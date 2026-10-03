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Nairo Quintana se despide del ciclismo profesional: así fue el pasillo de honor que le hicieron en el Giro de Emilia

El ciclista colombiano corrió mas de 17 años en la élite profesional, siendo reconocido como uno de los mejores en la modalidad de ruta en la historia a nivel nacional

El momento de reconocimiento al corredor colombiano que ganó el Giro de Italia en 2014 y la Vuelta a España en 2016-crédito @girodellemilia/Instagram

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El 3 de octubre de 2026, el ciclista colombiano Nairo Quintana disputó la carrera clásica del Giro de Emilia, que se celebra en la región de Emilia-Romaña , al norte de Italia, lo que significó su última carrera como profesional.

Pero más allá de los reconocimientos a lo largo de su carrera con los logros que consiguió “Nairoman” (apodo por el cual se conoce a Quintana entre los amantes del ciclismo), previo al comienzo de la carrera, los ciclistas le realizaron un pasillo de honor reconociendo su legado en el deporte.

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En la previa del comienzo de la clásica, se le hizo un homenaje a Nairo Quintana por su retiro-crédito @movistarteam/Instagram
En la previa del comienzo de la clásica, se le hizo un homenaje a Nairo Quintana por su retiro-crédito @movistarteam/Instagram

La organización publicó un emotivo video en el cual se observa a todos los ciclistas levantando sus bicicletas, y haciendo un pasillo de homenaje a Nairo, mientras pasa en medio de él, y recibe el apoyo de su hija que se encuentra allí.

Es importante recordar que, el 2 de octubre de 2026, la organización de la carrera despidió al corredor boyacense con una publicación en Instagram que recordó su victoria de 2012 y el vínculo que mantuvo con la competencia desde entonces.

“Hace catorce años, un joven colombiano llegó a Bolonia para conseguir una de sus primeras grandes victorias en Europa. Era el 6 de octubre de 2012. Nairo Quintana ganó el Giro dell’Emilia, coronando primero el puerto de San Luca y demostrando al mundo quién se convertiría en uno de los mejores escaladores de su generación”, expresó la organización.

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-crédito @girodelemilia/Instagram
El corredor boyacense anunció su retiro del ciclismo profesional-crédito @girodelemilia/Instagram

El mensaje enumeró los principales resultados que llegaron después de aquella jornada: un Giro de Italia, una Vuelta a España, tres podios en el Tour de Francia, dos Tirreno-Adriático, entre otros triunfos. La organización añadió que su trayectoria “cambió para siempre la forma en que se contaba y se vivía el ciclismo colombiano en Europa”.

“Algunas carreras se ganan. Otras se convierten en parte de tu historia. Para Nairo, el Giro dell’Emilia es ambas cosas. Bienvenido de vuelta, Nairo”, concluyó la publicación sobre el corredor que vestirá por última vez el maillot, la camiseta de competencia, del Movistar Team.

Así fue el día de despedida de Nairo Quintana en el Giro de Emilia: la carrera que tuvo el boyacense

Este fue el registro del equipo de ciclismo español sobre cómo llegó Nairo Quintana a disputar su última carrera profesional-crédito @movistar_team/Instagram

El Movistar Team publicó en su cuenta de Instagram el momento en el cual Nairo llegaba a disputar la competencia y dieron a conocer un casco especial y unas gafas diseñadas para la ocasión.

El retiro pondrá fin a 17 temporadas como profesional y a una trayectoria que comenzó en 2009. Quintana fue el primer colombiano en ganar el Giro de Italia, al imponerse en la clasificación general de 2014 y obtener dos victorias de etapa, además de llevarse la maglia blanca como el mejor joven de la Corsa Rosa.

En 2017 volvió a terminar segundo en el Giro, a 31 segundos del campeón de esa edición, el neerlandés Tom Dumoulin. Dos años antes había sumado otro de sus grandes resultados en el Tour de Francia, donde finalizó segundo por segunda vez, después de su primer subcampeonato en 2013.

Su estreno en la ronda francesa incluyó el segundo puesto detrás del británico Chris Froome, la clasificación de la montaña, el premio al mejor joven y una de sus tres victorias de etapa en la carrera. En 2016 ganó la Vuelta a España, su segunda conquista en una de las tres Grandes Vueltas.

Ese triunfo lo convirtió en el decimoséptimo corredor de la historia en subir al podio del Tour de Francia, el Giro de Italia y la Vuelta a España. Su recorrido en esas competencias reunió seis podios y victorias de etapa en cada una de las tres pruebas.

El palmarés de Quintana también incluye dos títulos de la Tirreno-Adriático, la Volta a Catalunya de 2016, el Tour de Romandía de 2016 y la Vuelta al País Vasco de 2013. Ganó además dos ediciones de la Vuelta a Burgos, la Vuelta a Asturias, el Tour de la Provence y el Tour des Alpes Maritimes et du Var.

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