados, con quienes esperan dejar atrás el trago amargo de perder la Liga Femenina contra el Deportivo Cali

Santa Fe vs. Deportivo Cali, final de la Liga Femenina 2026
Santa Fe viene de perder su tercera final consecutiva de Liga Femenina contra el Deportivo Cali - crédito Santa Fe Femenino
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La Copa Libertadores Femenina será la oportunidad de Santa Fe para “quitarse la espina” tras perder la final de la Liga Femenina. Por tercera ocasión consecutiva y cuarta en los últimos cinco años, las cardenales cayeron ante Deportivo Cali, que se convirtió en el máximo ganador del certamen.

Para el torneo continental en Ecuador, Santa Fe completó su nómina con refuerzos del campeonato local. El equipo contó con poco tiempo para armar la plantilla, debido a que la liga terminó tarde por el terremoto del 10 de agosto de 2026 y a la cercanía del campeonato de la Conmebol.

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El único conjunto colombiano que ganó la Copa Libertadores Femenina fue Atlético Huila, ya desaparecido. El equipo levantó el trofeo en 2018 y, desde 2022, la institución no contó con rama femenina. A finales de 2025, el club desapareció por completo para convertirse en Independiente Valle del Cauca.

Los refuerzos de Santa Fe

Independiente Santa Fe anunció el 6 de octubre la incorporación de cuatro futbolistas para disputar la Copa Libertadores Femenina 2026, con el objetivo de conquistar por primera vez el título continental y, para eso, firmó con cuatro deportistas que brillaron en la Liga Femenina 2026.

Las nuevas jugadoras son la arquera Jimena Ospina, la defensa Kelly Ibargüen y las delanteras Wendis Cabrera y Manuela González. Ospina llega desde Internacional de Palmira; Ibargüen y González, desde Atlético Nacional; y Cabrera, desde Internacional de Bogotá.

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Santa Fe Femenino
Jimena Ospina, con experiencia en selección Colombia, ahora atajará para Santa Fe en la Copa Libertadores Femenina - crédito Santa Fe Femenino

Santa Fe integrará el grupo A junto con Caracas, Colo Colo y Corinthians. La competencia se disputará en Ecuador entre el 15 y el 31 de octubre, con el equipo colombiano en busca de avanzar a las siguientes fases y obtener el primer título de Libertadores Femenina de su historia.

El club fue subcampeón del torneo en 2021 y 2024. En ambas finales perdió ante Corinthians, uno de sus rivales en la fase de grupos de la próxima edición, y llegó a la edición 2026 con el objetivo de volver a quedarse con el trofeo por el nivel y proyecto en su plantilla profesional.

Santa Fe Femenino
Manuela González, que fue figura de Atlético Nacional, ahora reforzará el ataque de Santa Fe - crédito Santa Fe Femenino

De esta manera, hay mucha presión para que Santa Fe saque adelante el nombre del país, en especial porque cuenta con buena experiencia en el torneo de la Conmebol por sus participaciones en siete ocasiones, más que cualquier escuadra en es rama del fútbol colombiano.

Premio para el Deportivo Cali

El conjunto campeón de la Liga Femenina continúa con la alegría de la cuarta estrella, la tercera de manera consecutiva, y consolidó una dinastía en el campeonato porque no lo suelta desde 2024 y cuenta con una plantilla que ahora le apunta al título internacional.

El Deportivo Cali obtuvo un premio en efectivo de 250 millones de pesos y el cupo a la Copa Libertadores, donde enfrentará a Libertad de Paraguay, Universidad de Chile y Nacional de Uruguay. La cifra es menor que los ingresos en dólares que reciben los equipos masculinos en la misma Liga Betplay.

Ingrit Guerra
Ingrit Guerra fue la figura y líder del Deportivo Cali para conseguir la Liga Femenina por cuarta ocasión en su historia y la tercera consecutiva - crédito Deportivo Cali Femenino (Deportivo Cali Femenino)

Solo por salir campeón y llegar a fase de grupos de la Libertadores masculina, un club obtiene nada menos que un millón de dólares, por la participación en el torneo, lo que refleja el desequilibrio económico entre las dos ramas, un tema que siempre ha causado polémica en el deporte a nivel internacional.

Con respecto a la final de 2026, se resolvió con dos triunfos del conjunto caleño: 2-3 en el partido de ida y 4-2 en la vuelta. La serie estuvo marcada por dificultades logísticas en la ida, que pasó de Bogotá a Tunja, y algunas lesiones.

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