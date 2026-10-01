Aumentan los rumores de romance entre Bruno Mars y Karol G: la colombiana es protagonista del nuevo video del cantante nacido en Hawái

Karol G protagoniza el nuevo video de Bruno Mars y revive el shippeo entre ambos - crédito captura de pantalla Bruno Mars / YouTube

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Bruno Mars sorprendió a sus seguidores con el lanzamiento, sin anuncios previos, del videoclip de Dance With Me, una de las canciones de su álbum The Romantic.

La producción audiovisual cuenta con la participación de Karol G como protagonista y volvió a activar las especulaciones en redes sociales sobre la cercanía entre ambos artistas.

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El estreno llegó después de varias semanas en las que el cantante estadounidense y la intérprete colombiana intercambiaron mensajes públicos, compartieron escenario y protagonizaron contenidos que sus seguidores interpretaron como señales de complicidad. El nuevo video, centrado en la participación de Karol G, amplió la conversación entre los fanáticos que desde agosto siguen cada aparición conjunta de los músicos.

Karol G protagoniza el nuevo video de Bruno Mars, una participación que reactivó los comentarios sobre la cercanía entre ambos artistas - crédito captura de pantalla Bruno Mars /YouTube

El video, publicado en el canal oficial de YouTube de Bruno Mars, dura poco más de tres minutos y presenta a los artistas en una historia romántica. En las primeras escenas, el cantante le dedica una serenata a Karol G a través de una llamada telefónica. La protagonista descubre luego que la interpretación ocurre frente a su balcón, se asoma y encuentra a Mars en la calle. Karol G baja para reunirse con él y el clip termina con un abrazo entre ambos, una escena que generó comentarios de los seguidores y volvió a alimentar las versiones sobre un posible romance.

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Dance With Me forma parte de The Romantic, el cuarto álbum de estudio de Bruno Mars. El tema ha ocupado un lugar especial en la gira del artista, ya que suele aparecer como cierre de sus conciertos, después de un repertorio que incluye éxitos como Treasure, Locked Out of Heaven y Just the Way You Are.

El video de “Dance With Me” presenta una historia romántica que termina con Karol G y Bruno Mars reunidos frente a su balcón - crédito captura de pantalla Bruno Mars / YouTube

La inclusión de Karol G en el video no pasó inadvertida para el público. La artista colombiana aparece luego de consolidar una relación profesional con Mars a través de Still, canción en inglés incluida en su álbum No Me Arrepiento de Sentir Tanto. El tema marcó una colaboración que unió los estilos de ambos artistas y que, desde su lanzamiento, generó comentarios por la cercanía que mostraron en sus apariciones públicas.

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‘Still’ abrió una etapa de colaboraciones y apariciones en vivo

Bruno Mars y Karol G interpretaron Still en vivo por primera vez el 15 de agosto en el SoFi Stadium de Los Ángeles, como parte de la gira de la cantante. La presentación se transformó después en el eje de un videoclip oficial, con imágenes de los ensayos, los recorridos previos al show y la actuación frente al público.

Karol G explicó en ese momento que Still conectó con una etapa personal que atravesaba cuando escuchó la canción. También destacó el trabajo conjunto que realizaron en el estudio, donde Mars la acompañó en la interpretación y en la pronunciación en inglés. La colaboración representó una de las pocas incursiones de la artista paisa en ese idioma dentro de su discografía reciente.

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Bruno Mars y Karol G interpretaron 'Still' por primera vez en vivo el 15 de agosto en el SoFi Stadium de Los Ángeles - crédito captura de pantalla Karol G / YouTube

La promoción de Still fue acompañada por publicaciones que alimentaron el llamado shippeo entre los dos cantantes. En una de ellas, Bruno Mars comentó que parecía estar “enamorándose de una latina”, una frase que sus seguidores vincularon de inmediato con Karol G. En otra interacción, el músico se refirió a ella por su nombre de pila, Carolina, y escribió que algunas escenas promocionales no parecían actuación.

El mensaje de Bruno Mars tras el baile de Karol G con Drake

La conversación aumentó el 28 de septiembre, después de que Karol G compartiera escenario con Drake en Houston. Durante la presentación de One Dance, ambos bailaron frente al público y los videos del momento circularon con rapidez en redes sociales.

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Bruno Mars reaccionó desde Instagram con una publicación que muchos interpretaron como una broma relacionada con los rumores. “Cuando ves a Drake bailando con la latina que te gusta en 4K”, escribió. Luego etiquetó a Karol G y al rapero canadiense, y añadió: “¡Tengo que recuperarla! ¡Debo recuperarla! ¡La voy a recuperar!”.

El cantante publicó un mensaje muy directo para la paisa - crédito Bruno Mars / Instagram

Karol G reposteó la publicación, un gesto que mantuvo activa la conversación entre sus seguidores. La cantante no confirmó un vínculo sentimental con Bruno Mars ni con Drake, y las referencias públicas de los tres artistas se han producido en el contexto de colaboraciones musicales, conciertos y contenidos difundidos en redes sociales.

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El video de Dance With Me suma ahora un nuevo elemento a esa secuencia. Hasta ahora los cantantes no se han referido a una relación oficial, por lo que se especula que solo se trata de una unión comercial.