Independiente Medellín avanzó en la identificación del agresor de Daniel Torres, jugador de Santa Fe, quien denunció el hecho ante la Fiscalía

Uno de los hinchas y creadores de contenidos del "Poderoso de la Montaña" mostró el momento exacto de la agresión que recibió el volante-crédito @soymejimejia/Instagram

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Deportivo Independiente Medellín (DIM) avanzó en la identificación de algunos de los asistentes que presuntamente arrojaron objetos durante el partido frente a Santa Fe, disputado el lunes 5 de octubre por la Liga en el estadio Metropolitano Ciudad de Itagüí.

Entre los señaladas en el proceso figura quien sería la persona presuntamente agresora de Daniel Torres, jugador del conjunto bogotano, según informó el club antioqueño en un comunicado oficial difundido durante la tarde del miércoles 7 de octubre de 2026.

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El “Equipo del Pueblo” indicó que recopiló información sobre los hechos ocurridos durante el encuentro y que la pondrá a disposición de las autoridades para que determinen las medidas correspondientes.

Además, confirmó que Daniel Torres presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación y aseguró que aportará el material reunido para contribuir con la ampliación de esa actuación judicial.

En el comunicado, Independiente Medellín publicó la fotografía de quien sería la persona que agredió al futbolista de Santa Fe. La institución no precisó la identidad del señalado ni detalló el objeto que habría impactado sobre Torres, pero sostuvo que el proceso busca establecer la responsabilidad de los asistentes que habrían lanzado elementos hacia la pista atlética del escenario deportivo.

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El comunicado del Deportivo Independiente Medellín sobre la agresión a Daniel Torres y su proceso en Fiscalía - crédito DIM

La investigación sobre los objetos arrojados durante el partido

“Tras los hechos ocurridos el pasado lunes 5 de octubre, durante el partido ante Santa Fe por la Liga, disputado en el estadio Metropolitano Ciudad de Itagüí, el Equipo del Pueblo ha avanzado en la identificación de algunos de los asistentes que presuntamente lanzaron objetos hacia la pista atlética y pudieron ocasionar lesiones a algunos de los protagonistas del espectáculo”, señaló Independiente Medellín.

El club sostuvo que el trabajo de identificación se desarrolla junto con el refuerzo de los protocolos de seguridad para los partidos que dispute como local. En ese sentido, explicó que busca evitar que este tipo de conductas afecte a los aficionados y al desarrollo de los encuentros.

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“A partir de este proceso de identificación, el club continúa trabajando en el fortalecimiento de las medidas de seguridad para hacer del estadio un lugar seguro para todos los asistentes y, al mismo tiempo, evitar que este tipo de comportamientos termine perjudicando a nuestros hinchas, quienes, en su gran mayoría, tienen un comportamiento ejemplar durante nuestros partidos”, expresó la institución.

La entidad también remarcó que el material recolectado no será utilizado para establecer sanciones por cuenta propia, sino que será entregado a las autoridades competentes.

“La información recopilada será puesta a disposición de las autoridades competentes, para que sean ellas las encargadas de adelantar los procedimientos correspondientes, y determinar las medidas a que haya lugar, de acuerdo con la legislación vigente”, agregó el comunicado

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Esa es la foto, en difuminación, que publicó el Deportivo Independiente Medellín sobre la presunta agresora a Daniel Torres - crédito DIM

La denuncia de Daniel Torres ante la Fiscalía

La situación tomó una dimensión judicial luego de que Daniel Torres instaurara la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la Nación.

Independiente Medellín confirmó que acompañará ese proceso mediante la entrega de la información obtenida durante la identificación de los presuntos responsables de los hechos registrados en el estadio Metropolitano Ciudad de Itagüí.

“Asimismo, informamos que el jugador Daniel Torres instauró la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la Nación. Como club, coadyuvaremos en la ampliación de la denuncia, aportando la información recopilada, con el fin de que las autoridades esclarezcan los hechos y se apliquen las medidas que correspondan conforme a la ley”, señaló el equipo antioqueño.

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Deportivo Independiente Medellín informó que avanzó en el proceso de identificación de las personas que habrían agredido a Daniel Torres, jugador de Santa Fe - crédito Colprensa/DIM/Win Sports

El comunicado concluyó con la referencia a nuevas herramientas para fortalecer el control de acceso y la convivencia en sus escenarios deportivos. Entre ellas, el club mencionó el sistema de identificación facial para el ingreso al estadio.

“Como institución, seguiremos trabajando en la implementación de herramientas y procesos que permitan fortalecer la seguridad y la convivencia en nuestros escenarios, entre ellos el sistema de identificación facial para el ingreso al estadio. Nuestro propósito es seguir construyendo un fútbol seguro, en el que las familias y todos los protagonistas del espectáculo puedan disfrutar de esta pasión”, afirmó Independiente Medellín.

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