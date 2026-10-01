Jugador de Atlético Nacional se burló del Junior después del triunfo 3-1: “Estamos muy felices porque están eliminados”

El juvenil se burló de los tiburones tras la caída en la fecha 3 de la Liga BetPlay, en el estadio Atanasio Girardot - @cabalaverdolaga/Instagram

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Atlético Nacional reaccionó tras los resultados de sus dos partidos anteriores ante Llaneros y Millonarios: perdió 2-0 en Villavicencio y empató 1-1 en Medellín. El equipo verdolaga venció 3-1 a Junior de Barranquilla en el estadio Atanasio Girardot, en uno de los tres encuentros que tiene pendientes por la Liga BetPlay.

Además, uno de los jugadores de Nacional reabrió la herida de Junior con una burla por la situación del club en el campeonato colombiano. El conjunto barranquillero suma apenas nueve puntos cuando el torneo llegó a la mitad y está cerca de una eliminación anticipada por sus malos resultados.

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Pese a ese panorama, Junior todavía conserva opciones de clasificar a los cuadrangulares. El margen de error es mínimo y la responsabilidad recae en el técnico Sebastián Viera.

“Están eliminados”

Entre el 2 y 8 de junio, Junior de Barranquilla superó a Atlético Nacional en la final de la Liga BetPlay por marcador global de 3-1, con goleada de tres anotaciones en la ida, en el estadio Romelio Martínez, y en la vuelta se dio la celebración de los tiburones en Medellín, frente a los aficionados verdes.

Es por eso que el triunfo 3-1 de Nacional el 30 de septiembre fue un desahogo para los jugadores y aficionados, pues se sacaron esa “espinita” por la caída en el primer semestre y el club también dio un salto en la tabla de posiciones para ubicarse segundo con 22 puntos, dos menos que el líder América.

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Ian Poveda también se burló del Junior con un gesto para los hinchas de Atlético Nacional - crédito Atlético Nacional

Ante eso, el volante Juan José Rosa, en charla con medios partidarios como Cábala Verdolaga y Nacional es Pasión, lanzó un comentario de burla contra los barranquilleros por su mal momento y aseguró que el rival ya no tiene posibilidades de entrar a los cuadrangulares de la Liga BetPlay.

“Un momento muy feliz, jugar una clase de partido así; esto es algo muy grande para mi carrera. Estamos muy felices porque voy a decir algo aquí: están eliminados”, fueron las palabras de Rosa en zona mixta, después del compromiso del 30 de septiembre en el estadio Atanasio Girardot.

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Junior de Barranquilla perdió 3-1 frente a Atlético Nacional en Medellín, en duelo pendiente de la tercera jornada de la Liga BetPlay - crédito Atlético Nacional

De otro lado, en el Código Único Disciplinario de la Federación Colombiana de Fútbol no existe un aparte que indique que estas declaraciones sean consideradas como provocadoras contra el Junior, dado que no las hizo frente a sus aficionados, jugadores o dirigentes, por lo que no habría espacio para una sanción por parte de la Dimayor.

Junior aún no está eliminado, pese a su crisis

Las declaraciones de Juan José Rosa generaron polémica entre los hinchas de Junior no solo por la burla al cuadro barranquillero, sino porque lanza un golpe más a la crisis de resultados de la escuadra, la cual debió cambiar de técnico para mejorar la situación y, por el momento, solo avanzó un poco por los triunfos sobre Fortaleza y Medellín, los únicos en el semestre hasta ahora.

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Pese a eso, Rosa está errado porque el Tiburón conserva posibilidades de llegar a los cuadrangulares, según el puntaje actual, los partidos que le quedan y teniendo en cuenta que, en el primer semestre, el octavo clasificó con 28 unidades en 19 jornadas de la fase de Todos contra Todos.

Junior de Barranquilla va muy mal en la Liga BetPlay y puso en riesgo la defensa del bicampeonato en 2026 - crédito Colprensa

En ese orden de ideas, a Junior le faltan entre 19 y 20 puntos para acercarse a a pelea por la clasificación, pues actualmente suma nueve unidades en 10 encuentros y diferencia de gol de -2, así que necesita ganar entre seis y siete partidos para aspirar a esa hazaña, aunque no será tarea fácil.

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