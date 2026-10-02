Colombia

Ofensiva contra el secuestro y la extorsión en Colombia dejó 148 personas capturadas en 12 departamentos, anunció De la Espriella

La intervención del Gaula de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación incluyó diligencias contra presuntas estructuras del ELN, el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra

El presidente Abelardo de la Espriella presentó el balance del despliegue coordinado por la Policía Nacional y la Fiscalía, dirigido contra redes de cobros ilegales y privaciones de libertad en el país - crédito @ABDELAESPRIELLA / X
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La ofensiva contra el secuestro y la extorsión en Colombia dejó 148 personas capturadas en 6 ciudades y 12 departamentos, de acuerdo con el presidente Abelardo de la Espriella, que presentó el jueves 1 de octubre el balance de la Operación Perla, desplegada por la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación.

El mandatario aseguró que las acciones estuvieron a cargo del Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula) de la Policía, en coordinación con el ente judicial, y estuvieron dirigidas contra estructuras vinculadas con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Clan del Golfo, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y otras bandas dedicadas a exigir pagos ilegales.

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Abelardo de la Espriella difundió los resultados a través de su cuenta en X, en la que afirmó que el operativo buscó afectar redes que ejercían presiones sobre comerciantes, transportadores y habitantes de distintas regiones del país.

El presidente Abelardo de la Espriella afirmó en redes sociales que el Estado combatirá a las redes que ejercen presiones sobre comerciantes y transportadores - crédito @ABDELAESPRIELLA / X
El presidente Abelardo de la Espriella afirmó en redes sociales que el Estado combatirá a las redes que ejercen presiones sobre comerciantes y transportadores - crédito @ABDELAESPRIELLA / X

Las capturas incluyeron 75 casos de extorsión y casi la mitad por secuestro

Del total de detenidos, 75 fueron capturados por extorsión, 32 por hechos relacionados con secuestro y 41 por delitos conexos, según el desglose presentado por el jefe de Estado.

La información divulgada por el mandatario no precisó las identidades de los capturados, las ciudades y departamentos donde se realizaron los procedimientos. Los señalados deberán comparecer ante jueces de control de garantías, donde se definirá la legalidad de las capturas, la imputación de cargos y las eventuales medidas de aseguramiento.

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La operación se concentró en delitos que afectan a sectores económicos y comunidades de varias zonas del país. Las extorsiones suelen consistir en exigencias de dinero a cambio de permitir la continuidad de actividades comerciales, transporte de mercancías o la permanencia en determinados territorios. El secuestro, por su parte, implica la privación de la libertad de una persona con fines económicos, políticos o de otra naturaleza.

El desglose oficial de la operación contabilizó 75 arrestos por extorsión, 32 por secuestro y 41 por delitos conexos - crédito @ABDELAESPRIELLA / X
El desglose oficial de la operación contabilizó 75 arrestos por extorsión, 32 por secuestro y 41 por delitos conexos - crédito @ABDELAESPRIELLA / X

Las autoridades informaron la incautación de más de 1.000 elementos

Durante los operativos, los uniformados y funcionarios judiciales incautaron 1.195 elementos, entre armas de fuego, munición, granadas, teléfonos celulares, motocicletas, un vehículo, un dron, dinero en efectivo y sustancias estupefacientes.

El Gobierno indicó que ese material formaba parte de las capacidades operativas y financieras de las estructuras intervenidas. Las armas, los dispositivos de comunicación y los vehículos serán sometidos a procesos de verificación técnica y judicial para establecer si fueron utilizados en otros hechos delictivos.

Según el presidente, la Operación Perla tuvo alcance en seis ciudades y 12 departamentos, con acciones simultáneas para identificar a presuntos responsables de cobros extorsivos y casos de secuestro. El reporte oficial atribuyó afectaciones a estructuras del ELN, el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra.

El Gobierno atribuyó a las denuncias la prevención de pagos por $34.000 millones

El jefe de Estado sostuvo que, desde el inicio de su administración, las autoridades capturaron a 114 personas por secuestro y 390 por extorsión. También afirmó que la información aportada por ciudadanos permitió evitar pagos por más de $34.000 millones a organizaciones criminales.

El Gobierno de Abelardo de la Espriella autorizó 52 solicitudes de extradición como parte de su estrategia de seguridad contra organizaciones criminales - crédito Ministerio de Defensa
La Operación Perla dejó 148 personas capturadas por delitos de secuestro y extorsión en Colombia - crédito Ministerio de Defensa

“A los secuestradores y extorsionistas les tiene que quedar claro: vamos por ustedes”, escribió el mandatario en su publicación. Agregó que su Gobierno no permitirá que esas organizaciones se financien “con el miedo y el trabajo de los colombianos”.

El presidente vinculó la denuncia ciudadana con los resultados de las operaciones contra esas redes. “Cuando el Estado se decide, nunca pierde”, expresó en el mismo mensaje.

La Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación no informaron en el reporte divulgado por el mandatario si los procedimientos permitieron rescatar personas retenidas ni si se identificaron nuevos casos de extorsión durante el desarrollo de las diligencias.

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