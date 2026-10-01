Junior de Barranquilla se quedó sin margen de error en la Liga BetPlay: estas son las cuentas que necesita para clasificar a cuadrangulares

Junior de Barranquilla va muy mal en la Liga BetPlay y puso en riesgo la defensa del bicampeonato en 2026 - crédito Colprensa

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Junior de Barranquilla vive uno de sus peores semestres en los últimos tres años, pues en 11 partidos disputados en la Liga BetPlay solo acumula dos triunfos y parece que se aleja más de la pelea por clasificar a los cuadrangulares semifinales, que es el único objetivo que le queda en 2026.

Las cuentas para los barranquilleros son cada vez más complicadas en el segundo semestre de 2026, debido a la cantidad de compromisos en los que dejó escapar puntos y se le sumó la caída frente a Atlético Nacional por 3-1, que agravó la situación de los dirigidos por Sebastián Viera.

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De otro lado, el entrenador uruguayo espera que el Junior mejore de cara a las próximas jornadas, pues con la nómina que tiene ha sorprendido que el equipo se encuentre tan abajo de la tabla de posiciones y deje dudas de cara a la base con la que se competirá en la Copa Libertadores 2027.

Las cuentas del Junior de Barranquilla

El conjunto de Sebastián Viera ha pasado uno de sus peores torneos desde el primer semestre de 2023, cuando fue eliminado con el entonces técnico Hernán Darío “Bolillo” Gómez, que también significó el impulso para crear la nómina con la que ganó tres estrellas desde ese momento.

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Actualmente, el Junior de Barranquilla suma nueve puntos en 10 jornadas, producto de dos victorias, tres empates y cinco derrotas, además de 15 goles a favor y 17 en contra, para una diferencia de -2, para ubicarse en el puesto 16, con apenas dos unidades por encima del último, que es Jaguares de Córdoba.

Así va el Junior de Barranquilla en la tabla de posiciones de la Liga BetPlay, luego de perder 3-1 contra Atlético Nacional - crédito Dimayor

Según la tabla de posiciones, el Tiburón se encuentra a nueve puntos del octavo, que es Deportes Tolima con 18 unidades, sumado a que debe dos juegos en el calendario: primero contra el Deportivo Pereira por la cuarta fecha y le sigue la visita a Boyacá Chicó en la quinta jornada.

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Teniendo en cuenta que la Liga BetPlay tiene 19 jornadas y el puntaje que se necesitó para clasificar a playoffs en el primer semestre, al Junior de Barranquilla le faltan entre 19 y 20 puntos para pelear por los cuadrangulares, faltando 30 por disputar, por lo que debe ganar de seis a siete partidos, de los 10 que le quedan, para soñar con la clasificación.

El estadio Metropolitano de Barranquilla abrirá sus puertas para la final de la Copa Sudamericana 2026 - crédito Junior FC

Sumado a eso, el calendario de los barranquilleros muestra que les quedan apenas cuatro juegos en condición de local frente a Internacional de Bogotá, Deportivo Pereira, Águilas Doradas y Cúcuta Deportivo, por lo que será clave ganar en casa y buscar puntos de visitante contra Bucaramanga, Deportivo Cali, Boyacá Chicó, Llaneros y Pasto.

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“Sabíamos lo que nos iban a hacer, pero entramos displicentes”

En rueda de prensa, el técnico del Junior, Sebastián Viera, habló acerca de lo que fue la derrota ante Atlético Nacional por 3-1, en Medellín, y reveló los errores del equipo: “¿Sorprendernos? No, para nada, sabíamos lo que nos iban a hacer, pero entramos displicentes. El primer gol de pelota quieta. El segundo gol, con un balón a la espalda de nuestro lateral. Eso nos costó mucho. No entramos como teníamos que entrar y eso nos costó carísimo".

Junior de Barranquilla perdió 3-1 frente a Atlético Nacional en Medellín, en duelo pendiente de la tercera jornada de la Liga BetPlay - crédito Atlético Nacional

“Luego nos metimos en el partido, anotamos el descuento, empezamos a manejar el partido. Y bueno, luego en el segundo tiempo, nuevamente una desconcentración en otra pelota quieta que no debía pasar. Pero en sí no nos sorprendió. Sabíamos que ellos nos iban a poblar el medio y nosotros habíamos ya visto eso para tratar de controlarlo, pero ante esas desconcentraciones, ya se nos escapa de las manos”, añadió.

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Viera también aprovechó para destacar algunos aspectos del Junior: “Si buscamos algo positivo, es que después del minuto 16 nos metimos en el partido y no bajamos la cabeza. En otro momento, en la situación en la que estamos, nos empezamos a reprochar y nos caemos, pero eso no pasó. El equipo se levantó, sacó el partido adelante, pero no nos alcanzó, porque Nacional hizo un gran partido. Tenemos que mejorar mucho el tema de las desconcentraciones, eso es de atención más que nada, estar leyendo el partido constantemente. Si le brindamos estas ventajas a un rival como Nacional, te cobra. Capaz y con otro rival te perdonan, pero Nacional, no”.