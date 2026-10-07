Nacional vs. Tolima: hora y dónde ver en vivo a James Rodríguez ante el conjunto de Luis Fernando Suárez

James enfrentará al club de sus amores mientras que Luis Fernando Suárez se reencontrará con lo que fue su casa-crédito Cristian Bayona/Colprensa-@cdtolima/X

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Atlético Nacional y Deportes Tolima se colocan al día en la Liga BetPlay, en uno de los duelos más destacados que surgió en los últimos años en el fútbol colombiano.

Por los lados del cuadro “Verdolaga”, el equipo de Lucas González quiere seguirse haciendo fuerte en condición de local, mientras que el “Pijao”, tras el pálido debut de Luis Fernando Suárez ante Boyacá Chicó, quieren dejar atrás ese episodio y buscar la victoria ante los verdes de Antioquia.

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James enfrentará al club de sus amores mientras que Luis Fernando Suárez se reencontrará con lo que fue su casa-crédito Cristian Bayona/Colprensa-@cdtolima/X

El partido se jugará el 8 de octubre de 2026 a partir de las 6:05 p. m. (hora de Colombia) en el estadio Ditaires de Itagüí, y se podrá ver a través de Win + Fútbol y de la aplicación digital de Win Play.

El juego permitirá a ambos equipos ponerse al día en el calendario tras la participación de la Selección Colombia durante la fecha FIFA de septiembre y octubre.

Tolima necesita una victoria para recuperar terreno: un triunfo como visitante lo elevaría al menos al sexto puesto, mientras que un empate o una derrota dejarían a sus perseguidores cerca en la tabla de posiciones.

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El conjunto antioqueño ganó solo uno de sus últimos tres compromisos, aunque cuenta con al menos dos partidos menos que varios de sus rivales directos. Esos encuentros pendientes condicionan su posición en el campeonato y aumentan la necesidad de sumar ante el equipo de Ibagué.

Cómo llegan ambos equipos al juego

Atlético Nacional

El "Verdolaga" tuvo una buena noche en Medellín, y derrotó al bicampeón de Colombia-crédito @nacionaloficial/X

El cuadro “Verdolaga” llega a recibir al cuadro “Pijao” tras derrotar el 30 de septiembre de 2026 al Junior de Barranquilla por 3-1 en el estadio Atanasio Girardot.

Con los goles de Andrés Sarmiento y el doblete de Andrés Felipe Román, el equipo dirigido por Lucas González llegó a los 22 puntos y poco a poco se comienza a acercar a la clasificación para las finales del fútbol profesional colombiano.

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El descuento del Junior fue de Guillermo Paiva al 24 de partido. A continuación, así viene el “Tiburón” en sus últimos cinco partidos:

30 de septiembre de 2026 - Liga BetPlay: Atlético Nacional 3-1 Junior

26 de septiembre de 2026 - Amistoso internacional: Atlético Nacional 1-1 Chapecoense

24 de septiembre de 2026 - Liga BetPlay: Atlético Nacional 1-1 Millonarios FC

20 de septiembre de 2026 - Liga BetPlay: Llaneros FC 2-0 Atlético Nacional

16 de septiembre de 2026 - Liga BetPlay: Internacional de Bogotá 2-3 Atlético Nacional

Deportes Tolima

El vinotinto y oro empató ante Fortaleza, provocando la salida de Sebastián Oliveros y la llegada de lUis Fernando Suárez-crédito Cristian Bayona/Colprensa

El Deportes Tolima por su parte empató el 3 de octubre de 2026 sin goles ante Boyacá Chicó en el estadio Manuel Murillo Toro y acumuló su quinto partido sin ganar en el campeonato colombiano.

La última victoria del cuadro de Ibagué fue el 7 de septiembre de 2026 cuando derrotó a Llaneros FC por 1-2 en el estadio Bello Horizonte - Rey Pele de Villavicencio.

Los goles en dicho encuentro llegaron por medio del autogol de Howell Mena al minuto 23 y del delantero mexicano Sergio Aguayo al 65 de partido.

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Llaneros se había adelantado en el marcador gracias a la anotación de Neider Ospina al minuto 18.

A continuación, así llega el vinotinto y oro a su partido en Medellín:

3 de octubre de 2026 - Liga BetPlay: Tolima 0-0 Boyacá Chicó

27 de septiembre de 2026 - Liga BetPlay: Fortaleza 2-2 Tolima

20 de septiembre de 2026 - Liga BetPlay: Tolima 1-1 América de Cali

16 de septiembre de 2026 - Liga BetPlay: Once Caldas 1-0 Tolima

11 de septiembre de 2026 - Liga BetPlay: Santa Fe 1-0 Tolima

En lo que se refiere al último partido que disputaron entre sí, hay que ir al 23 de mayo de 2026, cuando el verde por las semifinales de la Liga BetPlay derrotó por 3-1 al cuadro ibaguereño con los goles de Jorman Campuzano al minuto 53, de Andrés Felipe Román al 71 y de Edwin Cardona al 77.

El delantero Adrián Parra descontó para el “Pijao” al 79 de juego.

A continuación, así quedaron los últimos cinco partidos entre sí:

23 de mayo de 2026 - Liga BetPlay: Atlético Nacional 3-1 Deportes Tolima

16 de mayo de 2026 - Liga BetPlay: Deportes Tolima 0-1 Atlético Nacional

1 de marzo de 2026 - Liga BetPlay: Deportes Tolima 1-0 Atlético Nacional

2 de agosto de 2025 - Liga BetPlay: Deportes Tolima 0-0 Atlético Nacional

19 de marzo de 2025 - Liga BetPlay: Atlético Nacional 4-3 Deportes Tolima