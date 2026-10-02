Diego Arias, entrenador subcampeón con Nacional, recordó el penal que erró Morelos en la final ante Junior: “Nos hubiera acercado”

Diego Arias, exdirector técnico de Atlético Nacional, recordó el penal de Alfredo Morelos cuando le preguntaron por la final ante Junior de Barranquilla - crédito Colprensa/WinSports

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Diego Arias, el entrenador colombiano que dirigió a Atlético Nacional en la final ante Junior de Barranquilla de la Liga BetPlay 2026-I, recordó el penalti que falló Alfredo Morelos cuando le preguntaron por las razones de esa derrota, en una entrevista con Rueda El Deporte el jueves 1 de octubre de 2026, programa digital que dirige el periodista Diego Rueda.

La final se disputó el 2 de junio en el estadio Romelio Martínez de Barranquilla, en el partido de ida, y el 8 del mismo mes en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, en la vuelta. Junior ganó la serie con un marcador global de 3-1, luego de imponerse 3-0 como local y caer 1-0 en Medellín.

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“Infortunadamente tuvimos ahí la situación, la jugada del penal que no se convirtió, creo que nos hubiera acercado”, dijo Arias sobre el partido de vuelta.

Diego Arias en diálogo con Diego Rueda, sobre su paso por Atlético Nacional - crédito @Diego Rueda Oficial/YouTube

Junior comenzó la serie con una victoria 3-0 en Barranquilla, con 1 gol de Bryan Castrillón y 2 de Luis Fernando Muriel, el segundo desde el punto penal.

A ese resultado adverso se refirió Diego Arias en el espacio digital: “El primer gol, por diferentes situaciones, nos puso en una situación muy incómoda. A ellos les quitó absolutamente toda la presión, y Junior es un equipo con calidad individual”.

El entonces director técnico de Atlético Nacional reconoció que la derrota en Barranquilla dejó al equipo lejos de una posible remontada. En Medellín, donde Nacional ofició como local, el plantel intentó reducir la diferencia y ganó 1-0, pero el resultado no le alcanzó para revertir la serie.

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Jermein Peña, jugador de Junior de Barranquilla, celebrando el título con Alfredo Morelos de Atlético Nacional en el fondo - crédito Colprensa

La relación entre Diego Arias y Alfredo Morelos

Arias afirmó que tuvo una buena relación con Alfredo Morelos, delantero de Atlético Nacional, basada en la sinceridad y la coherencia en el trato con el jugador. “Es ser directo, y que esa comunicación que podamos tener tenga que ver con el beneficio del equipo”, explicó el actual director técnico de Fortaleza, equipo al que llegó para el segundo semestre del 2026, después de su salida de Nacional.

La pregunta de Diego Rueda no se limitó a lo deportivo, por lo que dijo: “Un jugador que peleaba con todos, que luchaba, le daba mal genio cuando no le salían las cosas, fue sancionado por una jugada en Tunja, Alfredo Morelos”.

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Rueda hizo referencia a una jugada ante Boyacá Chicó, por la Liga BetPlay 2025-II, en la que Morelos obtuvo un penalti para Atlético Nacional. El delantero reconoció entonces que se dejó caer después de un contacto: “Obviamente, yo siento el contacto y me tiro. Yo soy muy inteligente en ese tipo de jugadas y, gracias a Dios, se logró el penalti”.

Morelos fue castigado por simulación con dos semanas de suspensión y una multa económica - crédito Dimayor

La sanción a Morelos y sus números con Arias

La Resolución 103 de 2025 del Comité Disciplinario de la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor), publicada el 15 de octubre de 2025, registró una sanción contra Morelos por la jugada ante Boyacá Chicó. El partido se disputó el 5 de octubre de ese año, en Tunja.

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Morelos fue el jugador de Atlético Nacional que más partidos disputó durante la dirección técnica de Diego Arias. Según los registros de BeSoccer, sumó 52 partidos y 17 goles bajo su conducción, desde el debut del entrenador el 21 de septiembre de 2025.

Diego Arias finalizó su ciclo en Atlético Nacional tras disputar 47 partidos, con 30 victorias, siete empates y 10 derrotas entre el 21 de septiembre de 2025 y el 8 de junio de 2026. Además del subtítulo de la Liga BetPlay 2026-I, con el equipo verde ganó el título de la Copa Colombia 2025.