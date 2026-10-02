Penosa imagen de la Liga BetPlay en Sudamérica: cuatro equipos fueron calificados como los más inestables

Boyacá Chicó y Deportivo Pereira aparecieron como dos de los clubes más inestables en Sudamérica, según el observatorio Cies - crédito Colprensa (Colprensa)

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El fútbol colombiano ha tenido problemas para consolidarse en el plano internacional en los últimos años. Una muestra de ello es el rendimiento de los clubes en la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana: desde 2018, ningún equipo colombiano alcanza una semifinal o una final, y el último campeón fue Atlético Nacional, en 2016.

Un informe del observatorio Cies ubicó a cuatro clubes colombianos entre los más inestables de Sudamérica por las dificultades para consolidar sus plantillas en las últimas temporadas. Dos de ellos están en zona de descenso.

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El fútbol colombiano busca mejorar las condiciones de sus clubes mediante la negociación de los derechos de televisión. El proceso terminó con la presentación de una oferta de un grupo empresarial, mientras que el actual canal propietario del contrato tiene hasta el 21 de noviembre para igualarla o mejorarla.

Los clubes más inestables de Sudamérica

Las crisis económicas, los cambios de entrenadores, las malas campañas y el temor por el descenso han provocado cambios masivos en las nóminas de algunos clubes colombianos. Algunas escuadras han llegado a sacar a más de 10 jugadores para incorporar una cantidad igual o superior de refuerzos.

El observatorio Cies identificó a Boyacá Chicó y Cúcuta Deportivo como los clubes más inestables de Sudamérica. El ranking, publicado el 2 de octubre, incluyó a las escuadras que utilizaron la mayor cantidad de deportistas en las últimas tres temporadas, desde 2024.

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Cúcuta, Pereira, Boyacá Chicó y el Deportivo Cali aparecen entre los 10 clubes más inestables de Sudamérica, según el Cies - crédito Cies (CIES)

Según el listado, el conjunto “Motilón”, en el primer puesto, ha usado 123 deportistas, mientras que los ajedrezados aparecen en la segunda posición con 122 jugadores, todos ellos en sus compromisos de liga doméstica, aunque en el caso de los nortesantandereanos se cuenta su paso por la Primera B hasta 2025.

Un caso que llama la atención es que Deportivo Pereira se encuentra en la octava casilla con 109 jugadores y el Deportivo Cali es décimo por contar con 107 hombres, con el dato a resaltar de que ambos vivieron una dura crisis económica en los últimos tres años, pero solo los matecañas se mantienen en el problema.

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Jugadores del Deportivo Pereira entraron en huelga después del 21 de agosto por deudas en sus salarios - crédito Colprensa

Otro punto importante es que el cuadro que dirige el entrenador Arturo Reyes, en la temporada 2026, no pudo inscribir jugadores nuevos para la temporada por las sanciones de la FIFA por las deudas atrasadas con algunos deportistas que se fueron por los líos financieros, lo que también provocó que le fuera mal en la Liga BetPlay y mirando de cerca el descenso para 2027.

Derechos de televisión, la salvación de los clubes

La División Mayor del Fútbol Colombiano avanzó de gran manera para concretar un paso clave en la negociación por los derechos de televisión del fútbol colombiano, que era elegir una oferta que llenara a todos los directivos con las condiciones para conseguir más dinero por la imagen de los clubes y campeonatos profesionales.

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Según medios y periodistas como Alejandro Pino, de Publimetro, la organización Go Sports fue la elegida para pelear por los derechos contra Win Sports, que desde 2020 tiene la exclusividad de todos los certámenes de la Dimayor, tanto por su señal básica como por el canal Win+ Fútbol y su plataforma.

Mauricio Correa, fundador de Win Sports, encabeza la propuesta por los derechos de transmisión televisiva del fútbol profesional en Colombia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Aunque la División Mayor y la misma empresa descartaron que tuvieran negociaciones, se conoció que dicha propuesta era de 90 millones de dólares, lo que se acercó a lo que quería el presidente de la entidad, Carlos Mario Zuluaga, que pedía 100 millones de dólares, además de que todos los conjuntos votaron de manera unánime el 21 de septiembre en asamblea.

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