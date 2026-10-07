Néstor Lorenzo salió satisfecho tras la victoria de la selección Colombia ante Perú: “Dimos un paso adelante”

La concentración de 15 días facilitó la integración táctica y la adaptación de los jóvenes convocados-crédito Ángel Colmenares/EFE

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El 6 de octubre de 2026, la selección Colombia venció por 2-0 a Perú en el estadio Nu Bank del Inter de Miami (Estados Unidos) en el último partido de preparación en la fecha FIFA.

Con los goles de Samuel Velásquez y de Daniel Arcila, la Amarilla volvió al triunfo tras lo que fue su participación en el Mundial de 2026. En este contexto, el técnico argentino Néstor Lorenzo habló sobre el rendimiento colectivo que mostró el equipo ante la “Blanquirroja”.

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El entrenador Néstor Lorenzo afirmó que el equipo mejoró su funcionamiento colectivo a lo largo del encuentro-crédito Federación Colombiana de Fútbol (FCF)/EFE

Inicialmente, el entrenador del equipo cafetero sostuvo que el grupo mejoró su funcionamiento colectivo después de un inicio de partido en el que le costó instalarse en campo rival. También recalcó que la estructura aplicada durante los tres encuentros buscó facilitar la integración de los nuevos jugadores.

“Bien, creo que dimos un paso adelante. La parte táctica, digamos, la dejo de lado, más que nada porque es lo que más fácil se puede mejorar. Tuvimos mejores sociedades en distintos sectores del campo”, dijo en una rueda de prensa.

Lorenzo explicó que Colombia se plantó en territorio adversario después de los primeros 15 o 20 minutos y sostuvo una base de juego que permitió la incorporación paulatina de los jóvenes. Sin embargo, consideró que al equipo le faltó mayor continuidad ofensiva y más finalización de jugadas.

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Además, destacó la disposición de los futbolistas durante los 15 días de concentración: “Contento con la actitud y lo que ha pasado en estos 15 días juntos con muchachos nuevos que han trabajado con todo y que hay futuro, se puede construir”.

La principal exigencia durante el partido ante Perú fue acelerar la circulación de la pelota. El entrenador consideró que el equipo le concedía tiempo al rival para reorganizarse y cerrar los espacios con dos líneas defensivas.

“En el primer tiempo, cada vez que recuperábamos, la salida era buena, pero después, en las bandas o en tres cuartos, nos frenábamos y dejábamos que ellos formaran dos líneas de cuatro y se cerraran los espacios”, describió Lorenzo.

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El seguimiento para las próximas convocatorias

Néstor Lorenzo habló sobre la importancia del recambio en la selección Colombia-crédito Federación Colombiana de Fútbol (FCF)/EFE

El cuerpo técnico analizará los entrenamientos registrados, los partidos disputados y el rendimiento de los jugadores con sus clubes antes de definir los próximos llamados. Lorenzo evitó dar nombres y mencionó a los futbolistas que no tuvieron minutos mantienen posibilidades de ser convocados.

“La Selección es de todos: los que están, los que estuvieron y los que van a estar”, expresó el entrenador, que mencionó a Aldair Quintana entre los futbolistas que esperaron una oportunidad para integrarse al plantel.

Lorenzo también vinculó el futuro de la selección mayor con el fortalecimiento de las categorías juveniles. Tras conversar con Mano Menezes, señaló que el recambio debe construirse desde las divisiones formativas y recordó la necesidad de que Colombia participe en torneos Sub-15, Sub-17 y Sub-20.

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“El proceso formativo es súper importante, hay que trabajar ahí y seguir el ejemplo de países que lo han hecho. Lo que nos da satisfacción que tenemos muchachos que van a entrar fácil al equipo, a un equipo que le ha ido bastante bien. Ojalá pudiéramos repetir lo que se hizo en el Mundial, sé que no es fácil, así como lo hizo el grupo anterior. Sé que muchos de los jugadores seguirán en este proceso, pero el que entre tiene que estar a la altura, aunque hay material y eso me deja satisfecho”.

Así fue la victoria de la selección Colombia ante Perú

Yáser Asprilla fue una de las principales figuras en el proceso de la selección en esta fecha FIFA-crédito Federación Colombiana de Fútbol

La selección Colombia venció a Perú 2-0 en un partido amistoso disputado el 6 de octubre de 2026 en el Nu Stadium de Miami, Florida, con goles de Samuel Velásquez y Daniel Arcila. El encuentro cerró la gira del equipo dirigido por Néstor Lorenzo en Estados Unidos y la fecha FIFA de septiembre y octubre.

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El resultado dejó a la Tricolor con un empate, una derrota y una victoria durante ese periodo de preparación tras los juegos ante México y Paraguay en la previa de este partido.

Por su parte, Colombia mejoró en el segundo tiempo, después de una primera mitad con poca producción ofensiva y dificultades para construir jugadas cerca del área rival.

Samuel Velásquez abrió el marcador a los 57 minutos con un remate de zurda desde fuera del área, tras un centro rechazado por Pedro Gallese y la defensa peruana. La “Blanquirroja” quedó con 10 jugadores después de la expulsión de Miguel Araujo después de derribar al delantero Camilo Durán en el borde del área tras una pérdida de balón.

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Daniel Arcila amplió la diferencia en el tiempo añadido. A los 90+2 minutos, recibió un pase de Juan Manuel Rengifo dentro del área, hizo una diagonal y remató; el balón desvió su trayectoria tras rozar en Erick Noriega y superó a Gallese.