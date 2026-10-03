Colombia

Marc Anthony encabezará la Gran Noche de la Feria de Manizales 2027: este es el cartel completo

El intérprete de ‘Vivir mi vida’ será la figura central del concierto del 9 de enero en Palogrande, una cita que mezclará salsa, reguetón, vallenato, música popular y pop urbano

Marc Anthony será el encargado de encabezar la Gran Noche de la Feria de Manizales, programada para celebrarse el 7 de enero de 2027 en el estadio Palogrande - crédito @marcanthony/Instagram
Marc Anthony será el encargado de encabezar la Gran Noche de la Feria de Manizales, programada para celebrarse el 9 de enero de 2027 en el estadio Palogrande - crédito @marcanthony/Instagram
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Marc Anthony encabeza el cartel de la Gran Noche de la Feria de Manizales 2027, que reunirá el próximo 9 de enero en el estadio Palogrande a seis artistas de géneros tan distintos como la salsa, el reguetón, el vallenato y el pop urbano. El anuncio oficial se realizó este domingo.

El cantante puertorriqueño retoma así su vínculo con la capital caldense, donde actuará como artista principal de uno de los espectáculos más esperados del evento. Este marca su regreso a la feria desde 2016.

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Al intérprete de Vivir Mi Vida lo acompañarán en el escenario Ñejo, exponente del reguetón; Luis Alfonso, figura de la música popular colombiana; Andy Rivera, del género urbano; y Jean Carlos Centeno, con una trayectoria consolidada en el vallenato. Completa la nómina Brokix, agrupación caleña de pop urbano.

Ñejo, Luis Alfonso, Andy Rivera, Jean Carlos Centeno y Brokix completan la alineación para el concierto de clausura de la Feria de Manizales 2027 - crédito @feriademanizales/Instagram
Ñejo, Luis Alfonso, Andy Rivera, Jean Carlos Centeno y Brokix completan la alineación para el concierto de clausura de la Feria de Manizales 2027 - crédito @feriademanizales/Instagram

Con esta selección, la Gran Noche de 2027 reunirá en un mismo escenario cinco géneros musicales, una apuesta que combina referentes internacionales con nombres de la escena local y regional colombiana. Las entradas pueden adquirirse a través de Tu Boleta

La Alcaldía de Manizales abrió 80 cupos para artistas regionales en la 70ª Feria

Desde 2006 la Feria de Manizales fue reconocida como patrimonio cultural de la nación - crédito Colprensa
La Alcaldía de Manizales habilitó 80 cupos para que artistas del departamento de Caldas participen en la programación cultural - crédito Colprensa

Poco antes del anuncio del cartel internacional, la Alcaldía de Manizales, a través de la Secretaría de Cultura y Civismo, abrió una convocatoria para que músicos del departamento de Caldas participen en la programación de la 70ª Feria de Manizales. La iniciativa contempló 80 cupos distribuidos según idoneidad, puntaje, categoría, formato y género musical.

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A la misma se permitió la postulación de personas naturales mayores de 18 años, personas jurídicas con o sin ánimo de lucro y agrupaciones del sector musical que tuviesen domicilio fiscal en alguno de los 27 municipios del departamento y desarrollen actividades de creación, producción o circulación de espectáculos públicos musicales.

Las categorías habilitadas fueron: música tropical y bailable; folclor, étnicas y World Music; ranchera y popular; y urbana, rock, hip hop, reggae, pop y gospel. La evaluación está a cargo de un comité de tres jurados que calificará sobre 100 puntos aspectos como calidad interpretativa, puesta en escena, trayectoria, inclusión de artistas con discapacidad y presentación de canciones inéditas. El puntaje mínimo para integrar la lista de elegibles es de 70 puntos.

Los estímulos económicos van desde $742.000 para cantapisteros hasta $12.720.000 para agrupaciones grandes en categoría AAA, aunque alcanzar el puntaje mínimo no garantiza por sí mismo la asignación del beneficio.

