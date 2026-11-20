Junior de Barranquilla oficializó la contratación de Jorge Bava para asumir la dirección técnica del cuadro Tiburón de cara a la Copa Libertadores 2027 (David Jaramillo/Colprensa)

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Junior de Barranquilla confirmó el viernes 20 de noviembre de 2026 la llegada de Jorge Bava como su nuevo director técnico, tras la salida de Sebastián Viera. El entrenador uruguayo, nacido en Montevideo el 2 de agosto de 1981, asumirá el banquillo del club con la misión de recomponer el rumbo deportivo del equipo de cara al 2027, año en el que afrontará la fase de grupos de la Copa Libertadores.

El anuncio se formalizó a través de un comunicado de prensa emitido desde Barranquilla por el Departamento de Comunicaciones del Club Deportivo Popular Junior F.C. S.A. El documento destaca la experiencia de Bava en el fútbol sudamericano e internacional, luego de dirigir a Liverpool de Uruguay, Club León de México, Independiente Santa Fe de Colombia, Cerro Porteño de Paraguay y Nacional de Uruguay.

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El cuerpo técnico encabezado por Jorge Bava iniciará las prácticas del equipo el 30 de noviembre en la sede Adelita Char (@JuniorClubSA/X)

Bava llegó a la ciudad la tarde del jueves 19 de noviembre, un día antes del anuncio oficial, y fue recibido en el Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz por varios medios de comunicación y un grupo de hinchas. Ante las preguntas sobre su llegada, el técnico prefirió reservar sus declaraciones.

“Primero debemos hablar con los dirigentes y mañana con mucho gusto lo haré con todos ustedes, pero primero lo primero”, señaló a su arribo.

Jorge Bava llegó a Barranquilla en la tarde del jueves 19 de noviembre del 2026 para cerrar su llegada a la dirección técnica del Tiburón - (@CamerinoDeportes/X)

El club les dio la bienvenida al técnico y a su cuerpo de colaboradores, con el que trabajará en la próxima temporada.

“Junior FC le da la bienvenida al profesor Jorge Bava y a su equipo de trabajo, deseándoles muchos éxitos en este nuevo desafío profesional, con el compromiso de trabajar por los objetivos deportivos de nuestra institución”, señaló la institución en el comunicado.

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A lo largo de su carrera como entrenador, Bava acumula ocho títulos oficiales. Su etapa más prolífica fue al mando de Liverpool de Uruguay, club con el que conquistó cinco trofeos entre 2022 y 2023: el Torneo Apertura 2022, la Supercopa Uruguaya 2023, el Torneo Intermedio 2023, el Torneo Clausura 2023 y el Campeonato Uruguayo 2023, el primero en la historia de la institución.

Posteriormente, al frente de Independiente Santa Fe, se coronó campeón de la Liga BetPlay Dimayor I-2025 tras vencer a Independiente Medellín en la final. Ya en Paraguay, con Cerro Porteño, sumó dos títulos adicionales: el Campeonato Clausura 2025 y la Supercopa de Paraguay 2025.

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Bava conquistó la Liga BetPlay con Santa Fe frente a Independiente Medellín en 2025 (Colprensa)

El cuerpo técnico que acompañará a Bava en Barranquilla estará integrado por Bruno Piano y Marcelo Mayor como asistentes técnicos, Mauricio Ferraro como preparador físico y Mauro Di Donna como videoanalista.

Según el club, el equipo comenzaría trabajos bajo la dirección del uruguayo el lunes 30 de noviembre en la sede de entrenamientos Adelita Char.

Sus últimos pasos antes de llegar a Colombia

La etapa de Jorge Bava en Nacional de Montevideo finalizó en agosto tras completar un registro de 11 victorias en 25 juegos (@CCP1912oficial/X)

Después de su salida de Independiente Santa Fe en septiembre de 2025, tras la eliminación en cuartos de final de la Copa Colombia ante Medellín, Bava asumió la dirección de Cerro Porteño, donde permaneció hasta marzo de 2026, cuando fue destituido tras una derrota ante Rubio Ñu en el Torneo Apertura.

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Su siguiente destino fue Nacional de Montevideo, club en el que dirigió 25 partidos entre marzo y agosto de este año, con un saldo de 11 victorias, tres empates y 11 derrotas. Tras cinco meses en el cargo, fue relevado de sus funciones el 16 de agosto.

Bava, exarquero de 1,93 metros de altura, inició su carrera como entrenador en 2021, cuando se retiró como jugador para asumir el banquillo de Liverpool en reemplazo de Marcelo Méndez. Antes de dedicarse a la dirección técnica, jugó para clubes como Nacional, Libertad, Rosario Central, Chicago Fire y Guaraní, entre otros, además de pasar por Atlético Bucaramanga en el fútbol colombiano en 2016.

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Ya gestiona movimientos para el mercado de pases

Aunque la confirmación oficial llegó recién este viernes, Bava ya habría comenzado a gestionar incorporaciones para la temporada 2027. Según el medio paraguayo ABC Deportes, el técnico se contactó con el defensor Gustavo Velázquez, de Cerro Porteño, con la intención de sumarlo al plantel barranquillero. El futbolista paraguayo de 35 años se desempeña como central y lateral derecho, cuenta con experiencia en clubes de Paraguay, Argentina y México, y ha sido convocado a la selección de su país.

En paralelo, trascendieron otros movimientos vinculados al armado del plantel. El periodista argentino Mariano Olsen, especializado en mercado de pases, señaló a través de su cuenta de X que el mediocampista Bryan Rovira está cerca de sumarse a Junior y no continuaría en Deportes Tolima. Además, el comunicador Alexis Rodríguez, de Win Sports, afirmó que el volante Jorge Rivas permanece en el radar de tres clubes colombianos, a la espera de la decisión de Bava y la directiva.

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Junior, bicampeón del fútbol colombiano, atraviesa un momento deportivo complicado tras no clasificar a los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II-2026. El equipo tendrá poco más de dos meses de preparación antes del inicio de la fase de grupos de la Copa Libertadores, prevista para marzo del próximo año.