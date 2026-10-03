Gustavo Petro anunció que hará con su casa después de que terminó de pagarla: “Tengo derecho a la mitad”

En una publicación, afirmó que carece de haciendas, vehículo privado, cuentas en el extranjero, inversiones, certificados de depósito a término y títulos de deuda pública colombiana, entre otros bienes financieros - crédito @petrogustavo/X

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El expresidente Gustavo Petro informó en la red social X que terminó de pagar la última cuota del crédito de su vivienda, su único bien, después de 15 años de pagos a un banco. Además, indicó en la publicación que está evaluando venderla para arrendar o comprar otra casa más pequeña en la que, según sus palabras, estará “rodeada de árboles”.

Según dijo, la propiedad, ubicada en Chía (Cundinamarca), fue construida en 2011, antes de que Petro llegara a la Alcaldía de Bogotá y posteriormente a la Presidencia de la República. El exmandatario afirmó que le corresponde la mitad del dinero que se obtenga en una eventual venta.

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“Tengo derecho a la mitad de lo que se venda mi casa construida en el año 2011 antes de ser alcalde o presidente”, expresó el exmandatario.

También aseguró que no posee otros activos. “No tengo haciendas, ni carro particular, ni cuentas en el exterior ni paraísos fiscales, ni acciones ni CDT ni títulos de deuda pública de Colombia”, escribió.

Una vivienda con menor valor por la congestión vial

Gustavo Petro afirmó que no posee haciendas, vehículo particular, cuentas en el exterior ni títulos de deuda pública - crédito @petrogustavo/X

Petro sostuvo que la casa actualmente vale menos de lo que costó construirla y atribuyó esa depreciación a los problemas de movilidad en el sector de la Autopista Norte de Bogotá.

El exmandatario cuestionó además el efecto que, según su postura, tendrá el proyecto Lagos de Torca sobre la congestión en esa zona de la capital. Planteó que el tranvía del norte sería la alternativa para disminuir el tráfico.

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“Me costó 15 años de cuotas al banco y hoy vale menos de lo que me costó construirla por el enorme trancón pelalosista de la autonorte a punto de agravarse más con Lagos de Torca. Solo el tranvía del norte puede disminuir la congestión”, se observa en la publicación hecha por el expresidente.

La venta del inmueble aparece como una posibilidad, no como una decisión definitiva. Petro expresó su preferencia por una vivienda con vegetación: “Quizás con lo que me queda de la venta, arriende o tenga otra casa más pequeña rodeada de árboles siempre. Se me dificulta vivir sin árboles que abrazar”.

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La situación se conoció mientras continúa la discusión sobre el lugar donde residirá Petro. Gustavo Bolívar, exdirector del Departamento de Prosperidad Social, confirmó públicamente que el exmandatario le solicitó alojamiento temporal.

Así mismo, el expresidente ha manifestado su intención de vivir en dos conjuntos residenciales en Bogotá, pero en ninguno de los dos lo han aceptado los mismos residentes.

La casa de Gustavo Petro y Verónica Alcocer en Chía será vendida luego de su divorcio

La casa de Gustavo Petro y Verónica Alcocer en Chía será vendida para dividir los bienes del trámite de divorcio - crédito Sergio Acero/Colprensa

En una entrevista con Semana, Andrea Petro reveló que la casa de Gustavo Petro y Verónica Alcocer en Chía será vendida para dividir los bienes del trámite de divorcio, y estimó que su precio se ubica en 2.000 o 3.000 millones de pesos. El inmueble lleva cerca de 10 años en el mercado, pese a que la separación de hecho entre el presidente y la primera dama fue confirmada recientemente.

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“No tengo la más remota idea, pero esas casas están como en 2.000 o 3.000 millones de pesos. Aunque siguen siendo viviendas de alto valor, se han desvalorizado frente a conjuntos residenciales más modernos construidos en Chía”, expresó Andrea Petro en declaraciones a Semana.

Así mismo, la empresaria advirtió que la operación podría enfrentar dificultades porque ambos figuran en la lista Ofac de Estados Unidos. Según dijo, el proceso de divorcio exige separar sus bienes y consideró que su padre podría permanecer en la vivienda al menos un año más ante la complejidad de la venta.

Andrea Petro puso en duda la posibilidad de que el mandatario solicite asilo político tras su salida de la Casa de Nariño - crédito Joel González/Presidencia

“No creo que sea tan fácil hacer un negocio con ellos sobre ese bien que, creo, está considerado dentro de esa lista. No será fácil venderla. Pienso que mi papá se quedará ahí, por lo menos un año más”, añadió la hija del expresidente Petro.

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Petro explicó que desconoce el precio exacto fijado para la propiedad. También señaló que, aunque las viviendas de ese tipo mantienen un valor elevado, se han desvalorizado frente a los conjuntos residenciales más recientes construidos en Chía.

Durante la conversación, la hija del mandatario puso en duda que Petro solicite asilo político después de dejar la Casa de Nariño. Mencionó versiones sobre un posible traslado junto al expresidente ecuatoriano Rafael Correa a Bélgica o Suiza, pero sostuvo que su padre no permanecería más de tres meses fuera de Colombia y que, por ahora, no enfrenta un riesgo que lo obligue a esconderse.

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