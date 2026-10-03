Colombia

Ariadna Gutiérrez contrajo matrimonio lejos de las cámaras, según afirmó el presentador Rodner Figueroa: “Está divina, casada y fabulosa”

El venezolano relató durante un episodio de su pódcast que tuvo un encuentro con la modelo colombiana en Europa, donde le presentó a su nueva pareja

El presentador Rodner Figueroa reveló que se encontró con la exreina de belleza en Suiza, y allí pudo confirmar de primera mano la noticia - crédito @RodnerFigueroaTV/YouTube
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La modelo Ariadna Gutiérrez alcanzó reconocimiento mundial en 2015 al llegar a la final de Miss Universo, celebrado en Las Vegas, Estados Unidos. Allí protagonizó un episodio de alcance global cuando el presentador Steve Harvey anunció por error que la colombiana había ganado, antes de corregir, minutos después, que la corona pertenecía a Miss Filipinas.

El incidente, transmitido en vivo ante millones de espectadores, catapultó a la mujer de Sincelejo a una notoriedad que trascendió el propio certamen de belleza y, pese a la vergüenza derivada, marcó el inicio de su carrera internacional.

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Años más tarde, en 2024, Gutiérrez integró el llamado ‘cuarto Tierra’ durante la cuarta temporada de La casa de los famosos, transmitida por Telemundo, viéndose envuelta en un triángulo amoroso que incluyó a Lupillo Rivera y Rodrigo Romeh. Con este último desarrolló cercanía durante la recta final del programa, lo que alimentó especulaciones sobre una posible relación sentimental, aunque ambos se distanciaron tras la finalización del formato.

Ariadna Gutiérrez no descartó darse una oportunidad de salir en una cita con Rodrigo Romeh una vez este salga de 'La casa de los famosos 4' - crédito @team.ariadnagutierrez y @rodrigo_romeh /Instagram
La modelo colombiana participó en 2024 en 'La Casa de los Famosos 4' y protagonizó un acercamiento con Rodrigo Romeh, que derivó en especulaciones de romance, finalmente descartadas - crédito @team.ariadnagutierrez y @rodrigo_romeh /Instagram

Desde entonces, Gutiérrez retomó su carrera de modelaje a tiempo completo y este año participó en la Semana de la Moda de París como parte del elenco del diseñador Stéphane Rolland. En paralelo, mantuvo en reserva su vida sentimental, un hermetismo que ahora cobra relevancia a partir de una revelación realizada por el periodista venezolano Rodner Figueroa en su pódcast Cara a Cara con Rodner.

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Durante una entrevista con la dominicana Celinee Santos Frías, primera finalista de La casa de los famosos 6, el conductor contó que se encontró con la colombiana en Suiza, durante un viaje por Europa, y que allí se enteró de que la modelo se había casado en una ceremonia privada.

“Me la acabo de encontrar en Suiza. Está divina, casada y fabulosa”, relató Figueroa durante la conversación con Santos, al precisar que el encuentro ocurrió en la localidad de Gstaad. El periodista agregó que la propia Gutiérrez le presentó a su esposo en ese momento.

La reacción de Celinee Santos reflejó la sorpresa ante la noticia, dado que ningún medio ni seguidor de la colombiana tenía conocimiento previo del matrimonio, calificando la información como “una primicia”. El conductor insistió en el hermetismo con el que Gutiérrez manejó el episodio: “Está casadísima, está feliz, feliz”.

La identidad del esposo no fue revelada durante la conversación, como tampoco lo hizo la propia Ariadna Gutiérrez. En su cuenta personal, la modelo hizo referencia a que atravesaba una etapa de crecimiento y libertad, pero sin mencionar en ningún momento un matrimonio.

La sincelejana apareció por cuarta vez en su carrera en la Semana de la Alta Costura de París - crédito @gutierrezary/Instagram
La boda de Ariadna Gutiérrez se habría celebrado en una ceremonia privada sin conocimiento previo de la prensa ni de sus seguidores - crédito @gutierrezary/Instagram

Cabe recordar que la vida amorosa de Ariadna Gutiérrez había sido objeto de atención pública en reiteradas ocasiones. En 2017 mantuvo un romance de varios meses con el empresario italiano Gianluca Vacchi, que ambos reconocieron en una entrevista televisiva en Italia y que terminó ese mismo año.

Posteriormente, en 2018, inició una relación con el disc-jockey y ganador de un premio Grammy Cedric Gervais, con quien llegó a comprometerse al año siguiente antes de que la relación concluyera. También se le vinculó con el empresario árabe Ali Jassim, noviazgo que, según versiones de prensa, finalizó en los últimos días de 2020.

En 2024, antes de su ingreso a La casa de los famosos 4, la modelo manifestó que tenía una pareja sin revelar su identidad y hasta expresó el deseo de casarse en una boda de grandes dimensiones y convertirse en madre, un plan que, de confirmarse la versión de Figueroa, habría tomado un rumbo más discreto del que entonces imaginaba.

La modelo manifestó en 2024 su deseo de tener una boda de gran escala antes de concretar su matrimonio de forma discreta - crédito @Gutierrezary/Instagram
La modelo manifestó en 2024 su deseo de tener una boda de gran escala antes de concretar su matrimonio de forma discreta - crédito @Gutierrezary/Instagram

Más adelante en la entrevista, cuando Rodner Figueroa le preguntó directamente por su situación sentimental, Celinee Santos citó el propio caso de Gutiérrez como modelo a seguir en materia de discreción. “Y yo quiero que se mantenga así. Quiero ser como Ariana Gutiérrez, que se casó y nadie ni a la boda. Y eso que él era su mánager”, afirmó la dominicana.

Santos profundizó en su postura sobre la exposición mediática de la vida privada al señalar que prefiere mantener en reserva su propia relación sentimental. “Yo en su momento dado, que yo me sienta preparada de compartir mi vida personal, lo voy a hacer”, explicó, en un intercambio donde también defendió el derecho de las parejas de figuras públicas a no exponerse ante los medios si así lo deciden.

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