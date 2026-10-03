Colombia

Alias Araña, jefe de los Comandos de la Frontera, revelará información antes de ser condenado por la justicia de EE. UU., según abogado: “Van a salir cosas interesantes”

Geovany Rojas compareció el 28 de septiembre ante un tribunal de San Diego, donde recibió la imputación formal y accedió a defensa legal tras su traslado al distrito que abrió el expediente

La Fiscalía imputó 16 homicidios a Geovany Andrés Rojas, alias Araña, señalado como cabecilla de los Comandos de Frontera vinculados a disidencias de las Farc - crédito Fiscalía
Geovany Andrés Rojas, alias Araña, se declaró no culpable de narcoterrorismo y conspiración ante la Corte Federal del Distrito Sur de California - crédito Fiscalía General de la Nación
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Geovany Andrés Rojas, alias Araña, jefe de los Comandos de Frontera, se declaró no culpable de narcoterrorismo y conspiración internacional para distribuir cocaína ante la Corte Federal del Distrito Sur de California, en San Diego, Estados Unidos.

Rojas compareció el lunes 28 de septiembre en una audiencia inicial, después de ser llevado al distrito donde se originó el expediente. Allí recibió la acusación formal, tuvo acceso a su abogado y pudo presentar su declaración ante un juez.

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El acusado permanece en un centro de detención de San Diego mientras se define el lugar donde quedará recluido de forma definitiva. Esa asignación podría modificarse por decisiones internas entre ese día y la semana siguiente.

Su defensa anticipó que el proceso, cuya próxima audiencia será el 16 de octubre, podría revelar “cosas interesantes” sobre cómo llegó el caso a esa instancia.

Eduardo X. Pereira, abogado estadounidense de origen latino que representa a Rojas y cuenta con 20 años de experiencia en el sistema judicial de Estados Unidos, explicó a El Colombiano que la Fiscalía no había ofrecido hasta ese momento un acuerdo de culpabilidad.

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“El público va a estar sorprendido”, afirmó Pereira. Sin ofrecer detalles, añadió: “Tarde o temprano van a salir cosas interesantes a la luz”.

Custiodiado y en medio de un operativo por parte de la Dijín, la Interpol, la Policía Nacional, y la DEA, se realizó el operativo que concluyó con la extradición de Geovany Andrés Rojas, alias Araña, a los EE. UU. el viernes 25 de septiembre - crédito Policía Nacional
El acusado permanece en un centro de detención en San Diego mientras las autoridades definen su reclusión definitiva - crédito Policía Nacional

La próxima comparecencia será ante la jueza que seguirá el caso en su totalidad. La magistrada deberá verificar el cumplimiento de las reglas de procedimiento, consultar a las partes sobre el avance de la causa y establecer nuevas fechas para las audiencias y un eventual juicio.

La defensa exigirá al Gobierno de Estados Unidos la presentación de las pruebas que sustentan las acusaciones. Si la Fiscalía necesita más tiempo para entregarlas, deberá explicarlo ante la corte.

“Eso es lo que ahora vamos a exigir, que nos entreguen las pruebas que apoyan esa acusación”, expresó el abogado a El Colombiano.

Pereira sostuvo que una negociación para admitir culpabilidad sigue siendo una posibilidad, como ocurre en numerosos procesos federales, pero recalcó que no existe ningún acuerdo en discusión. “Esa decisión no se ha tomado, el caso acaba de empezar”, señaló.

La ofensiva en Putumayo incluyó la extradición a Estados Unidos de alias Araña, presunto cabecilla de Comandos de Frontera - crédito prensa MinDefensa
El defensor de Rojas señaló que los cambios políticos inciden en la tramitación de expedientes en las cortes federales - crédito prensa MinDefensa

El abogado evitó anticipar la pena que podría enfrentar Rojas, porque la legislación estadounidense contempla escenarios distintos según haya una declaración negociada de culpabilidad o una condena tras un juicio. Las pautas penales, explicó, se aplican de manera particular a cada expediente.

“El público va a estar sorprendido por muchas cosas, de cómo ha llegado el caso hasta este punto y el tratamiento que el señor Rojas ha recibido”, añadió Pereira.

La estrategia de la defensa será utilizar las garantías constitucionales y las normas de procedimiento para exigir que el Gobierno pruebe sus acusaciones. Pereira lo resumió así: “Es muy fácil acusar, pero es un cuento muy diferente sostener esa acusación, vamos a obligarlos a que hagan su trabajo, a ver si pueden”.

Los derechos del acusado ante el proceso federal

Geovany Rojas compareció el 28 de septiembre ante un tribunal de San Diego, donde recibió la imputación formal y accedió a defensa legal tras su traslado al distrito que abrió el expediente - crédito @DEAHQ/X

El abogado afirmó que las reglas judiciales estadounidenses no han cambiado de manera sustancial durante los distintos gobiernos que conoció como defensor de personas acusadas en cortes federales. Sin embargo, consideró que las variaciones políticas pueden incidir en la forma en que se tramitan este tipo de casos.

Pereira expresó confianza en que el sistema judicial de Estados Unidos garantice derechos a cualquier acusado, incluido Rojas. También sostuvo que el proceso recién comienza y que las circunstancias de la llegada del caso a los tribunales, así como el trato recibido por su cliente, serán parte de los aspectos que podrían salir a la luz.

Hasta el momento, lo único que nos ha compartido el Gobierno es una acusación totalmente general sobre conspiración para la distribución internacional de sustancias controladas y narcoterrorismo, pero no detalla esa acusación con eventos, fechas o personas. Eso es lo que ahora vamos a exigir, que nos entreguen las pruebas que apoyan esa acusación”, expresó el abogado.

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