Petro arremetió contra Bruce Mac Master tras su salida de la Andi y no dudó en salpicar a Abelardo de la Espriella: “Se lo buscó”

Petro cuestionó a Mac Master tras su salida de la Andi y señaló que el dirigente, según su interpretación, terminó respaldando un modelo económico que afectaría la industrialización y el mercado interno - crédito Colprensa/Luisa González/REUTERS

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La salida de Bruce Mac Master de la presidencia de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), tras casi 13 años en la entidad, abrió una nueva discusión sobre el rumbo de la industria colombiana; sin embargo, lo que llamó la atención fue que el expresidente Gustavo Petro aprovechó la noticia para cuestionar la posición del dirigente frente al modelo económico impulsado por el gobierno de Abelardo de la Espriella.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, Petro dirigió sus críticas a Mac Master y al rumbo del país: “Es triste por la vida de Bruce Mac Master, pero se lo buscó”. El exmandatario sostuvo que durante la etapa de Mac Master al frente del gremio existió la posibilidad de que el empresariado industrial colombiano optara por un programa de industrialización liderado por el progresismo.

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Entre los elementos que mencionó estuvieron una reforma agraria, aranceles que calificó como inteligentes, financiación y energía a menor costo y una mayor asociación entre pequeños y medianos empresarios. También incluyó el cooperativismo agroindustrial como parte de la alternativa para reducir costos de producción.

Gustavo Petro cuestionó públicamente la gestión de Mac Master y su posición frente al modelo económico del actual Gobierno -crédito @petrogustavo/X

La dura crítica de Petro a Bruce Mac Master tras su salida de la Andi

El expresidente cuestionó que Mac Master hubiera terminado respaldando, según su interpretación, el programa de Abelardo de la Espriella. Petro afirmó que ese modelo tendría efectos negativos sobre la industrialización y el mercado interno.

En esa parte de su mensaje, Petro escribió que el ahora expresidente de la Andi “prefirió un programa como el de Abelardo que destruye la industrialización, va directamente contra el mercado interno que es la base de cualquier exportación y retorna a los hidrocarburos y la extracción primaria que entregará a sus dueños extranjeros”.

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Al final de su publicación en X, el líder del Pacto Histórico cuestionó la composición del gremio y escribió: “Los dueños del gremio son abelardistas y difícilmente se les puede llamar industriales, así que el empresariado industrial se queda sin liderazgo real y sin programa real para progresar”.

Las declaraciones se conocieron el mismo día en que Mac Master confirmó su salida de la Andi, organización que encabezó durante 12 años después de asumir el cargo en diciembre de 2013. El dirigente comunicó su decisión mediante una carta en la que explicó las circunstancias que, según dijo, hicieron más complejo el entorno de la asociación.

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La salida de Mac Master se produjo después de varios días de controversia por la relación entre la Andi y el Gobierno de Abelardo de la Espriella - crédito REUTERS - @ABDELAESPRIELLA/X

¿Por qué renunció Bruce Mac Master a la presidencia de la Andi?

En la misiva, Mac Master señaló que había llegado a la conclusión de que debía “poner fin” a su ciclo al frente de la agremiación y aseguró que la decisión ya había sido comunicada a la Junta de Dirección General. El dirigente afirmó que en las semanas anteriores se habían presentado “circunstancias inesperadas y preocupantes” con eventuales efectos sobre los afiliados y funcionarios de la organización.

Mac Master resumió el resultado de esas gestiones al señalar: “A pesar de lo anterior, todos esos intentos resultaron infructuosos. Lo lamento profundamente”, y añadió que siempre creyó en la inteligencia colectiva y en la posibilidad de que el Gobierno, el sector productivo y las instituciones trabajaran juntos, incluso con diferencias.

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El expresidente de la Andi también defendió la autonomía institucional. En su carta destacó “el valor de las libertades, la importancia de la autonomía de las instituciones” y la necesidad de conservar espacios para que ciudadanos y organizaciones expresen sus posiciones, participen en la conversación pública y contribuyan al desarrollo del país.

El líder gremial presentó una carta a la junta directiva explicando las razones de su salida - crédito suministrado infobae

La renuncia se produjo después de días de controversia alrededor de la relación entre Mac Master y el Gobierno de Abelardo de la Espriella. Anteriormente, el dirigente había pedido detener lo que calificó como una “sistemática campaña de acciones malintencionadas” contra la Andi, luego de versiones publicadas por la revista Semana sobre una supuesta instrucción del Ejecutivo para evitar reuniones con él y con la organización gremial.

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En una carta fechada el 25 de septiembre, Mac Master explicó que había optado por guardar silencio públicamente y privilegiar los canales institucionales porque la discusión trascendía su situación personal y comprometía a la Andi.

La controversia provocó pronunciamientos de distintos sectores. De hecho, la exsenadora Paloma Valencia pidió que el líder y economista permaneciera al frente de la organización; mientras Jorge Enrique Bedoya, presidente de Finagro, reclamó respeto por la libertad de asociación; Pablo Felipe Robledo y otros líderes políticos plantearon preocupaciones sobre la independencia gremial y llamaron a mantener abiertos los espacios de diálogo.