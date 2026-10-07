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Carlos Antonio Vélez habló sobre la selección Colombia y lanzó crítica a Néstor Lorenzo: “Dudo que sea capaz”

El comentarista de fútbol volvió a criticar al técnico argentino en medio del recambio generacional que vive la “Tricolor” en su segundo ciclo

Colombia afrontará el reto de clasificar a la Copa del Mundo al enfrentar a Bolivia como local y a Venezuela como visitante - crédito Jesús Aviles / Infobae
“Jugadores hay. Lo que pasa es que a este señor le cuesta ponerlos. Usted hablaba de que ha puesto cuarenta y pico de jóvenes, sí, pero el club de amigos está lleno de viejos. ¿Y cuántos de esos jóvenes hacen parte de un proceso de selección? Muy poquitos. ¿Y cuántos de esos jóvenes han tenido un espaldarazo y un respaldo?”
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La fecha FIFA terminó con una sonrisa para la selección Colombia al derrotar por 2-0 a Perú en el estadio Nu Bank de Miami, el 6 de octubre de 2026.

Samuel Velásquez y Daniel Arcila fueron los principales protagonistas al anotar los goles para la “Tricolor” y en medio de lo que fue su análisis del juego, el periodista Carlos Antonio Vélez cuestionó al técnico argentino sobre la posibilidad de armar un equipo con los nuevos talentos que presenta el recambio generacional.

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Vélez cuestionó el comentario de Falcao García sobre el desarrollo y crecimiento del FPC-crédito Mariano Vimos/Colprensa
Vélez cuestionó el comentario de Falcao García sobre el desarrollo y crecimiento del FPC-crédito Mariano Vimos/Colprensa

Tras el juego, el 6 de octubre de 2026, Vélez afirmó en Planeta Fútbol de Win Sports que existe el talento para conformar una nómina para competir en el alto nivel tanto en la Copa América como en el Mundial 2030:

“Jugadores hay. Lo que pasa es que a este señor le cuesta ponerlos. Usted hablaba de que ha puesto cuarenta y pico de jóvenes, sí, pero el club de amigos está lleno de viejos. ¿Y cuántos de esos jóvenes hacen parte de un proceso de selección? Muy poquitos. ¿Y cuántos de esos jóvenes han tenido un espaldarazo y un respaldo?”.

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Acto seguido, Vélez cuestionó la capacidad de que Néstor Lorenzo pueda armar un equipo pese a contar con los jugadores para hacerlo:

“Ya por lo menos, si este señor es consciente, que espero que lo sea, debe entender que hay jugadores para hacer un equipo. A ver si es capaz de hacerlo. Yo dudo que sea capaz. Yo, la verdad, dudo seriamente que él pueda hacer un equipo con estos jugadores. Pero que se puede hacer, se puede hacer, y lo demostraron en el segundo tiempo”.

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