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Linda Caicedo quedó afuera de la selección Colombia femenina: esta es la convocatoria para sus amistosos

El combinado nacional se volverá a reunir después de ganar la Liga de Naciones de la Conmebol, para enfrentar a Venezuela en doble jornada de preparación

Colombia vs. Chile
Linda Caicedo abrió el marcador para Colombia contra Chile por la Liga de Naciones Femenina Conmebol - crédito FCF
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La selección Colombia femenina empezará pronto su proceso de preparación para el Mundial de 2027 en Brasil, donde espera superar lo hecho en Australia/Nueva Zelanda 2023, cuando alcanzó por primera vez los cuartos de final y dejó una buena presentación ante el planeta.

La Tricolor dio a conocer la primera convocatoria después de la Liga de Naciones de la Conmebol, que le ayudó no solo para salir a la Copa del Mundo, sino a conseguir el primer trofeo en la categoría de mayores, por encima de Argentina, y terminó el certamen de manera invicta en nueve partidos.

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Una de las novedades es la ausencia de Linda Caicedo, atacante del Real Madrid, que en esta ocasión le darán descanso para no arriesgarla físicamente y en especial porque terminó su último partido en la Champions femenina con algunas molestias musculares por el desgaste del inicio de la temporada.

La convocatoria de la selección femenina

El combinado nacional empezará su preparación para la Copa del Mundo con un partido ante una escuadra clasificada al Torneo de Repechaje de la FIFA. Para el encuentro, pondrá lo mejor de su plantilla, probará jugadoras y definirá el equipo que buscará el cupo al certamen en Brasil.

A través de un comunicado, la Federación Colombiana de Fútbol informó el 2 de octubre que “el director técnico Angelo Marsiglia anuncia la convocatoria de 23 jugadoras para la jornada que se extenderá desde este domingo 5 hasta el próximo miércoles 14 de octubre”, un día después del segundo encuentro.

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Ángelo Marsiglia
El entrenador de Colombia, Ángelo Marsiglia, quiere conformar el mejor equipo para el Mundial Femenino 2027 - crédito FCF

Entre las sorpresas aparece Daniela Garavito, jugadora de Santa Fe que realizó una gran campaña con el combinado nacional. También fueron convocadas dos futbolistas de la selección sub-20, que terminó tercera en la Copa del Mundo de Polonia: la portera Luis Agudelo y la atacante Valerin Loboa.

Además, Ingrit Guerra es otra de las novedades de la selección Colombia femenina. La figura del Deportivo Cali, tricampeón de la Liga Femenina en 2026, cerró una de sus mejores temporadas gracias a sus anotaciones y ahora mostrará su talento en la Tricolor.

Ingrit Guerra
Ingrit Guerra fue la figura y líder del Deportivo Cali para conseguir la Liga Femenina por cuarta ocasión en su historia y la tercera consecutiva - crédito Deportivo Cali Femenino (Deportivo Cali Femenino)

Los compromisos amistosos de las cafeteras se darán el sábado 10 y el martes 13 de octubre en el Centro de Alto Rendimiento de la Isla de Margarita, en territorio venezolano, donde el objetivo del equipo es ganar, dejar una buena presentación y probar a todas las jugadoras para conocer sus condiciones camino al Mundial 2027.

Después de estos juegos, la selección Colombia femenina se reunirá a finales de noviembre para verse con Australia, una de las escuadras más fuertes en la rama internacional, cuyo primer duelo será el 28 de noviembre y el segundo aún no tiene fecha confirmada.

La selección Colombia cayó en semifinales ante Corea del Norte, vigentes campeonas del certamen - crédito FCF
Luisa Agudelo viene de ganar la medalla de bronce y ser la figura de Colombia en el Mundial Femenino Sub-20 de Polonia - crédito FCF

Lista de jugadoras

  1. Ana María Guzmán – Palmeiras (BRA)
  2. Carolina Arias – América de Cali (COL)
  3. Daniela Arias – CD León (MÉX)
  4. Daniela Caracas – RCD La Coruña (ESP)
  5. Daniela Garavito – Independiente Santa Fe (COL)
  6. Daniela Montoya – Alianza Lima (PER)
  7. Gabriela Rodríguez – Cruzeiro (BRA)
  8. Gisela Robledo – Corinthians (BRA)
  9. Ingrid Guerra – Deportivo Cali (COL)
  10. Ilana Izquierdo – Tigres Feminil (MÉX)
  11. Jorelyn Carabalí – Boston Legacy (USA)
  12. Kelly Ibargüen – Atlético Nacional (COL)
  13. Mariana Muñoz – América de Cali (COL)
  14. Manuela Pavi – Toluca Feminil (MÉX)
  15. Marcela Restrepo – Rayadas de Monterrey (MÉX)
  16. Manuela Vanegas – Brighton & Hove (ING)
  17. Lorena Bedoya – Cruzeiro FC (BRA)
  18. Natalia Giraldo – América de Cali (COL)
  19. Luisa Agudelo – San Diego Wave (USA)
  20. Luz Katherine Tapia – Palmeiras (BRA)
  21. Stefania Perlaza – Deportivo Cali (COL)
  22. Valerin Loboa – Portland Thorns (USA)
  23. Wendy Bonilla – Santos F.C. (BRA)

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