Por qué la grama del estadio El Campín luce de color café tras los conciertos de BTS en Bogotá: esta es la razón

El estadio El Campín reabrirá sus puertas para el fútbol el 14 de octubre cuando Millonarios reciba a Jaguares de Córdoba - crédito @Negrachavarro/X y @tigrec10/Instagram

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El consorcio Sencia, administrador del estadio Nemesio Camacho El Campín, y el grupo a cargo de la construcción del nuevo estadio de Bogotá, explicaron que la gramilla del estadio Nemesio Camacho El Campín fue retirada antes del montaje de los conciertos de BTS y que los asistentes “no pisaron el gramado en ningún momento”, según una publicación difundida en X.

La administradora señaló que, una vez que terminaron las presentaciones del grupo musical surcoreano, que se llevaron a cabo el 2 y 3 de octubre, comenzó un tratamiento integral de la grama y del terreno de juego, previsto dentro de la planeación técnica de mantenimiento del escenario. La intervención no se limita a reemplazar el pasto visible.

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El proceso incluye labores de descompactación, aireación profunda, fertilización y recuperación del suelo. El objetivo es mejorar las condiciones del terreno, favorecer el desarrollo de las raíces y fortalecer la cobertura vegetal antes de renovar las zonas que técnicamente requieran reposición.

Así avanza las labores de recuperación de la grama del estadio El Campín tras los conciertos de BTS en Bogotá - crédito @tigrec10/Instagram

Los rollos de césped empezaron a sembrarse durante la madrugada del 7 de octubre, después de un proceso de oxigenación del terreno. La previsión es cubrir la cancha y permitir que las raíces se integren con la tierra en pocos días. En un video publicado por el creador de contenido, el “Tigre” Córdoba, se detalla el inicio de los trabajos.

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El cronograma contempla que Sencia entregue el estadio a Millonarios el 13 de octubre, antes del partido contra Once Caldas. La cancha debería llegar en condición “jugable”, con la expectativa de que su estado mejore conforme avance la integración del nuevo pasto.

Otras intervenciones en otros cinco escenarios del fútbol bogotano

Luego de retirar la tarima y las estibas que "protegían" la cancha, se evidenció el mal estado en el que quedó la grama de El Campín - crédito María Elena Chavarro/X

La intervención está a cargo de Equiver, empresa responsable del césped de El Campín desde hace cerca de 20 años. El comunicado agrega que el proceso cuenta con el acompañamiento y el aval de expertos agronómicos especializados en campos deportivos.

El estadio permaneció cerrado para el fútbol después de los conciertos de BTS. La estructura principal del espectáculo ocupó el centro del campo y contó con plataformas para distribuir el peso sobre la superficie.

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Para garantizar el material vegetal de reemplazo, Sencia implementó cinco canchas de grama natural destinadas al cuidado y a la reserva de césped para El Campín. Esos terrenos permiten disponer de cobertura vegetal durante los distintos ciclos de mantenimiento del campo.

El cierre también obligó a Independiente Santa Fe a trasladar su partido de octavos de final de la Copa BetPlay contra Fortaleza. El encuentro se disputará el 11 de octubre en el Estadio Municipal de Mosquera, Cundinamarca, a las 2:00 p. m. y con capacidad para más de 5.000 espectadores.

Cada presentación de la banda surcoreana reunió a más de 50.000 personas en una cancha cuya capacidad para partidos de fútbol ronda las 35.000. La tarima de 360 grados se instaló en el centro del campo y contó con plataformas para distribuir el peso sobre el terreno, que ya había recibido 53 partidos durante 2026: 26 de Santa Fe y 22 de Millonarios.

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Calendario de los próximos eventos culturales y deportivos en el estadio Nemesio Camacho El Campín

Así se ve el estadio El Campín para el encuentro Internacional de Bogotá vs. Atlético Nacional por la Liga BetPlay - crédito Atlético Nacional

13 de octubre: Millonarios vs. Once Caldas - fecha 13

14 de octubre: Santa Fe vs. Jaguares FC - fecha 7

17 de octubre: Millonarios vs. Jaguares FC - fecha 15.

24 de octubre: Concierto de Fonseca.

26 de octubre: Santa Fe vs. Atlético Bucaramanga - fecha 14.

31 de octubre: Concierto de Ryan Castro.

3 de noviembre: Millonarios vs. América de Cali - fecha 17.

7 de noviembre: Concierto de los Tigres del Norte.

9 de noviembre: Santa Fe vs. Deportivo Pasto - fecha 18.

12 de noviembre: Millonarios vs. Alianza Valledupar - fecha 19 (por confirmar).

20 de noviembre: Concierto Megaland.

21 de noviembre: Concierto Juntos de Nuevo (vallenato).

4 al 6 de diciembre: Concierto de Karol G.