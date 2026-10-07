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Así celebraron los familiares de Samuel Velásquez y Daniel Arcila sus primeras anotaciones con la selección Colombia

El lateral izquierdo y el mediocampista ofensivo la dieron la victoria a la Tricolor 2-0 ante su similar de Perú, en su debut goleador con el equipo

La selección Colombia venció 2-0 a Perú, con anotaciones de Daniel Arcila y Samuel Velásquez - crédito AFP
La selección Colombia venció 2-0 a Perú, con anotaciones de Daniel Arcila y Samuel Velásquez - crédito AFP
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La selección Colombia venció 2-0 a Perú con dos anotaciones de jugadores que hicieron su debut goleador vestidos con la camiseta de la Tricolor: Samuel Velásquez, con un remate potente de pierna izquierda al minuto 57, y otro de Daniel Arcila, también con la zurda, al minuto 90+2.

Los familiares de esos jugadores, que además también se estrenaron con la selección Colombia sumando sus primeros minutos durante la fecha FIFA de septiembre y octubre del 2026, celebraron esas anotaciones a través de las redes sociales.

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Una de las primeras personas en hacerlo fue Valentina Hoyos, pareja sentimental de Daniel Arcila, quien a través de su cuenta de Instagram publicó el siguiente mensaje: “Qué orgullosa estoy de ti, eres el mejor del mundo”.

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