Cuándo vuelve a jugar la selección Colombia después de vencer 1-0 a Perú: el próximo rival será Chile

La selección Colombia venció 1-0 a Perú en el último partido de la fecha FIFA de septiembre y octubre del 2026 - crédito Federación Colombiana de Fútbol

Guardar

La selección de Colombia volverá a jugar el jueves 13 de noviembre de 2026 ante Chile, en un amistoso programado en el estadio Olímpico Pascual Guerrero de Cali.

El partido será el primero de una serie de dos encuentros frente a la Roja durante la fecha FIFA de noviembre, aunque la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) todavía no confirmó el horario ni la transmisión televisiva del compromiso.

PUBLICIDAD

Después de recibir a Chile en Cali, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo viajará a Santiago para disputar el segundo amistoso. Ese encuentro está previsto para el martes 17 de noviembre en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, escenario habitual de la selección chilena. El horario de ese duelo también permanece pendiente de confirmación.

La confirmación oficial de los próximos juegos de la selección Colombia ante Chile en el mes de noviembre de 2026 - crédito FCF

La Tricolor cerró la fecha FIFA de septiembre y octubre con una victoria por 1-0 ante Perú el martes 6 de octubre en Miami. Samuel Velásquez marcó el único gol del partido a los 56 minutos.

Antes, Colombia había empatado 1-1 con México el 26 de septiembre en Baltimore y perdido 1-0 contra Paraguay el 2 de octubre en Nueva Jersey. Así, el triunfo sobre el seleccionado peruano cortó una serie de dos presentaciones sin victorias en esta concentración.

PUBLICIDAD

Los amistosos de noviembre ante Chile

La doble jornada frente a Chile será la última actividad de la selección Colombia de mayores en 2026. Los partidos amistosos no entregan puntos para las Eliminatorias Sudamericanas, pero permitirán al cuerpo técnico evaluar futbolistas y ajustar el funcionamiento del equipo con miras al próximo ciclo competitivo.

El primer duelo tendrá un componente especial para Cali. La selección Colombia volverá a jugar en el Pascual Guerrero, un estadio que no recibía al seleccionado masculino absoluto desde el 11 de mayo de 1994, cuando el equipo nacional enfrentó al Parma de Italia en un amistoso previo al Mundial de Estados Unidos. Colombia ganó aquel encuentro por 3-1.

PUBLICIDAD

Luis Díaz de Colombia celebra un gol ante Chile en un partido de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2026. EFE/ Ricardo Maldonado Rozo

El partido de Cali se jugará en una fecha FIFA, el período del calendario internacional en el que los clubes están obligados a ceder a sus futbolistas convocados a las selecciones nacionales. Por eso, Lorenzo podrá llamar a jugadores que actúan tanto en el fútbol colombiano como en ligas del exterior, siempre que no existan lesiones o restricciones médicas.

Chile, por su parte, será el rival elegido para cerrar el año de ambos seleccionados. La Roja no clasificó al Mundial de 2026 y también utilizará los amistosos de noviembre para probar variantes y comenzar la preparación hacia las próximas Eliminatorias. Nicolás Córdova continuaría al frente de la dirección técnica del equipo chileno en esos compromisos.

PUBLICIDAD

El equipo chileno llegará a los amistosos frente a Colombia después de una fecha FIFA de septiembre y octubre adversa. La Roja perdió 1-0 contra Canadá el 27 de septiembre y cayó 4-2 ante Estados Unidos en su presentación siguiente. En ese segundo partido, el equipo llegó a estar arriba 2-1, pero no pudo sostener la ventaja y recibió tres goles. Al bicampeón de la Copa América le resta el juego ante México, el martes 6 de octubre del 2026, a partir de las 9:30 p. m. hora colombiana.

La selección de Chile llegará a los partidos frente a Colombia con resultados adversos en la fecha FIFA de septiembre y octubre del 2026 - crédito @laroja/Instagram

El historial entre Colombia y Chile

Colombia y Chile sostienen una rivalidad con numerosos antecedentes en Copa América, Eliminatorias Sudamericanas y amistosos. En los partidos clasificatorios al Mundial, ambos equipos se enfrentaron 18 veces: Colombia consiguió siete victorias, Chile ganó cuatro y hubo siete empates.

PUBLICIDAD

El antecedente más reciente fue el 4-0 de Colombia sobre Chile el 15 de octubre de 2024 en Barranquilla, por las Eliminatorias rumbo al Mundial de 2026. En ese mismo proceso, el primer cruce había terminado 0-0 el 12 de septiembre de 2023 en Santiago. Esos resultados extendieron la buena racha colombiana ante la Roja en los clasificatorios.

Uno de los partidos más recordados entre ambas selecciones se jugó el 11 de octubre de 2013. Colombia y Chile empataron 3-3 en Barranquilla, después de que el equipo visitante tomara una ventaja de tres goles. La remontada colombiana aseguró la clasificación al Mundial Brasil 2014.

PUBLICIDAD