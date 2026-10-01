Colombia

BTS fue declarado Huésped de Honor de Bogotá antes de sus conciertos en El Campín: este es el decreto

El Distrito reconoció la trayectoria del grupo surcoreano y destacó el impacto cultural, turístico y económico de sus dos fechas en la capital

Bogotá declaró a BTS como Huésped de Honor antes de sus conciertos en El Campín - crédito @bts.bighitofficial/ Instagram
Bogotá declaró a BTS como Huésped de Honor antes de sus conciertos en El Campín - crédito @bts.bighitofficial/ Instagram
Guardar

La Alcaldía de Bogotá declaró a BTS como Huésped de Honor de la ciudad antes de las dos presentaciones que la agrupación surcoreana ofrecerá el 2 y 3 de octubre en el estadio El Campín.

La decisión quedó consignada en el Decreto 413, firmado el 30 de septiembre por el alcalde Carlos Fernando Galán y el secretario distrital de Gobierno, Gustavo Quintero Ardila.

PUBLICIDAD

El reconocimiento se conoció mientras miles de seguidores se preparan para la primera visita de RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook a Colombia. Los conciertos hacen parte de la gira mundial BTS World Tour ‘Arirang’ y abrirán el tramo latinoamericano del recorrido, que después tendrá fechas en Perú, Chile, Argentina y Brasil.

El texto del decreto señala: “Por medio del cual se declara Huésped de Honor de la Ciudad de Bogotá D.C. al grupo musical y artístico de la República de Corea, Bangtan Sonyeondan”. La denominación corresponde al nombre coreano de BTS.

La medida reconoce a la agrupación como visitante ilustre de la capital. De acuerdo con la norma distrital citada en el decreto, este título puede concederse a personas o grupos que hayan contribuido, mediante labores políticas, artísticas, educativas, científicas, deportivas o de servicio público, al bienestar ciudadano, al mejoramiento de la calidad de vida o al progreso de los pueblos.

PUBLICIDAD

El decreto resaltó el impacto cultural de la agrupación

La Alcaldía incluyó una reseña sobre la trayectoria de BTS desde su formación en 2013. El documento afirma que el grupo se consolidó como uno de los referentes musicales y culturales de la última década, con impacto fuera de Asia y presencia en listas internacionales.

“A lo largo de su trayectoria, BTS ha contribuido de manera decisiva a la proyección global de la música y la cultura surcoreanas”, se lee en el decreto. La administración también destacó que el alcance del grupo dio origen a ARMY, su comunidad global de seguidores, a la que describió como una de las más numerosas, activas y organizadas, con presencia en América Latina.

El reconocimiento institucional también se fundamentó en el contenido social que la Alcaldía atribuye a la obra de la agrupación. El texto sostiene que BTS ha difundido de manera constante mensajes relacionados con “bienestar, inclusión y participación juvenil” a través de sus canciones y de los canales de comunicación que mantiene con el público.

En el documento se menciona que la presencia de la banda en Bogotá representa una oportunidad para fortalecer la imagen de la ciudad como destino de industrias culturales y creativas. La llegada de la agrupación, según la Alcaldía, también permite mostrar la capacidad de la capital para recibir eventos internacionales de gran escala.

Carlos Fernando Galán entregará una copia del decreto en una ceremonia

El Decreto 413 dispone que el alcalde entregue una copia del reconocimiento a la agrupación. El artículo segundo establece: “En ceremonia especial, el señor alcalde Mayor de Bogotá, D.C., hará entrega de la copia del presente decreto en nota de estilo a tan ilustre huésped”.

La Alcaldía también vinculó el arribo del grupo con la relación bilateral entre Colombia y Corea del Sur. En el decreto se recuerda que ambos países mantienen vínculos diplomáticos desde 1962 y que, desde entonces, han desarrollado intercambios artísticos y culturales.

“La presencia de BTS en Bogotá, D.C., se inscribe con motivo de una relación bilateral sólida entre Colombia y la República de Corea”, señala el texto. También menciona espacios como el Instituto Sejong y el Centro Cultural Coreano, ubicados en Bogotá, como parte de esa presencia cultural.

Las dos fechas de BTS en El Campín reunirá a más de 53.000 espectadores por noche, según las estimaciones divulgadas sobre la operación del evento. La alta demanda de entradas movilizó a seguidores de distintas ciudades colombianas y a público procedente de otros países de la región.

La visita del grupo también activó actividades de seguidores en distintos sectores de la ciudad. Algunos puntos emblemáticos de Bogotá adoptaron iluminación morada, color asociado con BTS y ARMY, mientras comunidades de fanáticos promovieron mensajes para respetar la privacidad de los integrantes durante su permanencia en la capital.

La producción prevista para El Campín incluye una tarima ubicada en el centro de la cancha, con cuatro pasarelas que permitirán a los artistas desplazarse hacia diferentes sectores del estadio. El montaje reúne equipos de luces, pantallas y estructuras técnicas que superan las 164 toneladas, de acuerdo con información divulgada sobre la logística del espectáculo.

