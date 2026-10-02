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Nacional y Medellín enfrentarían problemas para usar el Atanasio Girardot en la Liga BetPlay: Un concierto de música electrónica sería la principal razón

La ocupación del principal escenario de Medellín altera las fechas de los compromisos y obliga a utilizar recintos con menor capacidad hasta mediados de octubre en la ciudad durante ese periodo

Así se mostró el avance del montaje por el festival de electrónica en la capital de Antioqua-crédito Elite Store DJ/Facebook

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Entre el 10 y 11 de octubre de 2026 se llevará a cabo el evento de música electrónica EDC en Medellín, y el lugar en el cual los amantes del género musical estarán reunidos será el estadio Atanasio Girardot, situación que representará un problema para Atlético Nacional e Independiente Medellín en la Liga BetPlay, ya que tendrán que buscar escenarios alternos mientras se lleva a cabo el evento en la capital antioqueña.

El tema se volvió a recordar el 2 de octubre de 2026 por parte del periodista Edgar “El Bambino” Henao en el programa Planeta Fútbol de Win Sports y de Deportes RCN.

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Ilustración de un estadio con un escenario en el campo, luces de neón con las letras edc y recuadros de jugadores de fútbol.
El estadio Atanasio Girardot permanecerá cerrado hasta el 13 de octubre por el montaje y desarrollo de diversos eventos-crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El periodista Edgar “el Bambino” Henao alertó sobre los problemas que enfrentarán Atlético Nacional e Independiente Medellín por la falta de disponibilidad del estadio Atanasio Girardot, que estará ocupado por el festival de música electrónica EDC.

Según explicó, la situación obligó a modificar partidos y dejó a ambos clubes sin una solución clara para sus próximos compromisos como locales, siendo el duelo entre Medellín y Santa Fe, el 3 de octubre de 2026 el afectado, y que obligó su reprogramación para el 5 de octubre de 2026 en el estadio de Ditares en Itagüí.

“Medellín estaba programado inicialmente para el día de mañana frente a Santa Fe en las horas de la noche. No es posible. Viene un concierto de música electrónica”, afirmó Henao, antes de precisar que el equipo rojo deberá trasladarse al estadio Ditaires, en Itagüí, para enfrentar a Independiente Santa Fe.

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Medellín y Santa Fe tendrán su juego en Ditaires-crédito Dimayor
Medellín y Santa Fe tendrán su juego en Ditaires-crédito Dimayor

El comunicador también señaló que Atlético Nacional no pudo adelantar su partido ante Deportivo Pasto y que tiene otro inconveniente con el duelo aplazado frente a Deportes Tolima. “Dimayor programó partido aplazado frente al Deportes Tolima para el miércoles. Pero no hay estadio”, sostuvo.

Henao puso el foco en los abonados de ambos equipos, ya que los escenarios alternativos no tienen capacidad para recibirlos.

“El tema son los abonados: más de casi 21 mil abonados para Independiente Medellín y 23.600 abonados de Atlético Nacional. Y en Ditaires solamente caben diez mil y en el Cincuentenario, cinco mil o seis mil espectadores”, indicó.

De acuerdo con el periodista, los cierres en el Atanasio Girardot se extenderán hasta el 13 de octubre por las labores de montaje, la realización del evento y el desmontaje posterior.

El otro juego que se vería afectado por la realización del concierto es el duelo entre "Verdolagas" y "Pijaos"-crédito Dimayor
El otro juego que se vería afectado por la realización del concierto es el duelo entre "Verdolagas" y "Pijaos"-crédito Dimayor

El otro juego el cual se verá afectado por el concierto será el Atlético Nacional vs. Deportes Tolima y que está programado para el 7 de octubre de 2026 por los montajes del concierto.

Qué es el concierto EDC y que estará por primera vez en Medellín: así será la agenda

-crédito @paramopresenta/Instagram
El festival EDC compite con Tomorrowland como los dos festivales de electrónica más importantes del planeta -crédito @paramopresenta/Instagram

La primera edición de EDC Colombia reunirá a más de 80 artistas de la música electrónica el 10 y 11 de octubre de 2026 en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot de Medellín, con ocho escenarios y una programación que incorporó 14 nuevos nombres nacionales e internacionales.

La jornada inaugural, el sábado 10 de octubre, tendrá a Alesso, Deadmau5, Richie Hawtin y Jamie Jones entre sus figuras principales. El cartel de ese día también incluye a ARTBAT, Maceo Plex, Astrix, Carlita, Pachanga Boys, Illenium y Kaskade.

El domingo 11 de octubre actuarán Armin van Buuren, Boris Brejcha y Afrojack junto a Green Velvet en formato B2B, una sesión compartida entre dos DJs. CamelPhat, Armand Van Helden, 999999999, Funk Tribu, Nico Moreno, Noise Mafia B2B Peter Blue, ALOK, Vintage Culture, HoneyLuv, LP Giobbi, Dombresky, Restricted, Above & Beyond, Infected Mushroom, Cosmic Gate, Vini Vici, Augusto Yepes, KhoMa, Dezko, Cato Anaya y Felipe Gordon B2B Marcellus Pittman completan parte de la programación dominical.

El evento será producido por Insomniac y Páramo Presenta, responsables de llevar por primera vez al país el festival Electric Daisy Carnival.

Los organizadores difundieron la programación por días de EDC Colombia con los artistas que tomarán parte los días 10 y 11 de octubre - credito cortesía Páramo Presenta
Los organizadores difundieron la programación por días de EDC Colombia con los artistas que tomarán parte los días 10 y 11 de octubre - credito cortesía Páramo Presenta

El predio contará con los cinco escenarios habituales de la franquicia: kineticFIELD, circuitGROUNDS, neonGARDEN, bionicJUNGLE y stereoBLOOM. A ellos se añadirán Factory 93, dedicado a sonidos alternativos; Dreamstate, enfocado en el trance, y Time Warp, la marca alemana vinculada al circuito internacional del techno.

La programación confirmó siete incorporaciones para el sábado 10 de octubre de 2026. Cami Vásquez, DJ y productora colombiana radicada en Bogotá, ha desarrollado su carrera en la escena electrónica local y se presentó en festivales nacionales e internacionales.

Derout, DJ y productor colombiano, participó en eventos de house y techno —géneros de música electrónica bailable— en Colombia y otros países de la región. También estarán Loumie, cuya propuesta se orienta al house y el techno; No One, vinculado a la escena alternativa colombiana, y Zoila, enfocada en el house y la electrónica experimental.

El listado del primer día se completa con Gaia, el proyecto de trance progresivo de Armin van Buuren y Benno de Goeij; y Goldie, DJ, productor y artista visual británico considerado uno de los pioneros del drum and bass. Su álbum Timeless, publicado en 1995, es una referencia del género.

Para el domingo 11 de octubre de 2026 se sumaron Axel Boman, DJ y productor sueco que cofundó el sello Studio Barnhus con Kornél Kovács y Pedrodollar, y Sullivan King, artista estadounidense que combina metal, dubstep y música bass. Este último se presentó previamente en EDC Las Vegas y Lollapalooza.

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