La selección Colombia se parece al monstruo de Frankenstein, según el técnico de Paraguay: así fue la extraña comparación de Gustavo Alfaro

Gustavo Alfaro, técnico de Paraguay, habló sobre la selección Colombia previo al amistoso en Nueva Jersey - crédito Reuters / FCF

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La selección Colombia busca dejar una buena imagen en su segundo amistoso ante Paraguay y recuperar la confianza de los aficionados, afectada tras el Mundial 2026. El empate 1-1 frente a México, en el primer partido de preparación, dejó pocos aspectos positivos.

Paraguay intentará imponerse en Nueva Jersey. La Albirroja también inició un proceso con una base de jugadores que disputó el Mundial de Norteamérica 2026 y cuenta con la tranquilidad de ser uno de los anfitriones de la Copa del Mundo de 2030, además de una plantilla competitiva.

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El técnico paraguayo explicó cómo planea enfrentar a Colombia en el amistoso. También comparó al equipo dirigido por Néstor Lorenzo con otros rivales que enfrentó en los últimos meses y detalló las claves con las que buscará sacar ventaja.

“Es como una especie de Frankenstein”

Durante esta fecha FIFA, que se disputará entre el 26 de septiembre y el 6 de octubre, la Tricolor inició una etapa de renovación. El equipo ya no cuenta con James Rodríguez, Juan Fernando Quintero ni David Ospina, tres de sus principales referentes de los últimos 12 años, y convocó a 15 jugadores nuevos.

En rueda de prensa, Gustavo Alfaro comparó a la selección Colombia con el monstruo de Frankenstein, la criatura de la novela Frankenstein, de Mary Shelley, publicada en 1818. El entrenador aludió a un equipo conformado por piezas de distintas etapas y perfiles.

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Gustavo Alfaro es conocido en el fútbol internacional por sus declaraciones y comparaciones - crédito WILL OLIVER/EFE/EPA

Para el técnico de Paraguay, la Tricolor guarda similitudes con rivales que enfrentó durante las eliminatorias al Mundial 2026. Alfaro mencionó a Uruguay, Ecuador y Bolivia como referencias para elaborar el análisis previo al amistoso.

“Para mí, es como una especie de Frankenstein, si se quiere. Es una combinación de todos los partidos que jugamos. Tiene un poco de Uruguay, un poco de Ecuador y un poco de Bolivia, con lo de Colombia. En cuanto a la forma, no hay que cambiar, pero luego hay que analizar detalles”, dijo, citado por AS Colombia.

Gustavo Alfaro lideró a Paraguay hasta el Mundial 2026, superó la fase de grupos y alcanzó los octavos tras eliminar a Alemania - crédito Europa Press

Cabe recordar que la última vez que Alfaro enfrentó a la selección Colombia fue en Barranquilla, por las eliminatorias, con empate 2-2 en 2025, cuyo encuentro es recordado porque los cafeteros tenían una ventaja de dos tantos en el primer tiempo y luego se dio la igualdad.

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“Colombia está en un proceso de recambio parcial, como nosotros”

Alfaro también mencionó que el cuadro de Néstor Lorenzo será la oportunidad para mirar el rendimiento de los paraguayos después del Mundial 2026, en el que fueron eliminados en octavos contra Francia por 1-0: “Tenemos otra prueba muy buena con Colombia. También Colombia está en un proceso de recambio parcial, como estamos nosotros”.

El entrenador argentino explicó que analizó el juego de la Tricolor por su primer amistoso en Baltimore: “Veía el partido de Colombia-México, parecía un partido de un Mundial, se jugó con mucha intensidad. Colombia lo fue ganando rápido, un muy buen gol de Suárez; después México obviamente atacó”.

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La selección Colombia empató 1-1 contra México en un amistoso internacional en Baltimore, México - crédito @miseleccionmx/X

“En el segundo tiempo, la presión de México hizo que tuviera una jugada individual y pudiese empatar el partido. Los dos lo pudieron haber ganado. Se jugó con una intensidad típica de Mundial, fue un muy lindo partido, para verlo, el que jugaron Colombia y México”, añadió Alfaro.

“No tengo ninguna duda que así va a ser el de Colombia y Paraguay”, finalizó el entrenador de la Albirroja, que desea hacer un buen proceso para volver a la Copa del Mundo en mejores condiciones y la prueba de la Tricolor es de mucho interés.