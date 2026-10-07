El arbitraje colombiano atraviesa una nueva polémica con el posible nombramiento de Wilmar Roldán en la Comisión Nacional

Wilmar Roldán y su posible nombramiento en la Comisión Nacional de Árbitros generó una nueva polémica en el fútbol profesional colombiano - crédito Colprensa/AFP/EFE

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El arbitraje del fútbol profesional en Colombia sigue envuelto en polémicas. Wimer Barahona, exprofesional de este oficio, denunció que hay una división en la directiva del F.P.C. en torno a quién debe dirigir la Comisión Arbitral Nacional de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), tras la salida de Imer Machado y Sebastián Restrepo de esa función.

“Según lo que hemos podido conocer, Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, tendría como candidato a Wilmar Roldán para asumir un papel de liderazgo en el arbitraje nacional”, precisó Barahona, a través de sus redes sociales, durante la mañana del martes 6 de octubre del 2026.

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Añadió en su denuncia: “Sin embargo, Álvaro González, presidente de la Difútbol, se opondría a esta candidatura. Según lo que hemos averiguado, González ha manifestado que Roldán ha tenido inconvenientes y diferencias con árbitros, jugadores, directivos y empleados de algunas ligas de fútbol”.

José Borda, que también se desempeñó como árbitro profesional en el fútbol colombiano durante 15 años, agregó en X: “En Miami con motivo del juego amistoso Colombia vs Perú se reúne el Comité ejecutivo de la FCF para definir el director de la Comisión técnica, el candidato por Fedefutbol es Wilmar Roldán, pero Difutbol lo rechaza; eso causa división ¡Ninguno quiere ceder!”. La reunión ya se efectuó, sin decisiones conocidas de forma pública.

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La denuncia de Wilmer Barahona, exárbitro profesional en Colombia, sobre el nombramiento de Wilmar Roldán en la Comisión Nacional Arbitral- crédito @ArbitrajeFrente/X

Wilmar Roldán: la que sería la ficha de Ramón Jesurún, presidente de la FCF

Roldán, de 46 años, continuaba como árbitro activo hasta el 7 de octubre de 2026. De acuerdo con el registro de Sofascore, plataforma especializada en estadísticas de fútbol, había dirigido 42 partidos en lo corrido del año, entre compromisos de la Liga BetPlay y torneos internacionales. El registro incluye seis encuentros de la Copa Libertadores, que es el torneo más importante a nivel de clubes en suramérica.

En agosto de 2026, el antioqueño afirmó en El VBar de AS Colombia que su continuidad en 2027 dependería de la dirigencia: “Me dieron un año más de gracia, porque yo ya cumplí la mayoría de edad”.

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Y es que en Colombia, el Reglamento de la Comisión Nacional de Árbitros establece en su artículo 20 que los jueces de la categoría Primera A pueden permanecer en el escalafón hasta los 45 años.

Roldán continuó en actividad durante 2026 bajo una autorización excepcional de la dirigencia, según dio a entender el propio árbitro en agosto, cuando afirmó que le habían otorgado “un año más de gracia”. La norma corresponde a la regulación interna del arbitraje colombiano y no a una ley laboral ni a una disposición obligatoria de la FIFA.

La denuncia de José Borda, exárbitro profesional en Colombia, sobre el posible nombramiento de Wilmar Roldán - crédito @Borda_Analista/X

¿Por qué González no quiere la llegada de Roldán?

De acuerdo a la denuncia de Barahona, la resistencia del directivo de la Difútbol correspondería a las polémicas en las que ha estado envuelto Roldán. Una de las más relevantes ocurrió el 29 de junio de 2024, en el empate 0-0 entre Chile y Canadá por la fase de grupos de la Copa América de Estados Unidos. La Federación de Fútbol de Chile presentó un reclamo formal ante la Conmebol por la expulsión de Gabriel Suazo y por la ausencia de sanción para el canadiense Moïse Bombito, tras un codazo a Rodrigo Echeverría.

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Días después, la Conmebol difundió los audios del VAR y concluyó que la acción de Bombito constituía conducta violenta y merecía tarjeta roja. Chile pidió una suspensión indefinida para el árbitro colombiano y Roldán no fue designado para los dos últimos encuentros del torneo.

Entre las polémicas de Wilmar Roldán, se encuentra que Boca Juniors ha pedido que no arbitre sus partidos - crédito Rodrigo Valle/Reuters

En Argentina, Roldán estuvo envuelto en otra polémica, cuando Boca Juniors y parte de la prensa de ese país han cuestionado varias de sus actuaciones. Una de las más llamativas fue la expulsión de Luis Advíncula antes de cumplirse el primer minuto del partido ante Cruzeiro, por los octavos de final de la Copa Sudamericana de 2024.

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En el fútbol colombiano, su más reciente actuación cuestionada fue el 20 de septiembre de 2026, durante el partido entre Deportes Tolima y América de Cali por la Liga BetPlay. El encuentro tuvo tres expulsiones, cuatro revisiones del VAR y goles anulados.

A través de sus redes sociales, el periodista Diego Rueda calificó el arbitraje como “malo” y consideró que Roldán estuvo desacertado, mientras que especialistas consultados por El País cuestionaron la decisión inicial en la expulsión de Kevin Flórez, que fue corregida después de una revisión en video.