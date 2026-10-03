Carlos Antonio Vélez volvió a cargar contra Néstor Lorenzo por derrota de Colombia ante Paraguay: "Yo no defiendo al técnico"

El técnico de la selección Colombia, Néstor Lorenzo, lleva dos de tres partidos amistosos sin ganar y con críticas por el rendimiento del equipo -crédito Federación Colombiana de Fútbol

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La selección Colombia dejó un mal sabor de boca entre los aficionados por el juego que hubo frente a Paraguay, con el que no solo perdió 1-0 en Nueva Jersey el 2 de octubre, sino que los jugadores que fueron inicialistas y entraron desde el banco no dejaron una buena actuación en el campo de juego.

Ante eso, el periodista Carlos Antonio Vélez lanzó críticas contra el técnico Néstor Lorenzo, que en su segundo amistoso de la fecha FIFA probó a más hombres para conformar la plantilla con la que peleará en el proceso rumbo a 2030, pero hasta el momento no se ve a algún jugador que tome ventaja.

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El combinado nacional continuará sus trabajos de cara al último encuentro de la gira en Estados Unidos, que será contra Perú el 6 de octubre, cuando el cuerpo técnico deberá entregar su balance de los futbolistas convocados, lo que necesita y la conclusión de los primeros juegos tras el Mundial 2026.

“Me están generando un estado de angustia y desespero tenaz”

Durante el programa Planeta Fútbol, del canal deportivo Win Sports, el comunicador empezó con su crítica al esquema con el que inició el combinado nacional: “Una defensa de tres no es un concepto defensivo. Es la posibilidad de tener amplitud a través de jugadores que conozcan la función de carril. Lo que pasa es que en Colombia ninguno de los que puso hoy sabe jugar de carril”.

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“Él creo que pensó que iba a atacar el Paraguay que jugó contra Francia y el Paraguay que jugó contra Alemania”, mencionó Vélez, ya que la Tricolor quedó sorprendida por el orden defensivo y manejo del encuentro de los dirigidos por Gustavo Alfaro, que solo necesitaron una acción clara para definir el triunfo 1-0.

El periodista Carlos Antonio Vélez criticó la decisión táctica de implementar una línea de tres en la defensa de Colombia - crédito Ángel Colmenares/EFE

Otra crítica de Carlos Antonio Vélez fue con respecto a lo que significan los encuentros amistosos en los procesos, sobre todo en el de Néstor Lorenzo porque, según el periodista, la cantidad de partidos ganados en los juegos de preparación fue lo que aumentó las expectativas en el Mundial 2026, que terminó en un fracaso.

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“Los partidos amistosos a mí me están generando un estado de angustia y desespero tenaz. Porque cada día veo que se amarran más a los resultados. Resultados que no dicen nada. A Paraguay, ¿qué puntos le dan por haberle ganado a Colombia hoy?”, explicó el comunicador en el programa.

Vélez afirmó que el éxito en los encuentros de preparación desvió las expectativas sobre la presentación en el Mundial 2026 - crédito Ángel Colmenares/EFE

Vélez añadió que “ya salían con la camiseta de Colombia y una Copa del Mundo diciendo que íbamos a ser campeones del mundo. Mire el daño que hace cuando ganas. Y cuando pierdes, hay que votar a todo el mundo”.

“A mí el técnico no me gusta y no le creo”

Carlos Antonio Vélez es uno de los hombres más críticos hacia el proceso de Néstor Lorenzo desde sus inicios, en el transcurso de las eliminatorias y el Mundial 2026, al punto de defender la idea de que no se le renovara contrato en julio y se buscara a un técnico de mayor reconocimiento, algo que hizo ver después del amistoso de Colombia y Paraguay.

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“Yo no defiendo al técnico. A mí el técnico no me gusta y no le creo. Yo a Lorenzo no le creo. Y esta no es la primera vez que lo digo”, mencionó el periodista en el canal de televisión, por sus decisiones con los cambios y la formación titular en el compromiso en el Sports Illustrated Stadium.

El comunicador reiteró su desconfianza hacia el proyecto técnico de Néstor Lorenzo desde sus inicios en la selección Colombia por su falta de experiencia - crédito Federación Colombiana de Fútbol

Más allá de eso, Vélez defendió a quienes jugaron con la Tricolor, debido a que resaltó que era importante mirar variantes, futbolistas nuevos y un sistema distinto a lo utilizado antes: “Esos que entraron hoy, los que jugaron hoy con errores, con defectos, hicieron un partido muy serio, muy serio”.

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“En el momento en que necesitaba hacer el ensayo con tres, no se dio, que fue precisamente cuando él desarmó el equipo”, mencionó el periodista, que finalizó al decir que las sustituciones parecían “de Excel”. “Saco lateral, meto lateral, saco central, meto central, saco nueve, meto nueve. Eso tiene que tener otra cosa”, aseveró.