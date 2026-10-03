Néstor Lorenzo quedó preocupado tras la derrota de Colombia ante Paraguay en la fecha FIFA: “Siempre en construcción”

El entrenador Néstor Lorenzo admitió que el conjunto colombiano cometió fallas clave durante el encuentro-crédito Sam Navarro/IMAGN IMAGES vía Reuters

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La Selección Colombia perdió 0-1 ante Paraguay el 2 de octubre de 2026 en el estadio Sports Illustrated de Nueva Jersey, Estados Unidos, en el segundo partido preparatorio para las Eliminatorias Sudamericanas del Mundial 2030.

El técnico de la Tricolor, Néstor Lorenzo, reconoció que su equipo no tuvo un buen desempeño y atribuyó las ocasiones del rival a errores propios.

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Néstor Lorenzo probó una alineación distinta para evaluar a futbolistas fuera de la estructura habitual de la Selección Colombia-crédito Sam Navarro/IMAGN IMAGES vía Reuters

Lorenzo explicó que buscó probar una formación distinta y evaluar a jugadores fuera de la estructura habitual.

“La idea es encontrar un equipo con una estructura y experiencia. Cuando teníamos la pelota nunca defendimos con cinco. Siempre tuvimos a los laterales. La cancha estaba muy mala, dura y les costó a los muchachos adaptarse, por lo que perdimos pelotas muy simples que es una situación que generalmente no nos pasa. Paraguay presionó bien nuestra salida, y nos obligaba a tirar la pelota en largo”.

El canterano del América de Cali Kevin Andrade debutó con la absoluta de mayores de la selección Colombia-crédito Federación Colombiana de Fútbol

En esa misma línea. También se refirió al debut del defensor central Kevin Andrade, canterano del América de Cali y actualmente futbolista del Zenit FC de Rusia:

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“Kevin fue de menos a más. Creo que entró un poco nervioso al partido y nos generó cierta inseguridad en las primeras pelotas, sobre todo en las entregas. Pero lo veo todos los partidos en Rusia, en Zenit, y lo está haciendo muy bien. Es un jugador agresivo, tiene muy buen aire y también juega muy bien con la pelota. Espero más de Kevin y estoy conforme, porque fue su primer partido”, dijo.

Ante la pregunta sobre la posibilidad de ver al volante de Atlético Nacional Juan Manuel Rengifo sumando minutos con el cuadro “Cafetero”, Lorenzo fue claro, y explicó que lo llevara paso a paso en el proceso de consolidar un nuevo equipo:

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“Rengifo es un buen jugador y está iniciando el proceso con nosotros. Así como hoy jugó Asprilla, que esperó mucho tiempo para debutar, son procesos. Estamos siempre en construcción”, explicó.

Lorenzo explicó que le gustó el partido de Yáser Asprilla-crédito Federación Colombiana de Fútbol

Sobre el delantero del Girona FC Yáser Asprilla, Lorenzo reconoció que no tuvo un buen partido a la hora de tomar decisiones en el frente de ataque, pero exaltó su influencia en el ataque a la hora de buscar el arco rival defendido por el portero del Losc Lille de Francia Orlando Gill.

“No, bien. Yáser no tomó siempre la mejor decisión, hay que decir la verdad, pero me gustó. Intervino, se desordenó, buscó espacios y generó situaciones. En cuanto a Orozco, es un chico al que le vemos mucho futuro, fresco. Entró y también se equivocó: tocó cuatro o cinco pelotas y falló en algunas. Pero siempre fue por querer, y eso es valorable”, detalló.

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Así fue la derrota de la selección Colombia ante Paraguay: la Tricolor ya piensa en el duelo ante Perú

Jhon Arias trató de ser determinante en el frente de ataque de Colombia, pero la defensa paraguaya supo controlarlo-crédito Federación Colombiana de Fútbol

Colombia perdió 0-1 ante Paraguay el 2 de octubre de 2026 en Harrison, Nueva Jersey, en el segundo amistoso de su gira por Estados Unidos. El gol de Hugo Benítez expuso las dificultades de un equipo que Néstor Lorenzo utilizó para probar alternativas de cara al recambio posterior a las salidas de James Rodríguez, Juan Fernando Quintero y David Ospina.

La derrota llegó después del empate frente a México, un partido en el que Colombia también mostró caras nuevas y aspectos por corregir. Paraguay, dirigido por Gustavo Alfaro, venía de enfrentar a Bolivia en Washington D. C. y busca renovar su plantel para la próxima eliminatoria al Mundial 2030.

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El momento cuando el delantero Hugo Benítez celebra el único gol del partido para la victoria de Paraguay ante Colombia-crédito @Albirroja/X

Hugo Benítez marcó a los 56 minutos tras aprovechar un error defensivo de Colombia en el último cuarto de cancha. Paraguay había sido el conjunto con mayor control del mediocampo y había generado aproximaciones antes de abrir el marcador.

Colombia comenzó con una estructura de cinco defensores, compuesta por tres centrales y dos carrileros que retrocedían cuando el rival asumía la iniciativa. Esa disposición dejó al equipo vulnerable en el fondo y limitó su profundidad ofensiva.

Jhon Arias y Yaser Asprilla fueron los jugadores colombianos que más intentaron romper el orden paraguayo. Asprilla probó con remates de media distancia y se asoció con Luis Suárez, aunque el delantero tuvo poca participación porque recibió escasos pases en posiciones de ataque.

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Paraguay concentró su juego en Julio Enciso y Miguel Almirón, sus futbolistas de mayor capacidad técnica, mientras que Juan Cáceres buscó proyectarse por la banda. El equipo colombiano procuró impedir que los delanteros Julio Enciso y Miguel Almirón manejaran la pelota, pero no logró neutralizar sus avances.

Colombia formó con Aldair Quintana, Álvaro Angulo, Jhon Lucumí, Dávinson Sánchez, Eddier Ocampo, Kevin Andrade, Gustavo Puerta, Richard Ríos, Yáser Asprilla, Jhon Arias y Luis Javier Suárez-crédito Federación Colombiana de Fútbol

Lorenzo modificó el equipo durante el segundo tiempo con los ingresos de Viveros y Campaz, quienes también habían participado ante México. Más adelante entraron Samuel Velásquez por Jhon Lucumí y Durán por Jhon Arias, en una búsqueda de variantes para igualar el resultado.

La salida de Lucumí implicó dejar atrás la línea de cinco en el fondo. Matías Orozco se ubicó junto a Gustavo Puerta en el mediocampo, mientras Colombia cambió su esquema para intentar recuperar presencia en campo rival.

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El arquero Aldair Quintana sufrió un golpe en la cabeza tras chocar con Hugo Cuenca durante una acción para despejar el balón. El guardameta quedó con sangre en el rostro, recibió atención médica y decidió continuar en el partido.

Paraguay se replegó después de conseguir la ventaja y defendió cerca de su área hasta el final. Colombia no consiguió generar una ocasión clara para empatar en el Sports Illustrated Stadium, escenario del partido disputado en Harrison.

Ahora, el equipo de Néstor Lorenzo se enfoca en cerrar la fecha FIFA, el 6 de octubre de 2026 en el estadio del Inter Miami cuando juegue ante la selección del Perú a partir de las 6:45 p. m. (hora de Colombia).

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