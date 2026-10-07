Esta es la posición de Nairo Quintana en el último ranking UCI de su carrera profesional

Nairo Quintana se retira como el ciclista colombiano con más títulos conseguidos en la historia - crédito Federación Colombiana de Ciclismo

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El ciclista colombiano Nairo Quintana cerró su trayectoria profesional en el Giro de Emilia 2026, donde terminó 48° y descendió al puesto 301° del escalafón de la Unión Ciclista Internacional con 331 puntos. La prueba italiana, disputada entre Ferrara y Bologna, fue la última carrera en la élite del corredor de Cómbita (Boyacá).

La despedida incluyó un pasillo formado por los demás pedalistas con sus bicicletas antes de la partida. Quintana compitió con la indumentaria del Movistar Team, la formación que lo llevó al ciclismo europeo, y completó los casi 198 kilómetros hasta San Luca a 5′31″ del ganador, el italiano Davide Piganzoli, del Visma.

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El resultado provocó una caída de tres posiciones en la clasificación mundial de la UCI, que ordena a los corredores según los puntos obtenidos en diferentes competencias. El boyacense, de 36 años, finalizó su carrera en el noveno puesto entre los colombianos del listado. El mejor año del nacido en Combita fue cuarto en el 2016, año en el que se consagró como campeón de la Vuelta a España.

Egan Bernal volverá a ser el mejor ciclista del año, según el ránking de la UCI - crédito Stephanie Lecocq/REUTERS

El mejor colombiano en la clasificación de la Unión Ciclística Internacional es Egan Bernal, que correría el Giro de Lombardía como cierre de la temporada 2026. Estos son los diez mejores colombianos en el ránking:

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52. Egan Bernal - Netcompany Ineos: 1398.75 puntos.

59. Santiago Buitrago - Bahrain Victorious: 1288.29 puntos.

73. Harold Tejada - XDS Astana Team: 1110 puntos.

126. Daniel Felipe Martínez - RedBull Bora Hansgrohe: 690.72 puntos.

152. Iván Ramiro Sosa - Equipo Kern Pharma: 613 puntos.

184. Sergio Higuita - XDS Astana Team: 520 puntos.

262. Fernando Gaviria - Caja Rural Seguros RGA: 382 puntos.

299. Einer Rubio - Movistar Team: 334 puntos.

301. Nairo Quintana - Movistar Team: 331 puntos.

305. Santiago Umba - Solution Tech Nippro Rali: 328 puntos.

El ciclista colombiano dijo adiós a nivel profesional tras disputar el 3 de octubre de 2026 el Giro de Emilia en territorio italiano-crédito Colprensa

Nairo Quintana en el fin de semana del 9 al 12 de agosto estará realizando una nueva edición de su Gran Fondo por calles de Cartagena. Este será el evento que cierre el año ciclístico y por ende su carrera profesional.

El primer lugar latinoamericano de una clasificación danesa

La ubicación de Quintana en el escalafón oficial contrasta con su liderazgo en una clasificación histórica elaborada por el portal danés Prestigelisten.dk. El colombiano ocupa el primer lugar entre los 100 mejores ciclistas latinoamericanos de todos los tiempos con 639 puntos, por delante del ecuatoriano Richard Carapaz, segundo con 512, y de Egan Bernal, tercero con 352.

El listado utiliza una metodología propia que considera los resultados en grandes vueltas, pruebas del WorldTour, competencias continentales y carreras de los calendarios locales. No corresponde a una clasificación oficial de la UCI ni de otro organismo rector del ciclismo.

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Los títulos en el Giro de Italia 2014 y la Vuelta a España 2016 respaldan la posición de Nairo Quintana en la cima del listado. -crédito @Movistar_Team/X

La trayectoria que situó a Quintana en la cima de ese ejercicio incluye los títulos del Giro de Italia 2014 y de la Vuelta a España 2016. También ganó dos veces la Tirreno-Adriático, además de imponerse en la Vuelta a Cataluña, la Vuelta al País Vasco y el Tour de Romandía.

Bernal, nacido en Zipaquirá, fue campeón del Tour de Francia en 2019 y del Giro de Italia en 2021, además de conquistar París-Niza y el Tour de Suiza. Su victoria en la ronda francesa lo convirtió en el primer y único ciclista latinoamericano que ganó esa competencia.

El predominio colombiano se extiende al resto de los diez primeros puestos históricos. Rigoberto Urán figura cuarto con 296 unidades; Luis Alberto Herrera, quinto con 261; Santiago Botero, sexto con 218; Miguel Ángel López, séptimo con 187; y Esteban Chaves, octavo con 179.

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Fabio Enrique Parra ocupa la novena posición con 124 puntos y Daniel Felipe Martínez completa el grupo con 122. Ocho de los diez lugares iniciales pertenecen a corredores colombianos.