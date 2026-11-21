René Lindarte, secretario de Gobierno de Uribia, discutió con policías durante un procedimiento en el centro del municipio (Rene Lindarte Velasquez/Facebook-Colprensa)

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El secretario de Gobierno del municipio de Uribia, La Guajira, René Lindarte, fue grabado durante un procedimiento de la Policía en el centro del municipio, donde cuestionó a los uniformados y los señaló de ser “petristas”.

En las imágenes, uno de los agentes le dice que “no está en sus cinco sentidos”.

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El video fue divulgado por el medio antioqueño El Colombiano, que indicó que la intervención se originó por denuncias sobre exceso de ruido y consumo de alcohol en el andén de un establecimiento público. De acuerdo con el medio, Lindarte se encontraba en aparente estado de embriaguez.

Durante la discusión, el funcionario afirmó que acompañaba a una persona que había ingerido alcohol.

Según se oye en el clip, uno de los uniformados dijo: “Él está tomando, pero mi trabajo es cuidarlo. ¿Yo qué puedo hacer?”.

El procedimiento ocurrió en medio de restricciones de seguridad

En la pieza audiovisual se evidenció que los policías pidieron a las personas presentes que cumplieran el procedimiento y señalaron que uno de los involucrados debía firmar un documento antes de retirarse. Lindarte respondió: “Hagan el procedimiento”.

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En otro momento de la grabación, el secretario de Gobierno dijo: “Los policías que están en Uribia son de Petro”. La frase generó la reacción de los uniformados, que insistieron en que el funcionario debía permitir que continuara la actuación policial.

En la grabación, uno de los agentes le dijo a Lindarte que no estaba “en sus cinco sentidos” (captura @RedMasNoticias/X)

El hecho ocurrió mientras el municipio de La Guajira enfrenta restricciones de seguridad por recientes casos de secuestro. Entre ellos está el de Nancy Gómez Sánchez, esposa del alcalde de Uribia, Jaime Luis Buitrago García, quien fue raptada el 11 de noviembre cerca de un gimnasio de la localidad, según el reporte policial citado por el diario.

El medio antioqueño informó que buscó una declaración de Lindarte, pero el funcionario no había respondido al momento de la publicación.

Alcalde de Casabianca habló tras aparecer con muletas en riña con policías, “Intervine para terminar el conflicto”

El alcalde de Casabianca, Willian Cardona Orozco, se pronunció luego de que se conoció que intervino para separar a las personas involucradas en una riña que terminó con dos policías agredidos durante las festividades del puente festivo del 15 de noviembre de 2026 en el municipio de Tolima. El mandatario apareció en un video con muletas, cerca de uno de los uniformados que forcejeaba con varias personas.

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La grabación muestra una confrontación en la zona rosa del municipio. En las imágenes, el hombre señalado en redes sociales como el alcalde deja las muletas a un lado y se aproxima al grupo que rodeaba al agente.

El alcalde Cardona Orozco se pronunció tras la publicación del video. Aseguró que intervino para detener la riña (williancardonaorozco/Instagram)

El video no permite establecer con claridad si Cardona Orozco golpeó a algún miembro de la Policía.

En declaraciones a la emisora local La Voz del Pueblo 920 AM, el alcalde negó haber participado en una agresión contra los uniformados y afirmó que actuó para frenar el altercado.

“Yo mismo fui quien llamó al policía para terminar el conflicto”, sostuvo Cardona Orozco. Según su versión, la situación se inició por una discusión entre una pareja y otro hombre, que luego escaló en la vía pública.

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El mandatario señaló que trató de separar a las personas involucradas pese a que está lesionado y en recuperación. “Ante el evento, yo decidí literalmente volar e intentar separar a las personas”, afirmó.

Cardona Orozco agregó que en el lugar también estaba el presidente del Concejo Municipal, aunque no precisó cuál fue su participación en los hechos.

Un video difundido en redes sociales registró una riña en la zona rosa de Casabianca, Tolima, durante un procedimiento policial (Santiago Barreto Triana/Facebook @ColombiaOscura/X)

La Policía de Tolima informó que dos uniformados atendían una situación de orden público en el barrio Centro cuando fueron atacados física y verbalmente por varias personas.

Según la institución, uno de los agentes fue despojado de su bastón de dotación y recibió golpes con ese mismo elemento. El uniformado recibió atención médica y permanece en recuperación.

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La Policía rechazó las agresiones y señaló que adelanta labores con las autoridades judiciales para identificar a los responsables. Noticias Caracol informó que el agente lesionado habría presentado una denuncia ante la Fiscalía por una presunta agresión contra un funcionario público.