El período de inscripciones estuvo abierto entre el 13 de agosto y el 21 de septiembre de 2026, con la publicación de la resolución de seleccionados prevista para el 6 de noviembre de 2026. Los interesados pueden consultar los términos completos y enviar sus comunicaciones al correo oficial de la Secretaría de Cultura y Civismo de Manizales.

La Feria de Manizales 2027 se realizará como estrategia de reactivación económica tras el terremoto

Así se ve la Catedral tras el fuerte terremoto que azotó al país - crédito @LuismLopezA / X
El terremoto del 10 de agosto dejó un saldo de 11.513 viviendas afectadas y un impacto sobre más de 14.000 ciudadanos. El desmonte de la torre afectada en la Catedral de Manizales requiere una inversión estimada en más de 3.000 millones de pesos - crédito @LuismLopezA / X

Un mes después del terremoto del 10 de agosto, Manizales atraviesa un proceso intensivo de recuperación urbana tras un saldo de 11.513 unidades de vivienda afectadas, de las cuales 1.505 quedaron en pérdida total, con un impacto sobre más de 14.000 ciudadanos.

El desastre no discriminó por estrato: el 62% de las afectaciones se concentró en los estratos 4, 5 y 6; el 14%, en el estrato 3; otro 14 %, en los estratos 1 y 2; y el 10% restante, en zonas rurales.

A pesar del golpe sobre más de 2.000 establecimientos comerciales, la Administración municipal ejecutó un plan de recolección de escombros que permitió reabrir los principales corredores turísticos y comerciales a la semana del evento. La carrera 23 del centro histórico —que concentra más de 2.920 comercios— y la zona gastronómica del sector de Milán están operativas. Además, se habilitaron pasajes y bazares especiales para que los comerciantes damnificados continúen vendiendo.

El alcalde de Manizales, Jorge Eduardo Rojas, destacó el esfuerzo de las regiones por mantener el país en funcionamiento, cada una desde su propia realidad - crédito jorgeerojasg/Instagram
El alcalde Jorge Eduardo Rojas confirmó la realización de la feria como estrategia prioritaria para la reactivación económica. La administración municipal dispuso 220.000 millones de pesos en créditos y subsidios para hacer frente a la emergencia - crédito @jorgeerojasg/Instagram

En ese contexto, el alcalde Jorge Eduardo Rojas confirmó a mediados de septiembre pasado en Blu Radio que la Feria de Manizales sí se celebrará en enero. La decisión, según el mandatario, no obedece a un motivo festivo: la realización del evento es una estrategia prioritaria de reactivación económica para miles de familias, hoteleros y restauranteros que dependen de la temporada turística.

“El sector hotelero ha sufrido un golpe significativo por la baja afluencia de visitantes, por lo que la llegada de turistas resulta indispensable para dinamizar la economía local”, indicó Rojas. En cuanto a la temporada taurina, su inclusión dependerá de lo que resuelva la Corte frente a las demandas presentadas contra los decretos reglamentarios.

La Catedral de Manizales, uno de los iconos arquitectónicos y turísticos más representativos de la región, requiere una intervención de alta complejidad tras sufrir daños estructurales. El desmonte de la torre afectada tiene un costo estimado de más de $ 3.000 millones, con un trabajo previo de apuntalamiento que supera los $500 millones. Para financiar la restauración, la administración articula esfuerzos con el Ministerio de Cultura, la comunidad religiosa internacional y empresas del sector privado como Paz del Río y Argos, que donaron insumos de hierro y cemento.

Los costos totales de la emergencia superan los $550.000 millones y podrían alcanzar los $ 600.000 millones. Frente a esa cifra, la alcaldía ha dispuesto de $220.000 millones en créditos y subsidios de arrendamiento mientras se concreta el apoyo financiero del gobierno nacional.

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