La declaratoria como Huéspedes de Honor se suma a la agenda de BTS antes de subir al escenario por primera vez en Colombia. El decreto de la Alcaldía dejó establecido que el reconocimiento responde a su trayectoria artística, su proyección cultural y el alcance de su comunidad de seguidores en la capital y en América Latina.

Temas Relacionados

Concierto BTSCarlos Fernando GalánCuando es el concierto de bts en colombiaEstadio el CampínKpopbts en ColombiaColombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Congresista Mario Díaz-Balart elogió la gestión de Abelardo de la Espriella en sus primeros dos meses: “No esperaba que fuese tan rápido”

El legislador republicano atribuyó a la nueva administración mejoras en seguridad, economía y relación bilateral con Washington, tras cuatro años del gobierno de Gustavo Petro que describió como perjudiciales para el país y la región

Congresista Mario Díaz-Balart elogió la gestión de Abelardo de la Espriella en sus primeros dos meses: “No esperaba que fuese tan rápido”

Así afectará su bolsillo el alza en la tasa de interés anunciada por el Banco de la República

La Junta Directiva adoptó el ajuste tras prever que la inflación cerrará 2026 en 6,8%, lejos del objetivo permanente de 3%, con cuatro votos favorables entre siete miembros

Así afectará su bolsillo el alza en la tasa de interés anunciada por el Banco de la República

Chontico Día resultados de hoy jueves 1 de octubre, esta fue la jugada ganadora

Conoce la combinación ganadora del sorteo matutino de una las loterías más populares del sur de Colombia

Chontico Día resultados de hoy jueves 1 de octubre, esta fue la jugada ganadora

Win Sports anunció que transmitirá partidos de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina: estos son los detalles

La compañía comunicó nuevos acuerdos para ofrecer encuentros de Argentina, España, torneos de FIFA y otras competencias internacionales a través de sus pantallas

Win Sports anunció que transmitirá partidos de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina: estos son los detalles

Argentina, Italia y Japón: los nuevos destinos favoritos de los colombianos para reservar el línea en la semana de receso 2026

Italia se ubicó como el segundo destino internacional con más reservas, impulsada por el interés en ciudades como Roma, Florencia y Milán

Argentina, Italia y Japón: los nuevos destinos favoritos de los colombianos para reservar el línea en la semana de receso 2026
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Disidencias de ‘Calarcá’ le habría declarado la guerra a los distribuidores de cerveza y aguardiente en ocho municipios de Antioquia: “Objetivo militar”

Disidencias de ‘Calarcá’ le habría declarado la guerra a los distribuidores de cerveza y aguardiente en ocho municipios de Antioquia: “Objetivo militar”

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Alias Pinocho estaría escondido en lo alto de la Sierra Nevada: habría sido herido durante el operativo contra Los Pachenca en que se dio de baja a “Cholo”

En videos quedaron los ataques a bala a tiendas que no acataron orden de Los Pachenca de un paro armado de 48 horas: “Pa’ que empiecen a creer”

Policía capturó a cuatro presuntos responsables de terrorismo y otros delitos tras el paro armado de las Acsn en Santa Marta

ENTRETENIMIENTO

Aumentan los rumores de romance entre Bruno Mars y Karol G: la colombiana es protagonista del nuevo video del cantante nacido en Hawái

Aumentan los rumores de romance entre Bruno Mars y Karol G: la colombiana es protagonista del nuevo video del cantante nacido en Hawái

Jimmy Vásquez se le declaró a Verónica Orozco en ‘MasterChef Celebrity’: “Desde hace 25 años eres mi amor platónico”

Karol Samantha, la pareja de Daneidy Barrera, reaccionó al anuncio de un acuerdo entre la empresaria y Transmilenio que podría sacarla de la cárcel: “A punto de culminar esta tribulación”

Seguidores de BTS preocupados por cambios en el escenario de sus conciertos en Colombia: “Por el amor de Dios”

Tras conocerse el acuerdo de Epa Colombia con Transmilenio, Yina Calderón le pidió al presidente Abelardo de la Espriella acelerar el trámite para liberarla: “Estamos en sus manos”

Deportes

Carlos Antonio Vélez sorprendió con elogios a James Rodríguez y aseguró que le ganó el pulso a Teófilo Gutiérrez en el juego entre Nacional y Junior: “Una participación muy activa”

Carlos Antonio Vélez sorprendió con elogios a James Rodríguez y aseguró que le ganó el pulso a Teófilo Gutiérrez en el juego entre Nacional y Junior: “Una participación muy activa”

Nairo Quintana reveló la razón por la que se retirará del ciclismo profesional: “Ya veíamos que el declive estaba”

Técnico de Nacional Lucas González respondió a quienes decían que el Verdolaga era un club de viejos: “Es lo contrario”

James Rodríguez y Teo Gutiérrez se agarraron en el Nacional vs. Junior: qué fue lo que se dijeron

Por qué el Once Caldas sigue varado en Manizales: Dimayor informó la nueva fecha para su juego de la Liga BetPlay ante Inter de Bogotá